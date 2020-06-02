Киргизия – "Великий поход" раскулачивания буржуев

В результате процессов, вызванных коронавирусом по всему миру, в Киргизии активизировалось недавно созданное Движение "Чон казат" ("Великий поход"), которое призывает "грабить богатых". Кто эти люди, чьи интересы выражают, кем спонсируются, возможен ли такой проект в России? 1 апреля появился законопроект депутата парламента Курманкула Зулушева о назначении референдума по конституционному изменению формы правления. Что он предусматривает? Стабильно ли себя чувствует президент Сооронбай Жээнбеков?

В Киргизии призывают "грабить богатых". Подхватят ли тренд в России?

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В Киргизии призывают "раскулачивать" олигархов

— В Кыргызстане недавно появилось Движение "Чон Казат" ("Великий поход"). Их лозунги очень близки многим россиянам — "раскулачивать богатых". Население недовольно проводимыми реформами и безграничной властью олигархата. Дело дошло даже до обсуждения в парламенте вопроса о реформировании государства. Что это за движение, кто в нем участвует и за ним стоит? Какие на ваш взгляд перспективы?

— Движение "Чон Казат" — по-русски "Великий поход". Это связывают с походом эпического героя кыргыза Манаса на Китай. Кстати, этот поход закончился неудачно, сам Манас в этом походе погиб. Движение "Чон Казат" возникло в январе. Это — молодые люди, причем, выходцы из силовых структур: бывший прокурорский сотрудник, бывший начальник по борьбе с коррупцией отдела по национальной безопасности, представители судейского корпуса и адвокаты.

В результате их деятельности уже идут очень сильные политические баталии в Кыргызстане. Конечно, лозунги — очень радикальные. Например, бывший сотрудник прокуратуры Сыймык Жапыкеев говорит, что есть список из 20 олигархов Кыргызстана, и надо бы их, раскулачить.

Движение очень быстро набирает сторонников, они действуют очень активно в интернете. Я думаю, что они опираются на опыт Армении, Николы Пашиняна. Они пытаются набрать столько же сторонников и голосов поддержки в средствах электронной связи и массовой информации, чтобы таким образом еще сильней воздействовать на население и власть.

Но Армения и Кыргызстан очень сильно разнятся, народы — совершенно разные по психологии. Поэтому то, что успешно прошло в Армении, может быть очень проблематично у нас.

Недавно состоялось судебное заседание по иску делу олигарха Джумалиева, дела которого лидеры движения расследовали первыми. У них есть документы, оказывается, всё документально подтверждено, все его коррупционные схемы. Кстати, Джумалиев был руководителем аппарата у Аскара Акаева. Есть очень большие подозрения, что всё его состояние — бизнес, недвижимость и так далее, появились именно благодаря этому.

Суд признал высказывания Жапыкеева экстремистскими, потому что им было сказано: собрать 10 тысяч человек, прийти к дому Джумалиева и заставить его отдать государству эти суммы. Но как будут развиваться события дальше трудно предполагать, тем более в нынешней обстановке. По крайней мере, это — очень серьёзное предупреждение, грозит даже заключение.

Но в то же время и они подали в суд на Джумалиева, представили фактологически подтверждённые материалы. Я думаю, что Джумалиеву будет очень несладко, если он не сможет доказать законное происхождение своих капиталов. А реально очень трудно доказать, что за 20 лет он столько заработал честным трудом. Очень большое оживление по этому поводу наблюдается уже и в парламенте. Многие депутаты поддерживают эти расследования. Говорят, что они набирают около 300 голосов. Вообще все эти процессы продолжают раскручиваться и быстро набирают темпы.

Я думаю, что обострение всех проблем и стремительное развитие этого движения (как Робин Гуда) возникло естественным образом в условиях коронавируса. У нас обычно мигранты, которые работают в России, перечисляли около 2 миллиардов долларов в Киргизию. Это очень сильно поддерживало экономику республики. Теперь же все эти потоки иссякли.

Также шли потоки товаров из Китая, очень часто контрабандные. Теперь же вся подпитка извне (из России — деньги мигрантов, из Китая, Турции — товары) иссякла. А как раз на этом Кыргызстан выживал и жил.

Поэтому внутри республики уже сложилась такая ситуация, когда все ищут, как получить внутренние ресурсы с каждой элитной группы. Это движение снизу возникло на почве того, что борьба с коррупцией со стороны действующей власти ведётся очень вяло.

Сейчас трудно сказать, стоят ли за Движением "Чон Казат" какие-то политические группы, но во всяком случае, желание передела собственности среди властных групп можно наблюдать. В список олигархов, которых хотят раскулачить, вошли в основном те, которые состоялись во время Акаева и процветали при Атамбаеве. Поэтому ситуация сейчас — очень сложная и непонятная.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев