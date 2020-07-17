Владимир Васильев рассказал, почему карта Трампа по СНВ-3 "крапленая"

Администрация Дональда Трампа хочет экономически изнурить Россию в гонке вооружений, но такая стратегия по многим причинам сегодня несостоятельна, считает американист Владимир Васильев.

"Развалили СССР, развалим и Российскую Федерацию"

Комментируя заявление главы МИД Сергея Лаврова на "Примаковских чтениях" о том, что США "решили выйти из договора СНВ-3", доктор экономических наук, главный научный сотрудник института США и Канады РАН РФ Владимир Васильев заявил в программе "Точка зрения", что США сделали ставку на изнурение России экономическим путем.

Об этом говорит назначение Маршалла Беллинсгли (ранее занимавшегося перекрытием финансовых потоков организациям, признанным в США террористическими) главным переговорщиком с Сергеем Рябковым (замминистра иностранных дел РФ) в Вене по проблеме продления СНВ-3.

"Это возврат к идее о том, почему развалился Советский Союз. По мнению американцев, он не выдержал гонки вооружений, не смог поддерживать паритет с США в вооружениях, и нарастающие экономические проблемы привели к такому итогу ", — отметил Владимир Васильев.

По его словам, в одном из своих интервью Беллингсли прямо сказал, что Россия в связи с падением ВВП из-за карантина по коронавирусу, а также цены на нефть, "вряд ли потянет современный этап гонки вооружений". В отличие от США, у которых ресурсов достаточно.

Не надо было настойчиво предлагать США продлить СНВ-3

С точки зрения Владимира Васильева, возможно, не надо было российской дипломатии, так "упрашивать" США продлить этот договор, о чем Рябков заявил еще в 2019 году, за два года до окончания срока действия СНВ-3.

"Но наша тональность изменилась и Лавров на "Примаковских чтениях" сказал, что нам не в большей степени этот договор нужен, чем американцам, это глобальная забота, и если США не хотят пройти свою часть пути, то и мы не будем настаивать", — отметил Владимир Васильев.

Судьба этого договора, тем не менее, не так уж предрешена, продолжил американист, и принятие решения о его продлении зависит от результатов американских выборов.

Демократы не заинтересованы в выходе из СНВ-3

По мнению Владимира Васильева, если Трамп переизберется, то США "дадут этому договору закончиться". Но если выиграет демократ Джо Байден, то ситуация может измениться.

Эксперт объяснил, что этот договор для демократов имеет символику - его подписал Барак Обама, а Байден ведет свою избирательную компанию на утверждении, что он сохранит все наследие Обамы и вернет то, что Трамп отменил.

Кроме того, демократы понимают, что экономическая ситуация в США тоже резко ухудшилась по том же причинам, что и в России.

"Дефицит составляет безумные 14% — 2, 8 триллиона долларов, госдолг превысил исторический максимум 132 % от ВВП", — уточнил Владимир Васильев.

И демократы уже выработали новую международную стратегию, которую назвали: "победа без военной силы", то есть, они повторяют повестку Трампа, что не будут ввязываться в войны, в том числе, в "холодные". К этому пониманию, по словам американиста, придут и республиканцы, и уже приходят, так, в проекте бюджета США на 2021 год военный бюджет утвержден на уровне прошлого года, отметил эксперт.

"Политика — мы вас шапками закидаем, не срабатывает, у американцев нет дополнительных средств на гонку вооружений", — сказал он.

"Карта Беллинсгли — крапленая"

Помимо коронавирусных забот, подступает другая проблема, продолжил Владимир Васильев, дело в том, что "оппозиция", которая называется "черные жизни тоже имеют значение", не ограничится сносом памятников.

"Эти ребята" выдвинули требование о восстановлении "экономической справедливости" за рабство, сегрегацию, полицейский произвол, и говорят: "Давайте 14 триллионов на бочку", а это годовой ВВП США.

Поэтому "карта Беллинсгли — крапленая", — сказал Владимир Васильев.

Трампу не выгодно выходить из СНВ-3

Есть еще несколько моментов, которые не дадут Трампу никаких дивидендов, если он выйдет из договора, отметил американист.

Во-первых, никто сегодня не педалируют угрозу ядерной войны, эта логика, что если мы не продлим договор, то все взлетим на воздух — это старая логика. Конфронтация 60-х, 70-х, 80-х годов ушла, в мире появилось много других проблем — это пандемия, которая не последняя, миграция, окружающая среда.

Во-вторых, США переключаются с России, как главного соперника на Китай. Дело дошло до того, что американцев не интересует в переговорах по СНВ позиция России, их интересует, можно ли туда подключить Китай, отметил Владимир Васильев.

"Они настолько испортили отношения с Китаем, что прямых переговоров с Пекином быть не может. То есть, Россия им нужна как посредник для ведения американо-китайских переговоров".

В третьих, если администрация, как положено по букве договора, объявит за полгода до окончания его действия, а это будет 7 сентября, что выходит из СНВ-3, на Трампа обрушится шквал атак — что он хочет ядерной войны, что совсем ему не нужно за два месяца до выборов, резюмировал Владимир Васильев.

Справка. Договор СНВ-3 действовал с 5 февраля 2011 года и предусматривал сокращение стратегических ядерных боезарядов не более 1550 единиц и стратегических носителей (межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) — до 700 единиц. Срок его истекает в феврале 2021 года, но договор допускает продление на пять лет.

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