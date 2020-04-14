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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Трамп объявил свою власть в Америке тотальной

Мир

Дональд Трамп в ходе традиционного ежедневного брифинга в Белом доме заявил, что его "авторитет является тотальным", когда речь заходит правилах борьбы с пандемией. 

Американские СМИ уже назвали это выступление президента страны "самым странным".

"Государство - это президент. Сейчас это я"

Большую часть брифинга хозяин Белого дома посвятил спору с журналистами, которые подвергли сомнению факт того,что президент имеет право отменять приказы губернаторов штатов о введении самоизоляции для граждан, в частности:

  • закрывать несущественные предприятия и общественные места,
  • поощрять жителей оставаться дома.

Но больше всего Трампу не понравилось предположение, что его власть ограничена американским строем , который предоставляет автономию 50 штатам.  

" Когда кто-то является президентом Соединенных Штатов, власть является тотальной", - сказал Трамп.  

Это утверждение было расценено юридическими аналитиками как "грубое, дикое и неправильное толкование Конституции".

 "Разве губернаторы штатов с Вами согласны? Хоть один губернатор согласился с тем, что у Вас есть полномочия решать за него?" - спросила корреспондент CNN в Белом доме Кайтлан Коллинз.

"Я еще никого не спрашивал. И знаешь,почему? Потому что я не должен", - отрезал Трамп.

Темы брифинг дональд трамп тотальная власть
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Трамп объявил свою власть в Америке тотальной
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