Синдзо Абэ уходит: о мирном договоре с Японией пока можно забыть

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу объявил о своей отставке. Сообщив об этом, он особо подчеркнул, что так и не решил вопрос подписания мирного договора с Россией. О чем сожалеет.

Почему японский премьер-министр подал в отставку

Буквально четыре дня назад Синдзо Абэ установил рекорд пребывания на посту главы японского правительства - 2799 дней. Это самый длинный период пребывания на посту среди японских премьер-министров. И вот такое неожиданное решение...

А оно действительно стало неожиданным даже для соратников по Либерально-демократической партии. Сам же Абэ объяснил, что принял такое решение из-за обострения язвенного колита: "Язвенный колит вернулся. Необходимо продолжить лечение в течение какого-то времени. Я принял решение, так как не мог себе позволить внезапно уйти в отставку как в прошлый свой срок".

К слову сказать, это заболевание уже было причиной его отставки в 2007 году с поста премьер-министра. Правда, тогда он руководил правительством совсем недолго, поскольку занял этот пост в 2006-м. Но спустя пять лет Абэ вернулся и установил рекорд, руководя правительством.

Почему не получилось с мирным договором

Одной из главных внешнеполитических задач для него было подписание мирного договора с Россией. С президентом нашей страны у Абэ сложились очень неплохие отношения. И порой казалось, что прогресс по поводу договора вполне вероятен.

Все упиралось в требование Японии о возвращении так называемых "северных территорий" - нескольких южнокурильских островов. Был достигнут определенный прогресс в налаживании сотрудничества, японцы стали чаще посещать острова. Но главное оставалось неизменным - подписание мирного договора в Токио неизменно увязывали с передачей островов.

"Гибкость" японцев в этом вопросе была, с российской точки зрения, достаточно условной. Например, одно время была на слуху тема передачи островов в соответствии с Московской декларацией 1956 года. Тогда Советский Союз соглашался рассмотреть вопрос об островах Хабомаи и Шикотан - при выполнении Японией определенных условий, прежде всего, после подписания мирного договора.

В общем, добиться прогресса в переговорах пока не удается. В последнее время обсуждение вопроса опять было поставлено на паузу.

Что касается возможных преемников Синдзо Абэ на посту премьер-министра, то практически все они настроены куда жестче. Называют, например, секретаря Либерально-демократической партии, бывшего министра обороны Сигэру Исиба или нынешнего министра обороны, экс-главу МИД Таро Коно. Они считают позицию Синдзо Абэ по переговорам с Москвой слишком мягкой.

Так что, вероятно, когда-нибудь к переговорам по мирному договору стороны и вернуться. Но именно что "когда-нибудь"... В обозримой перспективе шансы на заключения соглашения крайне низкие.