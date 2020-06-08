Как Россия может собрать новый СССР

Почему не только в Киргизии нужен "Великий поход" против олигархов? Почему его должна возглавить Россия? Почему только так она сможет снова собрать бывшие советские республики и создать СССР в новом формате? Почему иначе развалится даже ЕАЭС и другие союзы? Почему власть России этого не понимает и терпит поражение не только на постсоветском пространстве, но и окончательно теряет легитимность у своего народа? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказал эксперт Института общественной политики Киргизии, независимый политолог, социолог Марс Сариев.

В Киргизии призывают "грабить богатых". Подхватят ли тренд в России?

Читайте начало интервью:

Киргизия — "Великий поход" раскулачивания буржуев

Марс Сариев: власть недовольна радикализмом движения "Чон казат"

— Марс, Вы сказали, что Движение "Чон Казат" раскулачить олигархов, которые нажились при прошлых властях. Это отчасти на руку действующей власти. Возможно, она даже будет им в чем-то содействовать или хотя бы не сильно мешать. Но не пытаются ли воспользоваться протестными настроениями внешние силы, например, Россия или США, чтобы привести к власти более благоприятный для них режим?

— Движение "Чон Казат" — все-таки пошло именно из народа, и оно опирается на чаяния простых людей. Российскую власть, я думаю, больше заинтересует наш опыт, чтобы использовать его в своих внутриполитических целях. Россия находится примерно в таких же условиях, и настроения в народе — такое же.

В условиях противостояния политических групп России, я думаю, что это был бы выход для действующей власти, для Президента Путина. Поэтому они присматриваются к этому опыту. К тому же у России ведь есть тренд, попытка собрать постсоветское пространство. И такие действия действительно позволят это сделать.

Все олигархические круги бывшего СССР завязаны на Запад, а состоялись все они в России при Ельцине, у нас — во время раннего Акаева и так далее. Мне кажется, России было бы интересно, чтобы это движение получило бы большое развитие во всем СНГ. Но все-таки я очень сомневаюсь, что власть решится на это.

— Сейчас наши страны объединяет и сближает Евразийский экономический союз. Но не всё так гладко в этом Союзе. На саммите ЕАЭС 19 мая почти все партнёры выдвигали претензии к России. Президент Киргизии не назвал прямо страну, а сказал, что "отдельные государства", что увеличивают контроль и будут ограничения на поставки продуктов питания на фоне пандемии коронавируса. Все-таки это — прозрачный намек на Россию?

— Наш президент предъявил претензии, понятно, Казахстану, потому что у нас — очень большие проблемы с Казахстаном по прохождению через его границы наших товаров и так далее. Я думаю, что Казахстан не хочет форсирования интеграции с партнерами по ЕАЭС. Это уже давно прослеживается.

Понятно, что Россия хочет форсировать, и раньше были попытки сближения. Начали с Белоруссии в прошлом году, но тоже неудачно. Такая сборка не очень устраивает и казахские политические круги. Казахстан хотел бы больше сохранить экономический фактор, не переходя на политический контекст. Выступление президента Токаева об этом ясно говорит.

Мы — маленькая республика, и в принципе мы могли бы получать очень хорошие преференции, если такая интеграция заработала бы в полную силу и в интересах всех. 2,5 миллиарда долларов мигранты приносят в Кыргызстан. Мы не свободны в своих желаниях, а понимаем, что наше будущее — только в Евразийском союзе.

Именно поэтому наш президент Сооронбай Жээнбеков предъявил претензии Казахстану, который создает некие препоны на границе. Их элите не интересно сближение стран ЕАЭС, прежде всего в политическом контексте. Я думаю, что это связано с тем, что у Казахстана очень большие экономические связи с Соединёнными Штатами Америки.

Они хотели бы продолжать играть, балансируя на интересах великих держав. А Кыргызстан в этом отношении уже определился. У нас очень большие надежды на укрепление Евразийского союза и углубление Евразийского союза.

— То есть — киргизы довольны вступлением в единое экономическое пространство Евразийского союза? Или все-таки есть какие-то претензии?

— Есть, есть. Дело в том, что ЕАЭС, хотя это экономический союз, раньше воспринимался у нас как начало возрождения Советского Союза, только в другом формате. Мы надеялись, что получим какое-то покровительство, нам будут льготы. Оказалось же, что здесь — жесткие внутренние правила игры. Белоруссия с помощью своих спецслужб выбивает какие-то преференции, Армения тоже каким-то образом более активна.

Киргизский рынок полностью задавлен казахскими, белорусскими и российскими товарами. Наш производитель очень сильно в этом отношении страдает, терпит убытки. Киргизия не может противостоять этой экспансии товаров, а наше политическое руководство не может этот вопрос продавить.

Поэтому сейчас такое отрезвление пришло, понимание, что далеко не все так однозначно, мы всё-таки живем при капитализме, и даже внутри ЕАЭС действует прежде всего прагматизм. В Киргизии из-за этого уже есть большое недовольство и ширится движение за выход из ЕАЭС.

— Представители Казахстана и Белоруссии точно так же жалуются на Евразийский Союз, говорят, что казахстанские товары не могут поступит на российский рынок. Даже в Европейском союзе — практически у всех такие же самые жалобы. Просто всегда и везде побеждает сильнейший.

Наверное, без таких торговых договорённостей было бы еще хуже, просто каждому хочется, чтобы именно ему были дополнительные преференции. Но ведь мы действительно в капитализме живём, и конкуренцию никто не отменял. Всё-таки, на ваш взгляд есть какой-то выход из этой ситуации? Что с этим делать, как усовершенствовать механизм или сделать более справедливым?

— Вы правы. Здесь нужно в Москве политическое решение принимать, потому что все республики наши ждут, что Россия станет нашим патроном, старшим братом. А если капиталистические отношения, то как бы даже Белоруссии иногда стало выгоднее покупать нефть у Соединенных Штатов Америки.

Поэтому, я думаю, Москва должна определиться. Если она собирается делать сборку, то в отношениях должен присутствовать не только экономический прагматизм, но и поддержка, покровительство. Потому что у нас еще осталась советская евразийская ментальность.

Хотя все давно живут при капитализме, но сознание осталось социалистическое. Россия терпит поражение, потому что её власть не понимает и не использует этот фактор.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев