Эксперты "поймали" США на ядерном умолчании

Сравнивая ядерный потенциал США с мощностями возможных противников, американские эксперты часто лукавят. Никаким миролюбием Вашингтон похвастаться не может.

Стратегическое командование США обнародовало в "Твиттере" сравнение ядерных потенциалов Вашингтона, Пекина и Москвы — с учётом новейших разработок и модернизированных систем.

В этой инфографике информация подана так, что якобы Россия и Китай интенсивно наращивают ядерное вооружение, тогда как США не демонстрируют агрессии. Разумеется, авторы материала тактично утаили дискредитирующую их пропагандистскую задачу информацию.

Но все утверждения об американской ядерной невинности не соответствуют действительности. Из картинки следует вывод, что Россия и Китай обладают бо́льшим количеством ракетных систем. То есть русские и китайцы активно наращивают вооружения.

При этом следует учитывать, что количество разных систем не означает больше возможностей. Нужно помнить, что такие варианты систем, как российская "Сармат", американский GBSD и китайский DF-41 придут на замену старых аналогов.

Некоторые версии одной и той же системы дублируются — к примеру, Пентагон назвал DF-31AG в Китае просто "усовершенствованной версией DF-31A", но на диаграмме они обозначены как отдельные системы. Стратегический баланс в реале выглядит не так, и налицо подтасовка данных.

Есть проблемы также и с численным объемом объектов, диаграмма показывает две иконки для китайских подводных лодок и только одну иконку для американских. На практике Китай построит максимум шесть ПЛ каждого типа, а США планируют построить как минимум двенадцать субмарин типа "Колумбия".

При этом американцы намерены создать более 400 ракет наземного базирования в рамках своей программы GBSD.

Так что значок на круговой диаграмме будет представлять гораздо больше межконтинентальных баллистических ракет, чем Китай будет иметь в своем арсенале в принципе.

А в разделе, где прописано уменьшение ядерных запасов США с повышенным уровнем угрозы неточностей больше, чем нормальной информации. Не является правдой утверждение о том, что запасы за последние 30 лет сократились на 85 %, несколько преувеличено.

Согласно авторитетному изданию Nuclear Notebook, Соединенные Штаты сократили свои запасы с примерно 21 400 боеголовок в 1990 году до примерно 3800 в 2020 году, что меньше на 82 %, а не 85 %.

Нет никакой информации о сокращении оружия в России. Напомним, с 1990 года российские запасы уменьшились с 37 000 боеголовок до 4310 — очевидное снижение на 88 %. Так что подача информации в том ключе, что сокращения в США были односторонними, в корне не соответствует действительности. Китаю с его 300 боеголовками вообще было бы что сокращать…

Авторы пытались продемонстрировать обществу агрессивные намерения России и Китая на контрасте с невинностью США.

Как пишет в Телеграме военный эксперт Алексей Леонков, "эксперты оперируют историческими фактами, т. к. знают, что пока не нарушены основы договорённостей, достигнутых в ходе встреч (саммитов) между США и СССР, а также России и США — говорить о реальной опасности Третьей мировой войны преждевременно.

Действительно, в ходе саммитов 1990 и 1991 года между Вашингтоном и Москвой были определены критерии (основы) стратегической стабильности, при которой ни одна из сторон не нанесёт первый ядерный удар. При этом, по мнению сторон, стратегическая стабильность может существовать в двух ситуациях — либо в условиях "кризисной стабильности", либо при "стабильности гонки вооружений"

Разумеется, кризисная стабильность — это условие баланса отношений между Вашингтоном и Москвой, в случае, если стороны сдерживают друг друга. Так произошло заключение договоров об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) — в 1991, 1993 и 2010 годах. Как известно, судьба последнего — СНВ-3, в случае не продления действия затронет стратегическую стабильность напрямую.

Сегодня понятно, что конец СНВ-3 станет финальной точкой мероприятий (программ), которые США проводят под вывеской "укрепления национальной безопасности", а на самом деле расшатывают фундамент мирового баланса сил как гарантии отсутствия войны.

По сути, в 2018 году саммит НАТО стал началом объединения ядерных арсеналов США и её союзников, Франции и Великобритании. В сумме это 3100 единиц ядерного арсенала (ЕЯА) — против 2296 у России (1480 ядерных зарядов + 816 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок).

В том случае, если же Россия создаст военно-политический блок с Китаем, Индией и КНДР, то количество "союзных" ЕЯА может возрасти до значения 2700. В перспективе американцы получат баллистических ракет средней дальности и крылатых ракет с ядерными боеголовками — то есть нарастят свой арсенал в 4-6 раз.

По словам эксперта, бомбардировщик В-1В не должен быть носителем ядерного оружия. Однако в планах Пентагона стоит расширение его арсенала. Помимо 24 крылатых ракет AGM-158 у этого бомбера появятся гиперзвуковые крылатые ракеты с ядерной планирующей боеголовкой. Кто может им при этом угрожать — вопрос открытый…