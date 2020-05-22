Политолог: Зеленский в Украине никому не мешает

Политолог Ростислав Ищенко рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой о политической судьбе ряда украинских политиков, включая Владимира Зеленского.

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— Как долго еще будет оставаться у власти Владимир Зеленский?

— Оппонирующие шайки хотят выгнать шайку Зеленского уже к осени. По крайней мере таков их официальный "дедлайн": осенью должны пройти, по их словам, не только выборы регионов, но и досрочные парламентские.

Некоторые добавляют, что и Зеленскому пора уходить. Но явно президентская кампания пока не идет, и возможно, главу государства-то хотят оставить, лишь поменяв окружение.

Партийная — началась, так как все системные партии и партии-однодневки активизировались. Это характерно, когда в них вливают деньги, а это происходит перед выборами. Если сделать это раньше, то партия просто успеет выдохнуться, а сумма идет от миллиона долларов и выше. Рисковать ей никто не будет. Если кампания стартует в мае, то они действительно хотят выйти на этот самый октябрь.

Не могу сказать, получится ли у них, так как слуги Зеленского, понимая, что второго шанса не будет, вцепились в свои кресла, понимая, что у них выбор — от 5 лет до полутора и все, они на свалке политики. Так что они активно противостоят досрочным парламентским выборам.

Зеленскому и стоящим за его спиной, включая Ахметова и частично Пинчука, досрочные выборы в парламент не нужны. У них условное большинство в Раде, и когда надо, они свои решения через парламент протащат. Правительство "свое", на кабмин должен перед обновленной Радой будет полномочия сложить.

По большому счету, именно этот президент никому не мешает. Соответственно, перевыборы не слишком нужны. Зеленскому перевыборы тоже не нужны, потому что тогда он потеряет даже условное большинство в Раде.

Я не знаю, сможет ли он провести нечто похожее на фракцию, но монобольшинства у него вообще не будет. Главное, после выборов будет видно, насколько рухнул его рейтинг.

Как всегда, финал сильно зависит от Авакова: кого он поддержит, тот свою программу и продавит. Он пока что традиционно нейтрален, ибо для Авакова любая сильная власть является помехой. Ему надо, чтобы была сильна оппозиция, потому что тогда в нем очень сильно нуждаются.

Сильный президент же — кто угодно — может одним росчерком пера отправить Авакова в отставку. Тогда его авторитету конец. Да, он может попробовать устроить вооруженный путч, но сейчас это посложнее будет, чем при раннем Порошенко.

Так что он, если ничего сверхординарного не произойдет, будет ссылаться на то, что он — слуга закона и поступать будет только по закону: назначите выборы — будут выборы, не назначите выборы — не будет выборов.

Такая его позиция, безусловно, в интересах Зеленского. Вот такая вот интересная для любителей борьба пауков в банке.

— Наших слушателей интересует: кто финансирует партию Анатолия Шария?

— Спросите у него самого… Понимаете, просчитывать-то можно, но если я буду называть фамилии, выйдет Шарий и скажет, что это все клевета, партия существует на добровольные взносы и даже взносы делать не надо, ибо люди хотят перемен. Такие разговоры для него — бесплатный пиар.

Я таких политиков вообще не обсуждаю. Есть люди системные, которые действительно какие-то течения в политике представляют, и можно рассматривать их усиление как реальное влияние на судьбу Украины.

Да тот же Зеленский — его финансировали Коломойский, Пинчук, Ахметов. Это все знали, они сами друг про друга писали. Это что-то поменяло? Нет, ибо меняет не Зеленский, а тот, кто нанял его поработать.

Еще раз: если кто-то думает, что хоть успешный клоун, хоть успешный блогер, хоть успешный учитель, доктор, врач, средней руки бизнесмен, заработавший десять миллион, что он реально может даже при помощи какой-то партии что-то изменить на Украине, это, как минимум, наивность, потому что власть, которую люди взяли при помощи вооруженного насилия, каким-то позавчера возникшим партиям, которые позавчера могут исчезнуть, не отдают просто так.

Обсуждаем Украину с Германией… без Украины

— Прокомментируйте визит замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, который на прошлой неделе провел переговоры с немецкими властями об украинской ситуации — без участия Киева.

— Кто-то из представителей Зеленского после Козака смотался туда же и сообщил европейским партнерам Украины, что Киев намерен в состав переговорщиков ввести лиц, перемещенных из Донбасса. То есть не "террористов из ДНР и ЛНР", а вот есть честные, хорошие, переместившиеся в Киев и Львов, вот с ними имеет смысл говорить. А если нет, говорит Украина еще с начала года, то к октябрю, если не будет выборов на Донбассе по украинским законам, Киев вообще из минского процесса выйдет.

А минские соглашения — единственное основание для сдерживания боев. Не факт, что сразу начнется война, но сдерживающие факторы пропадут. И надо будет либо начинать новые переговоры, чтобы продавить позицию получше — но не факт, что начнут! Россия пожмет плечами и скажет: идите договаривайтесь с ДНР и ЛНР.

И одна из этих сторон, пусть она не признана, но она реально контролирует территории, потому что Ермак может подписать с какими-то там донецкими беженцами любые соглашения, но они не могут обеспечить реализацию этих соглашений. А реализацию могут обеспечить только власти ДНР и ЛНР, поэтому соглашения надо подписывать с ними.

Поэтому изначально в минских соглашениях и было определено требование: прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском. Но Киев этого не хочет — ради бога. Когда-то Северный Судан и Южный Судан переговоры не вели десятилетиями. Ничего, потом поговорили и разошлись.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев