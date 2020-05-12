Коронавирус в Венгрии: держатся все, тяжелее всего столице

Венгерский журналист, главный редактор портала славянского мира MOSZKVATER. COM Габор Штир — о том, как его страна противостоит пандемии.

Хроники COVID-19: Венгрия, 1956 - 2020

— Раньше разговоры начинались о погоде, теперь — о состоянии борьбы с коронавирусом. Как настроение людей? Какие показатели, не вышли ли вы еще на плато?

— Венгрия совладает с коронавирусом. Я бы сказал, что вся Центральная Европа держит вызов. В Венгрии вышли на плато и держатся несколько недель. Очень тяжелое положение в Будапеште — 60% зараженных, включая умерших. На 10 миллионов жителей страны 3200 зараженных, 860 уже выздоровели.

Тестирование идет эффективно только последние полторы недели. Очень поздно начали, маски, аппараты ИВЛ, тесты — их не было. Хорошо, что в первые два месяца хватило сил на подготовку. Многие опасаются, что осенью или позже это еще вернется с новой силой. Где больше тестировали, там выявлено больше зараженных. И у нас, скорее всего, в пять раз больше, чем выявлено.

Люди устали, почти два месяца идет самоизоляция. Официально правительство ожидает, что в этом году ВВП упадет на максимум 4%, но многие эксперты говорят о большем — минимум 7%. Правительство ожидает дефицит бюджета и не спешит финансово поддерживать население. Только за эти два месяца 160 тысяч человек потеряли работу, и это не предел. Идет инфляция, многое покупается из Китая, причем часть товаров не особенно качественная, но закуплена.

Но сейчас система уже подготовлена к реагированию на более худшую ситуацию, потому что вирус не уйдет. Минимум год, а то и больше будем "жить вместе" без вакцины.

Кто поможет?

— Вы сами по себе в этой ситуации, или все-таки как-то помогает Евросоюз?

— Как говорит наш премьер Орбан, мы давно на Евросоюз не надеемся, последние десять лет только спорим и спорим с ним. Главное то, что и Евросоюз, западная элита не были готовы к коронавирусу. Можно получать от Евросоюза кредиты, но свежие денежные поступления — пока невозможно. Так что помощь для нас — это Китай, хотя не бесплатная, но это мы можем оплатить.

Текущее число зараженных — относительно неплохая цифра, сравнительно лучше, чем в Италии и США. Многие считали, что такая разрушительная эпидемия возможна только в Италии, но вирус "работает" очень крепко, для него неважно, кто перед ним — Германия, Франция или легкомысленные итальянцы. Здесь тоже сначала думали, что пройдет стороной, другие планы были у политиков. Но все же вовремя все изолировали, и из-за этого заражения нарастают медленно.

Повезло, что мы не приняли все эти неолиберальные подходы по закрытию стольких больниц. На такие вещи, как оборона, здравоохранение и так далее надо расходовать большие деньги — пусть это понадобится только раз, но мы будем готовы! Если страна не справится с такими вызовами — мы теряем суверенитет.

Потери Венгрии

— Я удивлена такими вашими высокими показателями смертности. 10% — это очень много. У вас что-то говорят, когда снимут режим и начнется восстановление?

— Его уже частично сняли уже в начале этой недели, кроме Будапешта и района вокруг него. В Будапеште говорят, что на следующей неделе режим останется, а после этого потихоньку начнут все открывать. Теперь обязательно носить маски, перчатки. До 12 часов могут закупаться в магазинах только старики возрастом более 65 лет, после — все остальные. Это нужно, чтобы защитить старое поколение.

По счастью, это работает. Очаги болезни часто развивались в тех местах, где живет много стариков — вот в Будапеште есть район, где 500 стариков, там почти 40 человек умерли. Я все же надеюсь, что через неделю-две экономика столицы и всей страны откроется, иначе придется выбирать: от голода умирать или от коронавируса.

Многие еще не особо доверяют пропаганде идущей, официальным заявлениям. Есть, конечно, социальная поддержка, разные льготы дали на 3-4 месяца, в частности, налоговые каникулы. Но по деньгам помощь получается несущественная.

У нас очень развит туризм был, от него идет много денег во внутренне-валовый продукт, и туризм теряет 64%. Это весьма болезненно. И выделили денег на туризм, рестораны, гостиницы — отрасли, где хорошо замешаны интересы руководящей элиты. Так надо бы и малому, среднему бизнесу дать воздух. В Венгрии открытая экономика, от этого мы зависим.

Здесь в Венгрии 4-5 фирм занимаются сборкой автомобилей, дают работу и получают большие льготы. Это хорошо, но так не развивается венгерский средний и малый бизнес. Те, кто потерял работу, не продержатся дольше чем два месяца. Это все ставит серьезный вызов нашему правительству. Имеют место давление Евросоюза на Венгрию в том плане, что в Венгрии якобы авторитарное правительство. Вот осенью на выборах в Будапеште победила оппозиция, и тогда началось:

"Будапешту не дадим деньги",

"меньше денег дадим".

Я не согласен с такими методами. Я, журналист, чувствую определенное давление на прессу, но считаю, что в Венгрии нет такого авторитаризма тотального, здесь есть демократия и скорее здесь есть гибридный режим. И в связи с коронавирусом наблюдается тенденция, что мир к такому гибридному режиму потянется, потому что в состоянии кризиса многие демократические подходы не подойдут.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев