Почему Зеленский не отвечает за лаборатории США в Украине

Политолог Ростислав Ищенко — о том, откуда на Украине могли появиться американские лаборатории, работающие с опасными вирусами, почему это не комментирует президент Зеленский и чье решение могло быть определяющим в их появлении.

Киев скрывает «вирусные лаборатории» США

Президент не в курсе?

— В конце апреля посольство США на Украине официально признало факт наличия в республике около пятнадцати лабораторий, которые работают с вирусами. Народные депутаты Ренат Кузьмин и Виктор Медведчук направили запрос главе государства Владимиру Зеленскому и получили фантастический просто ответ, что вопросы функционирования в стране таких лабораторий не входят в компетенцию президента.

— Я не знаю, кто надеялся особенно на то, что Зеленский изменит политику по отношению к России. За него голосовали разные люди, и в их числе было небольшое число русофилов, которые верили, что этот человек отменит все, что было до переворота. Но люди, захватившие власть при помощи вооруженного насилия, не отдадут ее просто так какому-то Зеленскому.

Он представлял интересы олигархов — сначала Коломойского, потом Ахметова. Тех самых олигархов, пытавшихся оторвать Украину от России и профинансировавших в итоге переворот.

Никто из них страну не покинул, все прекрасно работают на местах. Даже те, кто мог теоретически вести бизнес за пределами страны, постарались остаться в рамках режима.

Прослойка русофилов была совсем небольшой. За Зеленского голосовали и сторонники майдана, которые хотели более эффективной политики на:

российском,

европейском

и донецком

направлениях. То есть все они были за мир, но большинство — за мир на условиях Украины. И именно такой мир пытается создать Зеленский.

По поводу лабораторий. В данном случае офис Зеленского лжет, потому что президент Украины — главное ответственное за внешнюю политику лицо. МИД здесь только исполняет его решения.

Открыть на украинской земле чужие лаборатории или даже украинские, но финансируемые Штатами, можно только в рамках внешней политики. Так что Зеленский вполне отвечает за это.

Другое дело, что украинцы не знают, что же творится за стенами лабораторий, потому что их туда просто не пускают. Видимо, стесняются признаться, что не контролируют особо опасные объекты на собственной территории.

А с точки зрения американского законодательства, любая работающая с вирусами лаборатория является особо опасным объектом. И то, что американцы пытаются выносить опасные объекты "за" свою территорию, им в вину поставить сложно.

То, что подобные объекты во всем мире являются секретными — тоже ясно, потому что вакцины против вирусов весьма дороги. Они навсегда являются объектами для шпионажа. В частности, Дональд Трамп хотел купить в Германии целую лабораторию, якобы делающую лекарство от коронавируса. Сделка была заблокирована фактически на уровне государства.

И такие объекты всегда имеют военный характер. Хотя официально бактериологическое оружие запрещено, все хорошо знают, что создать его и применить не так сложно.

Поэтому все готовятся от него защищаться, а во-вторых, эпидемии могут появляться весьма неожиданно и наносить большой ущерб — как мы видим. Не зря же помогать Италии отправили именно военных медиков.

То есть, однозначно, что эти лаборатории закрытые. И никакая Америка ни с какой Украиной сведениями о них делиться не будут. Понятно, что там делают не бактериологическое оружие, но в него любой вирус может превратиться. Украинским властям просто стыдно, что они такое не контролируют, потому они так и отвечают.

Конечно, это откровенная ложь, по-страусиному прячет Зеленский голову в песок и говорит: "Я не я и хата не моя". Если президент за это не отвечает, то кто? Все равно придется ответить.

Кто в ответе?

— Но вполне возможно, что лаборатории были созданы еще при Порошенко, и Зеленский вполне может на него все свалить.

— Ради Бога! Пусть валит на Порошенко или еще на кого-то, но он должен сказать: лаборатории открыты тогда-то, на основании такой-то нормативной базы, принимались теми-то людьми такие-то решения.

Если решение принималось в рамках парламента, скажем, то парламент ведь не подписывает соглашения, он только ратифицирует. Значит, соглашение должен был подписать либо министр иностранных дел, либо премьер-министр, либо президент, либо посол — но это непременно конкретный человек, обличенный полномочиями.

Эти полномочия этого человека утверждались либо на уровне правительства, либо на уровне президента. Всё это можно сказать. Эти документы должны быть. Их никто не будет уничтожать. Соответственно, вот: тогда-то такие-то соглашения подписывались, такие-то решения принимались, в такое-то время они ратифицировались и так далее. Неважно, они были открыты при Порошенко…

Да хоть при Януковиче! Ради Бога. В любом случае решение принимало украинское государство, не Янукович, Порошенко, Зеленский и так далее. Это всего лишь фамилии, а принимал президент, правительство, Верховная Рада, то есть украинское государство, и оно несет ответственность перед своими гражданами за принятые решения. А как при этом была фамилия президента, это мало кого волнует.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев