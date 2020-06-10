Россия в мире — круп﻿ная фигура, но не игрок

Возможен ли новый Советский Союз? Как должна себя вести Россия? И как это происходит на самом деле? Почему даже в международной политике в действиях нашей власти больше хаоса и шараханий, а не плана и концепции? Почему Средняя Азия уходит под Китай? Как западные игроки создают ситуации, а Россия остается только фигурой?

В Киргизии призывают "грабить богатых". Подхватят ли тренд в России?

1 апреля появился законопроект депутата парламента Киргизии Курманкула Зулушева о назначении референдума по конституционному изменению формы правления. Что это за проект? Стабилен ли президент Сооронбай Жээнебэков? Почему во время февральского турне по постсоветскому пространству госсекретарь Майк Помпео не посетил Бишкек? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказал эксперт Института общественной политики Киргизии, независимый политолог, социолог Марс Сариев.

Читайте начало интервью:

Киргизия — "Великий поход" раскулачивания буржуев

Марс Сариев: власть недовольна радикализмом движения "Чон казат"

Как Россия может собрать новый СССР

Бывшие советские республики зависят от России

— Марс, недавно у нас был политический директор Фонда культурного развития народов "Кочевник" Александр Собянин. Он считает, что нужно возвращаться к Советскому Союзу. Киргизы готовы к этому, даже элиты не будут против. Это действительно так? В Киргизии есть такие элиты? Движение "Великий поход", о котором вы рассказывали, может быть и есть формирование новой киргизской элиты за единое постсоветское социальное пространство?

— Не думаю. И российская элита, видимо, упустила подходящие моменты для нового сбора единого государства. Александр Собянин опирается именно на простое население, людей, выросших еще в Советском Союзе. Но сердца нашей элиты — там, где их деньги. А капиталы всей постсоветской элиты — уже давно на западе. Движение "Чон Казат", которое призывает "грабить богатых", показывает, что ждет здесь. Поэтому я не согласен с Собяниным.

Наши элитные группы в отношении интеграции сейчас как бы подыгрывают. Потому что очень много средств поступает в Киргизию от мигрантов из России, это практически равняется бюджету страны. Очень сильный аргумент. Когда в связи с карантином из-за коронавируса многие из них лишились работы и некоторые возвратились на родину, сразу и привело к таким событиям.

Новая политика, которую проводит Москва, как российский герб двуглавый, двойственное положение и самих российских политиков. Здесь политика не единая, потому что в России тоже идет внутренняя борьба элит. Поэтому, я думаю, что Собянин немножко идеализирует ситуацию.

Конечно, бывшие советские республики зависят от России. В этом году даже Туркмения впервые за время независимости провела 9 мая парад Победы, на котором вторым выступил замминистра обороны России. Вы думаете почему? Потому что появилась реальная угроза внешнего вторжения боевиков.

В принципе, они разведку уже делали. 60 км проходили боевики по туркменской территории. Я думаю, вот только эти опасения позволяют республикам Средней Азии оглядываться на Москву. Но вряд ли сейчас возможна сборка в политическом контексте. Я в этом сомневаюсь.

Есть прогнозы, что будут вторжения боевиков ближе к осени, когда растают ледники и будут пригодны горные переходы в сторону Таджикистана. Я думаю, что только внешняя угроза может заставить элитные группы в этом отношении хоть немного продвигаться вперед, а не отдаляться еще больше.

Таджикистан очень сильно зависит от России, там стоят российские войска. Но даже Таджикистан пытается вести игру и с Соединенными Штатами Америки, совместные военные учения проводит, пытается балансировать.

Китай и США доминируют в Центральной Азии

— Китай усиливает влияние в Средней Азии?

— У Китая другая стратегия: они спокойно ждут, пока плод созреет. В экономическом плане Китай уже состоялся в Киргизии. В Таджикистане — тоже, я думаю, подавляющее большинство кредитов и финансовых вложений, строительства инфраструктуры — китайские деньги. В политическом плане Китай сейчас не хочет заходить в пространство влияния России, в ее подбрюшье.

Он ждет, когда Россия сама экономически ослабнет, тогда эти республики сами упадут, как созревший плод к ним на руки. А чисто экономически они доминируют уже во всей Центральной Азии. Ослабление Москвы в противостоянии с Западом, приведет к тому, что эти республики сами уйдут в лоно Китая.

— Все-таки Киргизия занимает достаточно суверенную позицию и ориентируется на Россию. США даже отменили визы кыргызстанцам, Помпео во время турне по региону в Бишкек не заехал.

— Я думаю, что в наших властных структурах понимают, что мы находимся в зоне влияния России и очень сильно российское присутствие в Кыргызстане. И в то же время с другой стороны — Китай. Две сверхдержавы. Между ними находится Кыргызстан.

Соединенные Штаты хотели бы, чтобы мы возобновили соглашение от 1993 года. У нас нет соглашения, потому что Атамбаев его аннулировал и вывел их базу. США хотели бы новое соглашение с нами заключить и с прошлого года все время давят. Запад всячески пытается воздействовать на Сооронбая Жээнбекова, поддерживает и направляет на это оппозицию, потому что он не подписывает этот договор.

— 1 апреля появился законопроект депутата парламента Киргизии Курманкула Зулушева о назначении референдума по конституционному изменению формы правления. Что это за проект? Стабильно ли положение президента Жээнбекова, или против него что-то замышляется?

— Нет. Курманкул Зулушев — депутат от объединенной партии "Республика — Ата Журт". Все-таки есть опасения действующей власти, потому что на новый президентский срок Жээнбекова могут не выбрать. А он себя очень поставил в такие условия — как бы сжег мосты. Потому что до этого элитные группы давали сбежать Акаеву, Бакиеву и другим руководителям страны. Некий консенсус внутри-элитный тогда был.

А он нарушил этот консенсус. Это, конечно, хорошо для республики, что создан такой прецедент. Но ему теперь тоже угрожает та же участь. Поэтому, я думаю, была попытка запуска референдум по изменению парламентской формы правления на президентскую, чтобы успеть за оставшееся время что-то еще поменять и сделать.

— Усилить президентскую власть?

— Да, усилить. Это был пробный шаг. Но они запустили лакмусовую бумажку и поняли, что это не пройдет. В принципе у нас гражданское общество — очень сильное.

России надо учиться создавать обстоятельства

— Как, по-вашему, будут развиваться события на постсоветском пространстве?

— Очень многое зависит от политической элиты России. Мы уже наблюдаем конец глобализма, формируются супер-регионы. Но я не вижу адекватного понимания ситуации и эффективных действий со стороны России. Отдельные попытки носят несистемный характер. Сейчас — ситуация бифуркации.

Если сейчас Россия не сможет системно подойти к этому вопрос, то Центральная Азия уйдет под Китай. Она уже медленно, но неизбежно уходит. Продолжается здесь и присутствие Соединенных Штатов. Они системно работают. У них — методологическая база сильнее, чем у российских экспертов. Они могут любую ситуацию встроить в свою игру.

России нужно хотя бы оперативно и адекватно реагировать на ситуации. Черчилль очень хорошо сказал, что обстоятельства нужно не только использовать, но нужно еще уметь создавать. Россия не умеет создавать обстоятельства, не умеет проектировать ситуации.

Она как всегда на шаг отстает и только как-то реагирует на то, что форматирует Запад. Россия все время оказывается внутри чужой игры. Поэтому в большинстве ситуаций она остается игровой фигурой, а не игроком.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев