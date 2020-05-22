"Россия должна": Вашингтон ставит Москве условия

После выхода Соединенных Штатов из Договора по открытому небу перспективы другого соглашения — о сокращении стратегических наступательных вооружений — становятся все более туманными.

Очень искренние люди

Продление этого договора и раньше-то особого оптимизма не вызывало, а сейчас тем более, учитывая условия, которые Вашингтон выставляет Москве для продления СНВ-3. Порой высказывания американских политиков и чиновников более напоминают ультиматум.

Новый уровень искренности демонстрирует спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Вообще по роду своей деятельности мистер Биллингсли вроде как дипломат, но его манера излагать точку зрения Вашингтона на актуальные международные проблемы заставляет в этом усомниться.

"Мы не заинтересованы в соглашениях просто ради соглашений. Президент США не подпишет договор, не отражающий сегодняшнюю реальность и не делающий что-либо для большей реальной безопасности американского народа" — сказал Биллингсли, выступая на онлайн-мероприятии, организованном Гудзоновским институтом в Вашингтоне.

Спецпредставитель американского президента, назначенный на этот пост 10 апреля, уже неоднократно выставлял условия для продления договора о стратегических наступательных вооружениях, который был заключен в 2010 году. По словам Биллингсли, "Россия должна помочь привести Китай за стол переговоров".

Вообще, подчеркнул спецпредставитель, послужной список в области контроля над вооружениями "плачевен". Здесь стандартный набор обвинений в нарушении договора о ракетах меньшей и средней дальности, "применение химического оружия в Великобритании", выход из Договора об обычных вооружениях в Европе.

Выставляя дополнительные условия, в Вашингтоне, в общем, не скрывают своей цели выйти из еще действующих соглашений по ограничению вооружений.

А что Россия?

В Москве полагают, что к переговорам о стратегической стабильности необходимо привлекать и союзников США.

"Потенциалы всех государств, которые располагают ядерным оружием, должны учитываться в будущих переговорах. В дальнейшем многостороннем процессе в этой области в обязательном порядке должны участвовать ближайшие союзники США, обладающие потенциалами в этой сфере. Это Великобритания и Франция", — отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова онлайн-дискуссии.

Что касается участия Китая в переговорах, то в Пекине неоднократно заявляли, что участвовать в них не намерены, поскольку нельзя сравнивать китайский ядерный арсенал с американским и российским.

В Москве тоже не готовы что-либо делать в этом направлении. Опять же процитируем Сергея Рябкова (которому, собственно, и придется вести переговоры с искренним человеком Маршаллом Биллингсли):

"Американцы говорят: "Приведите нам китайцев за переговорный стол". А с какой стати, возникает вопрос. Позиция КНР нам хорошо известна. Мы относимся к ней с большим уважением, и коллеги в Вашингтоне могут не рассчитывать, что мы будем предпринимать какие-либо усилия для удовлетворения этого их пожелания".

В общем, при таких вводных успех переговоров о продлении действия СНВ-3 под большим вопросом. Напомним, срок действия этого соглашения истекает 5 февраля 2021 года.