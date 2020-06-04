Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?

Белоруссию могут ждать новые европейские санкции, что вынудит Лукашенко просить помощь у России. Но озвученных претензий слишком много.

Европейцы сразу же заявили о готовности к санкциям. Теперь президент РБ может остаться один, без партнеров и без поддержки как Запада, так и Востока. После всех мелких и крупных вопросов положение Александра Лукашенко, который решил цепляться за власть всеми способами - по сути плачевно.

Кремль уже давно официально не реагирует на происходящее в Белоруссии. Так что в Москве его ждут только с подписанной 31-й интеграционной картой, а на полемику уже не ведется. Но если Москва терпит происходящее молча, то в Европе выражают недовольство.

ЕС и Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ уже отреагировали на кейс Светланы Тихановской и других членов оппозиционных партий. Руководитель делегации Европарламента по связям с Белоруссией Роберт Бедроня и докладчик по Белоруссии Пятрас Ауштрявичюс заявил, что в стране резко ухудшилась ситуация со свободой мирных собраний и выражения мнений, а также нежелание белорусских властей создать равные условия для всех кандидатов в президенты.

Многие выражают солидарность и Сергею Тихановскому, и оппозиционному лидеру Николаю Статкевичу. Соответственно, власти допустили «прямое вмешательство власти в избирательный процесс с целью помешать кандидатам собрать количество подписей, необходимое для выдвижения на пост президента».

Представители Европарламента призвали власти Белоруссии «немедленно освободить всех граждан, которые были несправедливо арестованы, и прекратить эту неприемлемую волну репрессий». Выступали председатель постоянного комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ Кириакос Хаджианни, его заместитель Михаэль Георг Линк и докладчик Кари Хенриксен.

А по словам пресс-секретар Европейской службы внешних действий Петера Стано, ситуация вызывает «серьезные вопросы относительно соблюдения властями прав человека и основных свобод». До этого глава ЦИКа Лидия Ермошина высказывала сомнения относительно присутствия в стране международных наблюдателей в связи с эпидемической ситуацией.

Отметим, что к выводам 3 июня власти Белоруссии не прислушались. Суды над белорусами, поддерживающими Сергея Тихановского, продолжились. В среду в Минске судили лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова и YouTube-блогера Дмитрия Козлова (Серого кота). Без штрафов не ушли как минимум.

Что касается присутствия в стране COVID-19, то вероятнее всего, что реальные цифры в разы больше. При этом толком для профилактики ничего не делается. Как заявили в минздраве, тем временем в продаже появилось странное руководство по лечению COVID-19, в соответствии с которым пациентов выписывают из стационара на 21-й день болезни только на том основании, что они уже не представляют угрозу обществу и не являются источниками инфекции.

Страна может окончательно остаться и без денег. Власти планировали привлечь порядка 2,5 млрд долл., в том числе 900 млн от МВФ. Альтернативные Лукашенко кандидаты собирают все больше желающих отдать свои подписи в их поддержку, а это дает основания экспертам говорить о том, что без усиления репрессий волну народного протеста против Лукашенко остановить не удастся.

По большому счету, Александр Лукашенко является основным фаворитом назначенных на 9 августа выборов президента Белоруссии. Остальные кандидаты, вместе взятые, набирают меньше голосов, чем он. Но есть что-то, что заставляет его нервничать

"То он встречается с председателем республиканского КГБ и туманно рассуждает о неопознанных «ветрах», которые дуют в Белоруссию не с той стороны и не так, как хотелось бы Лукашенко. То даёт команду председателю Минского горисполкома обеспечить порядок в столице. А то в этом «чистом городе» прошла оппозиционная акция по сбору подписей в пользу антилукашенковских кандидатов, по итогам которой спецслужбы задержали более 30 человек. Якобы вместо сбора подписей они провоцировали беспорядки. Задержанные, правда, говорят о провокации, организованной против них правоохранительными органами.

Во-вторых, напуганный «российским вмешательством», Лукашенко должен дать прозападной фракции в своём окружении добро на окончательную зачистку сторонников сближения с Россией, ещё сохранившихся на ключевых постах...потому потенциально устраивают сторонников и прозападного, и пророссийского курса. Эти выборы они проиграют. Но должны стать постоянно действующим фактором внутренней политики Белоруссии».

Разумеется, если к власти придет команда Макея, терпеть Александра Григорьевича ещё пять лет никто не будет. В самом крайнем случае, если Тихановские не потянут, из-за их спин выведут нового перспективного универсального кандидата.

Таким образом, делают выводы украинские журналисты, Александр Григорьевич, как матёрый политик, "чувствует опасность, но не может понять, откуда она исходит"

Иллюзия контроля над аппаратом есть, хотя на деле аппарат уже контролирует его самого.

Лукашенко именно дают возможность победить на последних в его жизни выборах, чтобы расслабился и успокоился, убедившись в надёжности окружения. Параллельно ему отрезают (уже отрезали) пути получения внешней поддержки.

При этом Лукашенко "привык работать в режиме разрешения текущих проблем. Он никогда не думает о том, что будет через год-два-три, считая, что когда проблема возникнет, тогда он с ней и разберётся.

В результате, сегодня действия, предпринимаемые Лукашенко для укрепления своих позиций, должны привести к его резкому ослаблению в среднесрочной перспективе, чтобы, когда наступит час «Х», от его решений уже ничего не зависело", - подытожили украинские коллеги.