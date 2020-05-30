Зеленский: Эрмитаж — угроза нацбезопасности Украины

Президент Украины не только продлил действие указа Порошенко о запрете пользования российскими сайтами, но и расширил этот список. Хотя в предвыборный период называл этот запрет бессмысленной глупостью. Чем вызвано такое "переобувание" Зеленского?

В 2017 году тогдашний президент Пётр Порошенко своим указом запретил на Украине пользование некоторыми российскими соцсетями ("ВКонтакте", "Одноклассники") и интернет-сервисами (Mail.ru, "Яндекс") и др., т. к. (по его мнению) они занимаются пропагандой "страны-агрессора" и угрожают национальной безопасности страны. Оппозиционные политики обратились в Конституционный суд с иском о признании незаконности этого запрета. Спустя месяц на сайте президента петиция с требованием отмены этой блокировки набрала нужные 25 000 подписей, однако Порошенко никак не отреагировал.

Обходя запреты

Примечательно, что обойти этот запрет в век высоких технологий не представляет особой сложности. Разумеется, власть об этом знает и даже чуть ли не официально признаётся, что не возражает против изобретательности граждан. И поэтому "ВКонтакте", "Яндекс" и "Одноклассники" по-прежнему входят в топ-10 самых посещаемых украинцами сайтов.

В период президентской избирательной кампании кандидат Зеленский критически отозвался об этих ограничениях и подчеркнул, что такие меры можно вводить лишь после изучения общественного мнения. И вот спустя 3 года он уже сам, безо всякого обсуждения с кем-либо, подписал указ, который не только продлил срок запрета этих ресурсов, но и расширил их число. Понять логику составителей этого списка совершенно невозможно! Хотя, например, РИА "Новости" не присутствует в чёрном списке, но под запретом, а сайты Первого канала, RT и "Правды.Ру" — в свободном доступе. Зеленский проявил инициативу и дополнительно запретил МГУ, Эрмитаж и даже Тульский пединститут.

А что считают эксперты

Тут нет переобувания, а есть взросление в виде включения в общую модель украинской власти: против России. Что-то изменить мог бы сильный президент. Но Зеленский — слабый. Он попал в накатанную до него колею и катится по ней, спрятав голову в песок, в этом уверен директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"По моему субъективному мнению, это процесс внешнего давления западных партнёров. Это довольно резонансный вопрос для населения, но с другой стороны, наши граждане давно научились обходить эти запреты (и продолжают это делать), т. к. их интересуют и иные точки зрения, кроме тех, которые выдают отечественные СМИ. Благодаря этим запретам власть пытается манипулировать мнением населения относительно поддержки предлагаемого ею курса страны. И это чётко показывает социология: уровень дружеского отношения к России с каждым годом снижается, вот и "дожимают" этот вопрос", — комментирует президент Ассоциации профессиональных политических консультантов Анна Тенетко.

Зеленский руководствовался исключительно меркантильными электоральными интересами, он обезьянничает с Порошенко, пытаясь решить две задачи, полагает замдиректора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий.

"Первая — привлечь агрессивное меньшинство "армовира" на свою сторону, что реально ему не удаётся: электорат ПАП прочно стоит за своего "предводителя". Вторая и более существенная — не дать возбудиться этой массе для выхода на улицу под предлогом очередной "зрады" в пользу Кремля и русской партии на Украине. Потому Зеленский перед ними юлит и рядится в одёжки "своего парня". Нужно сказать, что такая тактика пока имеет успех — банды активистов не устраивают очередной госпереворот, ограничиваясь мерами устрашения в виде факельных шествий, кричалок и плакатов. Тем не менее любое минимальное отклонение от траектории а-ля Порошенко может кардинально изменить ситуацию. Зеленский, образно говоря, кормит "дракона" националистов привычной для него русофобской пищей и таким образом не позволяет ему избыточно возбудиться и перейти к радикальному противостоянию с властью. В предвыборный же период у Зе была задача заручиться максимальной поддержкой русскоязычного избирателя, поэтому он заигрывал с ним, обещая то, что эти люди хотели от него услышать. Включая критику и отрицание бредовых запретов, введённых Порошенко. Так что на самом деле вопрос не в переобувании Зеленского, а исключительно в его желании политического и физического выживания в условиях, когда государство утратило монополию на насилие", — подчёркивает Песецкий.

Член президиума в Совете при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько также считает, что это не "переобувание". Ведь Зеленский изначально не проводил политику, коренным образом отличную от политики Порошенко. При нём:

остался глава МВД Арсен Аваков,

не усмирены праворадикалы,

не реабилитирован русский язык,

не окончена война.

"Соответственно, почему же должна была измениться и гуманитарная политика? Всего год прошёл с момента вступления в должность Зеленского, но итоговая пресс-конференция прошла настолько блекло и вяло, что надеяться в дальнейшем на какие-либо инициативы с его стороны было бы просто неосмотрительно", — разочарован Беспалько.

Эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин думает, что в данном вопросе есть много факторов. Прежде всего то, что Зеленский — политик, ориентирующийся на свой рейтинг и зависимый от групп влияния, между которыми он лавирует.

"Не продлить запрет или ослабить его — это было бы вызовом политическому мейнстриму и определённый негативный сигнал западным партнёрам в условиях, когда Украина зависима от получения новых программ кредитования. Кроме того, "слугам народа" необходима поддержка в Верховной раде, т. к. их голосов по ключевым законопроектам уже не хватает. И в случае снятия запрета Порошенко по полной программе атаковал бы Зеленского и часть его электората, особенно в центре и на Западе, где также негативно восприняли бы такой шаг. Я думаю, что в преддверии местных выборов просто играть на площадке "Оппозиционной платформы" для Зеленского не очень выгодно, он не хочет терять часть своего электората. Поэтому и продолжается балансирование, и до осени как минимум оно будет продолжаться", — предрекает Гущин.

В современном мире борьба с информационными ресурсами, публикующими взгляды, противоположные центральной линии украинской власти, приводит лишь к усилению негодования общества. Надо понимать, что людей творческих профессий (журналистов, блогеров, ИТ-специалистов) невозможно контролировать, они могут доставить необходимый контент пользователю, как бы ни ограничивали их деятельность. Разве что власть додумается дойти до попытки блокировки интернета на Украине, но это будет уже вершиной тоталитарного режима вроде Северной Кореи, возмущается политолог Наталия Белоус.

"Думаю, что всё же до этого не дойдёт. Мы видим процессы по зачистке медиа и IT-рынка в угоду своим компаниям, создаётся своеобразная монополия, лояльная к Зе-команде. Сам президент, который в прошлом был актёром и продюсером, должен понимать, что с журналистами или айтишниками нужно работать на взаимовыгодных условиях, слышать разные точки зрения, искать компромисс, создавать совместный качественный продукт, который будет интересен жителям всей Украины и будет подавать страну в положительном имидже на международной арене. Поэтому не нужно включать в список "врагов народа" всех подряд: журналистов, предпринимателей и других деятелей, высказывающих конструктивную критику в адрес нынешней власти", — высказывает пожелание Белоус.

И член оппозиционной партии "Союз левых сил" Александр Голуб не видит в случае с запретом целого ряда социальных сетей и российских сайтов "переобувания" Зеленского. Во время избирательной кампании ему нужно было притворяться, чтобы собрать вокруг себя как можно больше голосов. А после получения власти необходимость в притворстве у него отпала.

"Президент не обладает ни опытом, ни образованием, ни убеждениями, ни командой, чтобы формулировать смыслы и их воплощать. Ему приходится плыть по течению и действовать строго в рамках, очерченных прежней командой Порошенко. Ситуацию усугубляет то, что Украина и её руководители абсолютно не самостоятельны. А внешние игроки не дадут им сойти с русофобской конфронтационной колеи. Они обрекли страну на эту роль, а последствия их нисколько не заботят. Печально, что не заботят они и самого Зеленского", — сокрушается Голуб.

Скорее всего, тут преследуются чисто тактические цели: Зеленскому необходимо укреплять неформальную коалицию с "Европейской солидарностью" Порошенко, а он тут "проштрафился" — в Раде провалили его проект заявления в связи с 75-й годовщиной Победы, когда в развязывании войны наравне с фашистской Германией пытались обвинить и СССР. Думаю, он по-прежнему считает, что это неправильно, но сила обстоятельств влечёт его к Порошенко, поясняет политтехнолог Василий Стоякин.

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв — сторонник теории, что за всяким политическим решением следует искать интересы крупных экономических игроков. Не является исключением и решение о продлении и расширении запрета на пользование российскими соцсетями и сайтами. Помимо банального желания контролировать информационное пространство с помощью цензуры, а также удобного повода для задабривания агрессивного националистического меньшинства, данное решение президента было обусловлено желанием соблюсти своеобразный "контракт", заключённый предыдущими украинскими властями с владельцем соцсети Facebook.