На Украине: Зеленский поддержал Саакашвили и борется с Эрмитажем

Политолог Ростислав Ищенко рассказывает о санкциях Зеленского против российской культуры и неожиданном высоком назначении в Украине Михаила Саакашвили.

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Очередные антироссийские санкции

— Поговорим о новом указе Зеленского. Он вводит санкции против нескольких российских учреждений науки и культуры. Туда включены МГУ, Эрмитаж, Русское географическое общество, ГМИИ имени Пушкина, который вообще экспонирует мировое искусство. Что дальше за таким мракобесием — сжигание книг на кострах на Крещатике? Зеленский вообще сам до такого додумался или же его заставили?

— Заставлять не пришлось. Был утвержденный Порошенко список, который переутвердили. Список сокращен на 200 позиций, но вот эти перечисленные вами добавились. Попали они туда автоматически, потому что законы Украины автоматом вводят санкции против тех, кто сотрудничает с Крымом и донбасскими республиками.

Можно просто из крымского музея привезти на выставку в Эрмитаж картину, даже черепок старинный — все! Академия наук в том же списке за счет раскопок в Крыму, Херсонесе. Все происходит "автоматом", Зеленский просто подпись свою ставит.

Правда, мог бы не ставить, ведь Порошенко подписал такие санкции на три года. Но вряд ли кто-то думал, что Зеленский пойдет поперек воли "своих" националистов, которым всегда уступает и откровенно боится их. Для него они нашли некий компромисс, убрав двести позиций, но автоматом внесли дополнительные пункты. Ничего удивительного нет, "тем же выстрелом ту же лису", как говорил персонаж фильма "Обыкновенное чудо". Вот если бы не подписал Зеленский список — было бы удивительно.

— И еще странный шаг того же политика. Наступать на старые грабли — вообще свойственно многим странам. Но вот есть такой Михаил Саакашвили, поцарствовавший "от души" и в Грузии, и в Одесской области — до сих пор помнят. И вот его назначает Зеленский на не слишком понятную должность.

— Если помните, вначале его хотели сделать вице-премьером по неким реформам, но парламент не пропустил. Тогда придумали другую красивую должность. Хотя Саакашвили бил себя в грудь, что не примет ее. И основная задача — привлечение финансов и переговоры с МВФ.

Вспомните: незадолго до этого Саакашвили говорил, что готов найти пять миллиардов долларов для Грузии, если там прекратят его уголовное преследование. За счет якобы связей в финансовой элите. Но грузины понимают, что если бы реально такие деньги он нашел, то не суетился бы, а потратил на собственные нужды.

Украина сейчас в отчаянном положении в плане финансов. Еще в феврале там все говорили, что, если до мая МВФ не выдаст кредит, будет дефолт. Он им дышит в затылок, МВФ пока ничего оптимистичного не говорит, хотя возможность выделения Украине от 3,5 до 5 миллиардов долларов в рамках кредита standby, что не вполне удовлетворяет, кстати, Украину, обсуждается.

А когда Саакашвиои назначали, было еще хуже. На Украине народ доверчивый, склонный верить, что это великий политик. У которого прочнейшие связи с американцами, ни один президент США не просыпается утром, не спросив, как там у Мишико дела. Вот назначили Мишико главным по поиску денег. А должность специально для него придумали — председатель исполкома Совета реформ. МВФ же чего требует — реформ.

Про назначение Саакашвили

— Но какие бы не был наивные и чистые украинцы — Саакашвили же уже был губернатором Одессы! Его же уже видели в деле!

— Да, его назначал Порошенко, чтобы вырвать власть из рук одесских контрабандистов. Те, само собой, власть не отдали. Они никому ее не отдавали, а договаривались — с Кучмой, Ющенко, Януковичем, сами же правили на местах. Периодически устраивали разборки, убивали друг друга. И никакому Порошенко, никакому Саакашвили никто власть не передавал.

При этом они могли закрыть глаза на погибших в Доме профсоюзов. Им главное — власть. Порошенко хотел контролировать портовый город, через который идет неслабый поток денег, в том числе неучтенных. Для этого ему был нужен абсолютно свой человек. Порошенко решил, что Саакашвили будет абсолютно своим и ручным, потому что на Украине он никто и звать его никак. У него нет своей группировки, на которую он мог бы опереться.

Саакашвили не справился с Одессой, но ему надо было как-то красиво уходить, поэтому он решил начать войну против Порошенко, во-первых, требуя себе каких-то новых должностей, званий и регалий, во-вторых, поскольку в это время против Порошенко уже сформировался олигархический консенсус, и был реальный шанс, что его досрочно сольют с президентского поста.

Саакашвили решил выступить таким новым героем Майдана, который будет тараном для уничтожения власти Порошенко.

То есть ничего личного здесь. Он хотел на этом поиметь свой маленький гешефт.

Зеленский же его назначает на совершенно другую должность, где он должен вести переговоры с какими-то МВФ, еще с кем-то.

Пожалуйста, приноси деньги — будешь молодец, мы тебе орден дадим. Не принесешь деньги — можем потом и уволить. То есть я так подозреваю, что окружение Зеленского исходило из этого, что, в общем-то, ничем не рискуем, потому что Саакашвили — никто, звать никак, пытался создать партию, никто за эту партию не проголосовал, спасибо, до свидания.

А вдруг где-нибудь хотя бы миллиард выцыганит?

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев