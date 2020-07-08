Кто стоит за протестами в Белграде?

Действия президента Александра Вучича по ужесточению карантина по коронавирусу были восприняты в Сербии крайне негативно. Кто стоит за протестами?

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Зачем объявлять снова комендантский час?

Напомним, что акция протеста прошла перед зданием парламента в Белграде во вторник вечером после объявления президентом Сербии о том, что комендантский час может быть введен заново из-за увеличения числа людей, заболевших коронавирусом. Она закончились только около трех часов ночи в седу после вторжения демонстрантов в парламент и их жесткого изгнания оттуда.

Глава полиции Сербии Владимир Ребич назвал организаторами беспорядков активиста Дамняна Кнежевича и бывшего депутата парламента Срджана Ного.

Он добавил, что 43 полицейских и 17 демонстрантов получили серьезные ранения, степень травм которых еще предстоит определить, были подожжены пять служебных транспортных средств, три полицейских лошади были ранены, более 70 щитов и другое оборудование были уничтожены.

Заметим, что многие политики в мире отказываются от повторного ужесточения карантинных мер, так как не выдерживает экономика, а люди впадают в депрессию, и предпочитают уживаться с вирусом.

Вучич обвинил "профашистские организации"

В чрезвычайном обращении к народу Сербии президент Александр Вучич заявил, что "мы стали свидетелями самого жестокого политического насилия за последние несколько лет".

Он обвинил представителей правых организаций в нарушении общественного порядка.

"Экстремисты профашистских организаций напали на Национальное собрание, вошли в него, жестоко напали на сербских полицейских и в течение нескольких часов оскорбляли и атаковали их. Полиция вела себя достойно и реагировала только тогда, когда эти лица занимали зал Национального собрания. Задача любой полиции в мире состоит в том, чтобы защищать государственные учреждения, и нет ни одной страны, где нападения на них окажутся безнаказанными", — сказал президент Сербии.

"Внешние силы" оспаривают Косово и Метохию

Он добавил, что политический протест оппозиции был хорошо организован, но были и упущения со стороны служб безопасности, намекая на то, что в конфликт были вовлечены внешние силы.

Президент призвал людей не выходить на демонстрации, чтобы избежать дальнейшего заражения. Он заявил, что оставляет решение о введении комендантского часа правительству, но сам выступает за его введение.

"Что касается Косово и Метохии, я не собираюсь ехать в Брюссель и Париж, чтобы предать Косово, а чтобы бороться за интересы нашего народа", — сказал Вучич. Казалось бы причем здесь Косово и Метохия? Так вот что, на самом деле, беспокоит президента.

"Внешними силами" могут быть как Запад, так и Россия

Как сообщает Blic.rs, демонстрация началась как протест различных слоев населения, но его возглавили уже упомянутые Кнежевич, известный как организатор "народных патрулей" против мигрантов и лидер инициативы "Нет сдачи Косово и Метохии", и Срджан Ного — сторонник теорий заговора о вакцинах, мигрантах и ​​сети 5G, экс-депутат парламента от партии "Двери" и тоже противник сдачи албанцам Косова.

Ного заявлял в свое время, что госпереворот на Украине, это логичное продолжение того курса Запада, который был начат четверть века назад, в момент распада СССР и Югославии. Эта "пророссийская" партия ( "Двери"), как и либеральная оппозиция, бойкотировали недавние парламентские выборы в Сербии, на которых партия Вучича триумфально победила.

Как сказал "Правде.Ру" сербский эксперт Стеван Гайич, многие в Сербии не доверяют курсу Вучича на сближение с властями самопровозглашенной Республики Косово. Люди подозревают, что он ведет сепаратные переговоры об обмене территориями с непризнанной республикой и ее последующем признании, что является условием для принятия Сербии в Евросоюз и НАТО. Однако, по его словам, прозападная оппозиция недовольна медленными действиями Вучича в этом направлении.

А "был ли мальчик"?

Однако издание Srbijadanas. com утверждает, что протестующие изгнали всех политиков их своих рядов, в том числе Вука Еремича, из Народной партии. Протестующие закричали ему: "Уезжай в свою Америку!".

"И депутат Срджан Ного, а также лидер Республиканской партии Никола Сандулович, не чувствовали себя лучше", - утверждает газета.

Нет общего мнения и о действиях полиции. Лавина комментариев в соцсетях была вызвана видео, в котором трое молодых людей, сидящих на скамейке в Пионерском парке были атакованы полицейскими с собаками в полном боевом снаряжении. Они начинают их избивать, затем уходят, а молодые люди остаются лежать на земле. Так, может быть, в Сербии "улица" просто хочет справедливости, а внешнее вмешательство здесь ни при чем?

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