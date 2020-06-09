СНВ-3: в США нашли "напряжение" между Россией и Китаем

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что договорился с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым о месте и времени проведения переговоров по ядерному оружию. Российский дипломат эту договоренность подтвердил. Встреча пройдет 22 июня в Вене.

США опять зовут на переговоры Китай

По словам Биллингсли, на встречу также приглашен и представитель КНР. Однако в Пекине возможность участия во встрече оперативно опровергли.

"Мы многократно заявляли о своей позиции. Китай не намерен принимать участие в так называемых трехсторонних переговорах с Россией и США о контроле над вооружениями", — заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

В первую очередь, речь идет о продлении сроков действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Договор истекает в феврале 2021 года. И если в России неоднократно выражали готовность продлить соглашение без каких-либо предварительных условий, то в Вашингтоне по этому поводу до сей поры не говорят ничего внятного. Впрочем, это не совсем верно, одно условие как раз есть — участие Китая.

Причем в США многие считают, что СНВ-3 следует продлить. Например, бывший помощник госсекретаря Фрэнк Роуз заявил РИА "Новости", что договор следует продлить, дабы выиграть время для подготовки нового соглашения в сфере контроля над вооружениями с участием Китая.

По его слова, Соединенные Штаты заинтересованы помимо СНВ еще в трех темах:

новые нестратегические виды вооружений вроде российского ядерного подводного комплекса "Посейдон", которые "разрушают архитектуру стратегической стабильности между РФ и США";

безопасность в космосе;

кибербезопасность.

И про "напряженность" между Россией и Китаем

Ну и кроме того, есть еще одна тема "новые игроки вроде Китая". По словам Роуза, он не уверен, что "контроль над вооружениями будет устойчивым в долгосрочной перспективе, если мы не найдем способ включить Китай в будущие соглашения".

По его мнению, Россия заинтересована во включении Китая в договоренности, поскольку между двумя странами, несмотря на "стратегическое партнерство" есть напряженность в отношениях. Роуз в свое время участвовал в переговорах и с российскими, и с китайскими дипломатами. И надо полагать, на этом основании делает вывод о "напряженности" между Москвой и Пекином.

Оптимизма относительно продления соглашения не добавляет не только настойчивое стремление Вашингтона привлечь к переговорам Китай. За последние несколько лет США вышли из нескольких важных договоров:

Совместного всеобъемлющего плана действий,

Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности,

Международного договора о торговле оружием,

Договора по открытому небу.

Сейчас в Вашингтоне обсуждают возможность возобновления ядерных испытаний.

Пока желание американцев непременно привлечь Китай к обсуждению продления двустороннего соглашения России и США выглядят как повод не продлевать еще и это соглашение. Так ли это, станет окончательно понятно в ближайшее время. Которого для продления СНВ-3 и так практически не осталось.