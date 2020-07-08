Действия президента Александра Вучича по ужесточению карантина по коронавирусу были восприняты в Сербии крайне негативно. Кто стоит за протестами?
Напомним, что акция протеста прошла перед зданием парламента в Белграде во вторник вечером после объявления президентом Сербии о том, что комендантский час может быть введен заново из-за увеличения числа людей, заболевших коронавирусом. Она закончились только около трех часов ночи в седу после вторжения демонстрантов в парламент и их жесткого изгнания оттуда.
Глава полиции Сербии Владимир Ребич назвал организаторами беспорядков активиста Дамняна Кнежевича и бывшего депутата парламента Срджана Ного.
Он добавил, что 43 полицейских и 17 демонстрантов получили серьезные ранения, степень травм которых еще предстоит определить, были подожжены пять служебных транспортных средств, три полицейских лошади были ранены, более 70 щитов и другое оборудование были уничтожены.
Заметим, что многие политики в мире отказываются от повторного ужесточения карантинных мер, так как не выдерживает экономика, а люди впадают в депрессию, и предпочитают уживаться с вирусом.
В чрезвычайном обращении к народу Сербии президент Александр Вучич заявил, что "мы стали свидетелями самого жестокого политического насилия за последние несколько лет".
Он обвинил представителей правых организаций в нарушении общественного порядка.
"Экстремисты профашистских организаций напали на Национальное собрание, вошли в него, жестоко напали на сербских полицейских и в течение нескольких часов оскорбляли и атаковали их. Полиция вела себя достойно и реагировала только тогда, когда эти лица занимали зал Национального собрания.
Задача любой полиции в мире состоит в том, чтобы защищать государственные учреждения, и нет ни одной страны, где нападения на них окажутся безнаказанными", — сказал президент Сербии.
Он добавил, что политический протест оппозиции был хорошо организован, но были и упущения со стороны служб безопасности, намекая на то, что в конфликт были вовлечены внешние силы.
Президент призвал людей не выходить на демонстрации, чтобы избежать дальнейшего заражения. Он заявил, что оставляет решение о введении комендантского часа правительству, но сам выступает за его введение.
"Что касается Косово и Метохии, я не собираюсь ехать в Брюссель и Париж, чтобы предать Косово, а чтобы бороться за интересы нашего народа", — сказал Вучич. Казалось бы причем здесь Косово и Метохия? Так вот что, на самом деле, беспокоит президента.
Как сообщает Blic.rs, демонстрация началась как протест различных слоев населения, но его возглавили уже упомянутые Кнежевич, известный как организатор "народных патрулей" против мигрантов и лидер инициативы "Нет сдачи Косово и Метохии", и Срджан Ного — сторонник теорий заговора о вакцинах, мигрантах и сети 5G, экс-депутат парламента от партии "Двери" и тоже противник сдачи албанцам Косова.
Ного заявлял в свое время, что госпереворот на Украине, это логичное продолжение того курса Запада, который был начат четверть века назад, в момент распада СССР и Югославии. Эта "пророссийская" партия ( "Двери"), как и либеральная оппозиция, бойкотировали недавние парламентские выборы в Сербии, на которых партия Вучича триумфально победила.
Как сказал "Правде.Ру" сербский эксперт Стеван Гайич, многие в Сербии не доверяют курсу Вучича на сближение с властями самопровозглашенной Республики Косово. Люди подозревают, что он ведет сепаратные переговоры об обмене территориями с непризнанной республикой и ее последующем признании, что является условием для принятия Сербии в Евросоюз и НАТО. Однако, по его словам, прозападная оппозиция недовольна медленными действиями Вучича в этом направлении.
Однако издание Srbijadanas. com утверждает, что протестующие изгнали всех политиков их своих рядов, в том числе Вука Еремича, из Народной партии. Протестующие закричали ему: "Уезжай в свою Америку!".
"И депутат Срджан Ного, а также лидер Республиканской партии Никола Сандулович, не чувствовали себя лучше", - утверждает газета.
Нет общего мнения и о действиях полиции. Лавина комментариев в соцсетях была вызвана видео, в котором трое молодых людей, сидящих на скамейке в Пионерском парке были атакованы полицейскими с собаками в полном боевом снаряжении. Они начинают их избивать, затем уходят, а молодые люди остаются лежать на земле. Так, может быть, в Сербии "улица" просто хочет справедливости, а внешнее вмешательство здесь ни при чем?
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