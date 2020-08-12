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Автор Антон Куликов

Байден выбрал вице-президента: что это значит для России

Мир

Вероятный кандидат от демократической партии США Джозеф Байден назвал возможного вице-президента. Это сенатор от штата Калифорния Камала Харрис. И если негативное отношение Байдена к нашей стране хорошо известно, то, может быть, его "уравновесит" Харрис?

Что Харрис говорила о России

Вокруг да около ходить не будем — нет, не уравновесит. Не то чтобы Россия как-то особенно интересовала сенатора. Но когда она говорила о нашей стране, то никоим образом не противоречила партийной линии.

Итак, по мнению Камалы Харрис:

  • Россия попытается вмешаться в американские выборы, что уже успешно проделала в 2016 году, атаковав "само сердце американской демократии";
  • Россия манипулировала расовыми противоречиями в США;
  • Российские боты атаковали Харрис в соцсетях в 2019 году, когда она боролась за выдвижение в качестве кандидата в президенты.

Это только некоторые примеры, высказывания сенатора в разное время. Ну а еще можно напомнить, что она была одним из соавторов законопроекта в сфере кибербезопасности, который был представлен в сенат в 2017 году и призван был предотвратить еще одно "вмешательство России". Судя по тому, какими соловьями американские политики заливаются в последние недели насчет пресловутого "вмешательства", законопроект оказался так себе…

За что Харрис критиковала Трампа

Однако же Камала Харрис критиковала Дональда Трампа за его решение выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и за проволочки в продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Но опять-таки, ничего такого, что противоречило бы вышеупомянутой партийной линии. Демократы критикуют Трампа за отказ от соглашений по стратегическим вооружениям.

Правда, сенатора упрекали за то, что она выступает за запрет добычи американской нефти при помощи технологии фрекинга. Мол, тем самым она подыгрывает президенту России и способствует усилению российского влияния в Европе. Тоже, в общем, довольно стандартно…

В общем и целом, нельзя говорить о том, что какой-либо из кандидатов на пост вице-президенты США, чьи имена упоминались в прессе, был бы настроен хотя бы нейтрально по отношению к России. Одни о нашей стране говорят чаще, другие реже, но все одинаково негативно. Так что будь это Харрис или кто-либо другой (точнее, другая, поскольку все кандидаты женщины) — для нашей страны особого значения не имеет.

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Темы демократы джо байден камала харрис президентские выборы в сша
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