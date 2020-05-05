Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Антивирусный подход Лукашенко
Автор Любовь Степушова

Супердержава на глиняных ногах: США провалили тест на пандемию

Мир » Северная Америка » США и Канада

США провалили тест на пандемию, которая обострила их хронические болезни. Страна не скоро оправится от шока, и это уже никогда не будет прежняя Америка.

COVID-19 в США: Пик пройден?

Коронавирус хозяйничает в США

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDS) прогнозируют, что к 1 июня текущего года количество случаев заражения коронавирусом увеличится до 200 тыс. в сутки (25 тыс. сегодня) и летальных исходов до 3 тыс. (1750), согласно внутреннему документу CDS, который оказался в распоряжении газеты The New York Times. Это, по словам авторов доклада будет вызвано отказом от карантина в более чем в половине из 50 штатов. Среди наиболее угрожающих на всплеск COVID городов указываются Лос-Анджелес и Чикаго.

Официально этот прогноз CDC был отклонен представителем Белого дома. Джадд Дир заявил в понедельник, что он не отражает рабочей модели группы, которая работает по коронавирусу для Белого дома. Однако президент США Дональд Трамп пересмотрел свой прогноз по летальным исходам. В марте он заявил, что число погибших от коронавируса может достигнуть 50 тыс. человек, теперь он называет цифру в 100 тыс.

США провалили экзамен на пандемию

США оказались неподготовленными к пандемии, пишет комментатор издания The Atlantic Джордж Пэкер, в статье: "Мы живем в провальном государстве". Он указывает, что вирус обнажил хронические болезни США: коррумпированность политического класса, закостенелость бюрократии, "бессердечность" экономики, отсутствие единства у населения, "которое годами не лечили".

"Степень и непосредственный опыт пандемии показали, насколько они (болезни) серьезны. Это потрясло американцев осознанием того, что мы принадлежим к группе высокого риска" - , пишет журналист.

Пэкер критикует Трампа и его администрацию за некомпетентность, хвастовство, ложь, бездеятельность, отсутствие плана по действиям в пандемию.

Он указывает, что обращение губернаторов к федералам за помощью закончилось тем, что у последних тоже не оказалось, ни масок и защитных костюмов, ни аппаратов ИВЛ, а распределение их на конкурсной основе "породило ростовщичество и жадность к прибыли", "цинизм и истощение по всей стране, без какого-либо видения общей идентичности или будущего".

Население тоже оказалось не на высоте, считает Пэкер. Присутствуют "взаимная ненависть и бесконечные оскорбления в социальных сетях", раскол по всем известным и возможным проблемам: расовым, имущественным, партийным, между городским и сельским населением, мигрантами и коренными американцами и так далее.

"Вероятность стать жертвой вируса намного выше для бедных людей и людей с более темным оттенком кожи. Сильное неравенство в нашей системе здравоохранения было очевидным в холодильниках-моргах, стоящих перед государственными больницами", — пишет Пэкер .

Выход он видит в смещении (а не корректировке действий) "некомпетентного" и так далее Трампа, и замены его на квалифицированного президента, причем Пэкер не понимает, что этим жгучим желанием способствует дальнейшему разделению нации. Как тут не вспомнить басню Крылова: а вы друзья как ни садитесь…

Экономика США вынуждена будет стать реальной

Конечно, спасение жизней — это главное, но не менее важным представляется для США выход из постпандемического экономического кризиса, который будет долгим и медленным.

По последним данным, общее количество безработных за шесть недель увеличилось до 30,3 млн чел., масштабы увольнений уничтожили весь рост рабочих мест в США после рецессии 2008 года. В среду правительство сообщило, что в первом квартале этого года национальная экономика сократилась на 4,8%, и в перспективе с апреля по июнь ожидается гораздо большее падение, чем когда-либо после Второй мировой войны.

Credit Suisse прогнозирует падение ВВП на 33,5%, а инвестиционный фонд Goldman Sachs — на 34% с уровнем безработицы 15%.

Американцы из-за психологического шока, будут более осторожнымив перемещениях, будут тратить меньше и больше экономить, поэтому экономика, рассчитанная на рост потребления, будет стагнировать. 

Дополнительные стимулы из Вашингтона, особенно крупные расходы на модернизацию инфраструктуры, могут помочь компенсировать некоторые негативные долгосрочные последствия пандемии. Но печатание денег и раздача кредитов приведет к резкому увеличению государственного долга и инфляции.

Крупный бизнес будет продолжать терять глобальные цепочки поставок, поэтому производство будет возвращаться в США, но товары из-за роста себестоимости станут более дорогостоящими, что приведет к падению реальных доходов американцев.

Это, в свою очередь, приведет к росту трудовых и политических конфликтов.

Колосс на глиняных ногах

США будут возвращаться в реальный сектор экономики (дает 20% ВВП, а 80% — это спекулятивная экономика), где сильнее Китай.

Доллар перестанет быть товаром, спекуляция фьючерсами на нефть уйдет в прошлое. Падение фондовых индексов может спровоцировать крах всего долгового рынка и сложившихся моделей ценообразования, Бреттон-Вудской системы и системы нефтедоллара. США потеряют возможность накладывать санкции, мир лишится супердержавы. как оказалось, колосса на глиняных ногах.

Читайте по теме: Беспрецедентная глупость США: Америка поставила себя против всех

Трамп объявил свою власть в Америке тотальной

Если бы не вирус, Китай уже потеснил бы США

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы джордж пэкер экономика сша коронавирус в сша соединенные штаты
Новости Все >
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Предприятия Крыма готовы возобновить работу
Ритуальщики в Перми рекламировали надгробие с фото Олега Табакова
Развивающиеся страны больше всего пострадали от кризиса - эксперт
Биологи объяснили, почему у животных зрачки разной формы
Головин попал в сборную сезона в чемпионате Франции
Женщина убила мужа и через два года решила сжечь его тело
Зарплаты россиян вернутся на уровень 2019-го лишь в следующем году
Соболезнования родным академика Микрина выразил Владимир Путин
Элла Суханова раскрыла пол своего будущего ребёнка
Последние материалы
Сроки проведения ЕГЭ могут перенести в очередной раз
Время смотреть правде в глаза
В Москве задержали приезжего за кражу телефона из салона сотовой связи
На Украине обновили состав контактной группы по Донбассу
Эксперты прогнозируют снижение IQ населения к концу XXI века
Почти 14 тысяч одиноких матерей Ставрополья получили продуктовые наборы
Мэр Нижнего Новгорода подал заявление об отставке
Медики из Европы и США будут обеспечены обувью Nike
В Екатеринбурге планируют массовое тестирование на коронавирус
"Матч ТВ" 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия - Германия
Популярное
Российский шоу-бизнес
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую

Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.

Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Новости Белоруссии
Лукашенко нарывается на "коронамайдан"
Любовь Степушова Чешский писатель: снос памятника Коневу - "глупая провокация" Любовь Степушова Василий Амирджанов В юбилейный год россиян украсят маски Победы Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Жительница США: американцев не волнует, откуда взялся вирус
Названы ограничения, которые останутся в стране после отмены карантина
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!
Россияне рассказали социологам, как сводят концы с концами
Россияне с доходом менее 60 тыс. рублей объявлены "нищебродами"
Экономисты прогнозируют рекордный обвал российской экономики
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
Соловьев опасается за жизнь Собчак из-за её нового бизнеса
Гордон посоветовал Зеленскому отказаться от Донбасса
Лукашенко позвал всех глав государств на парад Победы в Минск
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
США заплатили Тимошенко более 5 млн долларов за три года тюрьмы
России предрекли "уверенное" поражение в "войне" с коронавирусом
Когда власти введут социальный рейтинг и паспорта здоровья
Названа главная идея фильма "Шугалей"
Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!
Дефолт Украины предопределен целым набором исторических обстоятельств
Соседов довел себя до упадка сил самолечением
Названы ограничения, которые останутся в стране после отмены карантина
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ