Супердержава на глиняных ногах: США провалили тест на пандемию

США провалили тест на пандемию, которая обострила их хронические болезни. Страна не скоро оправится от шока, и это уже никогда не будет прежняя Америка.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDS) прогнозируют, что к 1 июня текущего года количество случаев заражения коронавирусом увеличится до 200 тыс. в сутки (25 тыс. сегодня) и летальных исходов до 3 тыс. (1750), согласно внутреннему документу CDS, который оказался в распоряжении газеты The New York Times. Это, по словам авторов доклада будет вызвано отказом от карантина в более чем в половине из 50 штатов. Среди наиболее угрожающих на всплеск COVID городов указываются Лос-Анджелес и Чикаго.

Официально этот прогноз CDC был отклонен представителем Белого дома. Джадд Дир заявил в понедельник, что он не отражает рабочей модели группы, которая работает по коронавирусу для Белого дома. Однако президент США Дональд Трамп пересмотрел свой прогноз по летальным исходам. В марте он заявил, что число погибших от коронавируса может достигнуть 50 тыс. человек, теперь он называет цифру в 100 тыс.

США провалили экзамен на пандемию

США оказались неподготовленными к пандемии, пишет комментатор издания The Atlantic Джордж Пэкер, в статье: "Мы живем в провальном государстве". Он указывает, что вирус обнажил хронические болезни США: коррумпированность политического класса, закостенелость бюрократии, "бессердечность" экономики, отсутствие единства у населения, "которое годами не лечили".

"Степень и непосредственный опыт пандемии показали, насколько они (болезни) серьезны. Это потрясло американцев осознанием того, что мы принадлежим к группе высокого риска" - , пишет журналист.

Пэкер критикует Трампа и его администрацию за некомпетентность, хвастовство, ложь, бездеятельность, отсутствие плана по действиям в пандемию.

Он указывает, что обращение губернаторов к федералам за помощью закончилось тем, что у последних тоже не оказалось, ни масок и защитных костюмов, ни аппаратов ИВЛ, а распределение их на конкурсной основе "породило ростовщичество и жадность к прибыли", "цинизм и истощение по всей стране, без какого-либо видения общей идентичности или будущего".

Население тоже оказалось не на высоте, считает Пэкер. Присутствуют "взаимная ненависть и бесконечные оскорбления в социальных сетях", раскол по всем известным и возможным проблемам: расовым, имущественным, партийным, между городским и сельским населением, мигрантами и коренными американцами и так далее.

"Вероятность стать жертвой вируса намного выше для бедных людей и людей с более темным оттенком кожи. Сильное неравенство в нашей системе здравоохранения было очевидным в холодильниках-моргах, стоящих перед государственными больницами", — пишет Пэкер .

Выход он видит в смещении (а не корректировке действий) "некомпетентного" и так далее Трампа, и замены его на квалифицированного президента, причем Пэкер не понимает, что этим жгучим желанием способствует дальнейшему разделению нации. Как тут не вспомнить басню Крылова: а вы друзья как ни садитесь…

Экономика США вынуждена будет стать реальной

Конечно, спасение жизней — это главное, но не менее важным представляется для США выход из постпандемического экономического кризиса, который будет долгим и медленным.

По последним данным, общее количество безработных за шесть недель увеличилось до 30,3 млн чел., масштабы увольнений уничтожили весь рост рабочих мест в США после рецессии 2008 года. В среду правительство сообщило, что в первом квартале этого года национальная экономика сократилась на 4,8%, и в перспективе с апреля по июнь ожидается гораздо большее падение, чем когда-либо после Второй мировой войны.

Credit Suisse прогнозирует падение ВВП на 33,5%, а инвестиционный фонд Goldman Sachs — на 34% с уровнем безработицы 15%.

Американцы из-за психологического шока, будут более осторожнымив перемещениях, будут тратить меньше и больше экономить, поэтому экономика, рассчитанная на рост потребления, будет стагнировать.

Дополнительные стимулы из Вашингтона, особенно крупные расходы на модернизацию инфраструктуры, могут помочь компенсировать некоторые негативные долгосрочные последствия пандемии. Но печатание денег и раздача кредитов приведет к резкому увеличению государственного долга и инфляции.

Крупный бизнес будет продолжать терять глобальные цепочки поставок, поэтому производство будет возвращаться в США, но товары из-за роста себестоимости станут более дорогостоящими, что приведет к падению реальных доходов американцев.

Это, в свою очередь, приведет к росту трудовых и политических конфликтов.

Колосс на глиняных ногах

США будут возвращаться в реальный сектор экономики (дает 20% ВВП, а 80% — это спекулятивная экономика), где сильнее Китай.

Доллар перестанет быть товаром, спекуляция фьючерсами на нефть уйдет в прошлое. Падение фондовых индексов может спровоцировать крах всего долгового рынка и сложившихся моделей ценообразования, Бреттон-Вудской системы и системы нефтедоллара. США потеряют возможность накладывать санкции, мир лишится супердержавы. как оказалось, колосса на глиняных ногах.

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