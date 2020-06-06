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Автор Руслан Веснянко

Первый год президента Зеленского: достижения, провалы, перспективы

Мир » Бывший СССР » Украина

Прошёл уже год с того момента, как Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины.

В период избирательной кампании актёр и продюсер не скупился на посылы, чем и подкупил электорат, который был готов голосовать за кого угодно, лишь бы скинуть монстра Порошенко. У кондитера и не было бы шанса, но тут ему подсобил подельник по коррупционным махинациям Ринат Ахметов. Олигарх проплатил раскол в стане оппозиционеров, выставив своих технических кандидатов, оттянувших голоса от Юрия Бойко, и таким образом главный кондитер сумел протиснуться во второй тур, где оглушительно проиграл шоумену.

А обещания молодого кандидата были весьма радужные:

  • закончить братоубийство в Донбассе,
  • арестовать коррумпированных чиновников во главе с хозяином "Рошена",
  • реально реформировать экономику,
  • пересмотреть гуманитарную политику государства.

Ничего из этого за год нахождения у власти Зе не удалось сделать, даже и попыток не было. На высшие руководящие должности были назначены друзья президента и мошенника Сороса. Правда, вскоре большинство "соросят" были уволены ввиду абсолютной некомпетентности, их сменили "поросята" (сторонники Порошенко). Наметившиеся было подвижки в разрешении донбасского конфликта привели к декабрьской встрече в нормандском формате, но после неё Зеленского то ли "подменили", то ли он показал свою истинную сущность: он встал на военные рельсы, проложенные предшественником. Как и Порошенко, нещадно нынче критикующий согласованные с ним же Минские соглашения, Зеленский отказывается выполнять то, о чём договорились в Париже в конце 2019 года главы стран "нормандской четвёрки".

Коррупция

Борьба с коррупцией всё так же на точке замерзания, зато все требования и капризы шантажистов из МВФ выполняются неукоснительно и аккуратно. Зеленский рисовал в умах граждан свои Нью-Васюки, где врачи и учителя будут получать реальную зарплату, а коррупционеры — реальные сроки, старшее поколение — достойные пенсии, а не инфарктные счета за коммунальные услуги. Поначалу анонсированная отмена катастрофической медицинской "реформы" имени Супрун была втихаря слита после грозного окрика из "вашингтонского обкома" — геноцид украинцев будет продолжен. Пожалуй, единственное выполненное обещание новоиспечённого политика — это претворение его навязчивой идеи по отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель. В результате чудовищного давления на своих "слуг народа" и сговор с фракцией Порошенко данный закон был продвинут в Верховной раде.

Война: а воз и ныне там

Год президентства Зеленского, конечно, провальный: не окончена гражданская война, боевые действия идут с интенсивностью 2014-2015 — это впечатления местных жителей. У Зеленского был шанс — на нём не было крови, он даже не был частью прежней политической системы, его имя ассоциировалось с весёлым (позитивным) и острым шоу. Он мог приехать в Донбасс, сесть за стол и сказать: "Давайте вести переговоры! Пусть они продлятся 5, 10 лет, но мы будем их вести и прекратим стрелять!" Уж на что Надежда Савченко была простым солдатом, даже она это поняла, но ей этого не дали сделать, комментирует член президиума в Совете при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

"Сейчас на Зеленском уже много крови, никто в Донбассе не сядет с ним вести переговоры. По-прежнему министерский пост занимает Арсен Аваков, продолжают функционировать сайт "Миротворец" и полк "Азов". Сам президент приезжал анекдотично убеждать боевиков освободить село в рамках процесса разграничения. А ведь он Верховный Главнокомандующий! Вместо того, чтобы расстрелять по трибуналу этих боевиков, он их приехал уговаривать. Пётр Порошенко чувствует себя прекрасно — он не арестован, уголовные дела (коих почти 15) не продвигаются, он пользуется своим имуществом и свободой передвижения. Конец эпохи бедности тоже не настал — процессы деградации Украины по-прежнему набирают ход. Теперь под внешнее управление переходят банковская сфера и судебная власть, а земля становится объектом распродажи.

Гуманитарная политика стала мягче, но ненамного — в Одесской области арестовали человека за то, что он поднял флаг Победы 9 мая. Продолжается уничтожение русской культурной сферы и вытеснение русского языка, принимаются соответствующие законы. Единственный успех Зеленского (который, впрочем, от него никак не зависел) — это территориальная целостность Украины, но она обеспечивалась не столько усилиями президента, сколько незаинтересованностью в разрушении Украины странами-соседями и международными игроками. Вот и весь год Зеленского, завершившийся невнятной, абсолютно бесцветной пресс-конференцией", — разочарован Безпалько.

Президент Украины — Зеленский и Зеленский — президент Украины

Аналитик Александр Гаврутенко пояснил, что для него есть две формулировки, очень похожие по звучанию, но кардинально различные по смыслу: президент Украины — Зеленский и Зеленский — президент Украины.

"В первом случае нужно рассматривать государственную институцию и давать оценку её соответствию обозначенным Конституцией задачам. Во втором — это о том, как себя проявляет конкретная личность на конкретной должности. В первом случае в фокусе нашего внимания должно быть состояние тех сфер ответственности, которые вверены только президенту, как их гаранту: государственный суверенитет, территориальная целостность, соблюдение Конституции, права и свободы человека, а также реализация стратегического курса на ЕС и НАТО, что также прямо записано в основном законе.

Так вот, Зеленский за весь год своего президентства в усердной работе по этим направлениям замечен не был. А те незначительные действия его офиса в этих вопросах терялись за постоянными и хаотичными действиями, обусловленными желанием президента вникать (или же просто влиять) и единолично управлять абсолютно всеми сферами государственной жизни. Уже за год такой работы из лексикона и населения, и СМИ, и политиков выпали все эти термины как бесперспективные и малозначимые", — констатирует эксперт.

Вторая формулировка, более интересная общественности — это поведение Зеленского как личности на важнейшем в стране посту. И здесь ярчайшую характеристику ему можно дать одним словом: одержимость. Он одержим желанием контролировать и участвовать во всех процессах, что является признаком зарождающегося и успешно развивающегося авторитаризма.

"Ещё одной формой одержимости является его стремление привлечь к криминальной ответственности своего предшественника. И этим весь год удачно пользовались естественные враги Петра Порошенко из бывшей команды Виктора Януковича и их покровители из Кремля, которые действуют по принципу: враг моего врага — мой друг. Они всё больше пробираются и восстанавливаются в украинском политическом пространстве в предчувствии скорого всеобщего реванша. Это всё очень печальные симптомы и тенденции для страны, через последствия которых, очевидно, нам придётся пройти, чтобы наконец-то вынести урок губительности популизма, непрофессионализма и нашей общей политической незрелости", — разочарован Гаврутенко.

Публицист Елена Маркосян весьма критически оценила отчётную пресс-конференцию Зеленского, посвящённую его годику при власти.

"Стало очевидно, что Зеленский при принятии решений оперирует неполной информацией: вокруг него есть те, кто дозирует и фильтрует её, а это первый показатель того, что президентом манипулируют. По Донбассу так же очевидна большая работа манипуляторов. У Зеленского всё ещё масса иллюзий в этой теме, однако уже есть понимание главного: возможностей изменить позицию РФ нет ни у Украины, ни у Европы, ни у кого-либо вообще. И поэтому вопрос антироссийских санкций уже в ближайшее время станет показателем не позиции, а некой позы, от которой Европа поспешит отказаться первой, чтобы опередить в этом Украину и США. И не просто опередить, а ещё и обвинить саму Украину и в том, что санкции были приняты, нанеся ущерб ЕС и США, и в том, что их отменяют".

Кадровая политика

Слова Зеленского о новых назначениях показали, что основная вина за провалы в кадровой политике лежит на СБУ. Именно эта структура даёт информацию президенту о людях, чьи способности позволяют им выполнять ту или иную работу на высоких должностях в исполнительной власти. И если Зеленский заявляет об отсутствии нужных кадров, значит, слишком раздут список "токсичных" персон, вся "токсичность" которых заключается в чётком понимании вредоносности и утопичности проекта "Украина — антиРоссия".

Языковой вопрос

Тезис Зеленского о надуманности языкового вопроса так же говорит о том, что он не имеет достаточной информации о том, что русский язык никогда не был на Украине языком национального меньшинства, потому что на Украине в принципе не существует ни русского, ни украинского национального меньшинства. Русский язык всегда был языком межнационального общения, в соответствии с рекомендациями ЕС такие языки должны получать статус государственных. Зеленский, похоже, этого даже не знает. А значит, не понимает, что это уже не языковая тема, а проблема дискриминации, ограничения прав и свобод большей части граждан, проживающих на Украине, которых принуждают использовать украинский язык и ограничивают возможности развития родного для них русского языка.

"Наибольший осадок оставили ответы президента, которые показали, что главным органом власти в стране является не президент, не парламент и не Кабмин. Эту функцию берёт на себя служба безопасности, находящаяся под жёстким внешним контролем и управлением", — резюмирует Маркосян.

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Темы украина владимир зеленский
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