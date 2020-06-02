Политолог: Азербайджан готов принудить Армению к миру

Азербайджан готов принудить Армению к миру, и сегодня Россия не будет этому мешать, уверен азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

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Понятия "народ Карабаха" не существует

Урегулирование Карабахского конфликта находится в ведении Минской группы ОБСЕ, осуществляется по мандату от Генсека ООН и в рамках территориальной целостности Азербайджана, сказал в программе "Точка зрения" азербайджанский политолог Тофик Аббасов. В этом Баку поддерживает международное сообщество и резолюции СБ ООН от 1994 года, добавил он.

Политолог отметил, что Армения отказалась от поэтапного плана действий по разрешению конфликта, заявив, что Нагорный Карабах никогда не будет в составе Азербайджана. Причина — об этом высказался народ Нагорного Карабаха на референдуме.

"Понятия "народ Нагорного Карабаха" не существует, есть две общины Нагорного Карабаха — армянская и азербайджанская, они испокон веков жили рядом и если армянская сторона не готова обсуждать вопрос в таком контексте, то придется прибегнуть к альтернативным вариантам", — сказал Тофик Аббасов.

Он рассказал, что дипломатическое поэтапное решение проблемы Нагорного Карабаха подразумевает вывод "оккупационных" армянский вооруженных сил, чтобы туда смогли вернуть переселенцы, деблокирование коммуникаций в регионе, и определение статуса армянского населения Нагорного Карабаха:

"Азербайджанские власти расформировали Нагорно-Карабахскую автономию, сейчас власти готовы ее вернуть, и это является предметом переговоров".

По мнению Тофика Аббасова, в Минской группе (Россия- США-Франция) модератором является Россия, так как "она ближе, она главный интересант и в 1994 году сыграла главную роль в заключении перемирия".

Азербайджан настроен на войну с Арменией

Так как Армения отказывается идти мирным поэтапным путем, Азербайджан готов "воспользоваться правом на применение силы для освобождения оккупированных территорий Нагорного Карабаха". Об этом постоянно говорит президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Тофик Аббасов уверен, что в этой войне победит азербайджанская армия, так как она, по оценкам специалистов, "в 4-5 раз превышает армянскую армию по всем параметрам".

"Нам сложно начать военные действия, потому что там живут люди, мы выжидаем до последнего. Но в 2016 году, когда мы успешно развивали наступление, довести дело до победы помешал звонок Сергея Шойгу своему коллеге Закиру Гасанову", — сказал Тофик Аббасов.

Россия больше не остановит Азербайджан

Сейчас такого звонка не будет, уверен политолог, так как изменилась геополитическая ситуация. Армения, с его точки зрения:

-пропагандирует антироссийский вектор, -требует вывода российской военной базы из Гюмри, -премьер Никол Пашинян высказался о том, что Армения "должна покончить со своим униженным положением", имея ввиду то, что Россия в Карабахском конфликте поддерживает Азербайджан вопреки своим союзническим обязательствам. "Его опасения обоснованы, потому что Армения выступает в регионе производителем новых рисков и вызовов. Армения подрывает дипломатический раунд и военное решение конфликта становится все более реалистичным и даже востребованным. В нашем понимании это будет акция по принуждению к миру Армении, которая незаконно удерживает наши территории" — сказал Тофик Аббасов.

Многовекторная политка Баку

США, по словам политолога, являются давним партнером Азербайджана, с 1994 года общие западные инвестиции в экономику Азербайджана, включая нефтегазовый сектор, составили более 260 млрд долларов. Азербайджан также поддерживает миссию НАТО в Афганистане.

"Но эти отношения с Западом не строятся в пику России, Азербайджан строит многовекторную политику, и всегда принимает суверенные решения", — отметил политолог.

"Антагонизма с Россией нет, об этом говорят хорошие личные отношения Путин-Алиев - они доверительны, без шараханья из стороны в сторону" —, подчеркнул Тофик Аббасов.

Участие Азербайджана в ЕАЭС , по его мнению, возможно, но только в результате отсутствия давления "старшего брата", а также изменения позиции Армении в переговорах по Нагорному Карабаху.

"Сотрудничество на постсоветском пространстве предполагает равноправное взаимодействие, без статуса "старшего брата". С другой стороны, как могут находиться в одном объединении два государства, которые воюют друг с другом? И нам важно, чтобы в этой ситуации другие страны Союза поддержали принцип территориальной целостности Азербайджана и убедили Армению решать конфликт в этом ключе", — сделал вывод Тофик Аббасов.

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