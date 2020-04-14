Трамп объявил свою власть в Америке тотальной

Дональд Трамп в ходе традиционного ежедневного брифинга в Белом доме заявил, что его "авторитет является тотальным", когда речь заходит правилах борьбы с пандемией.
Американские СМИ уже назвали это выступление президента страны "самым странным".
Большую часть брифинга хозяин Белого дома посвятил спору с журналистами, которые подвергли сомнению факт того,что президент имеет право отменять приказы губернаторов штатов о введении самоизоляции для граждан, в частности:
Но больше всего Трампу не понравилось предположение, что его власть ограничена американским строем , который предоставляет автономию 50 штатам.
" Когда кто-то является президентом Соединенных Штатов, власть является тотальной", - сказал Трамп.
Это утверждение было расценено юридическими аналитиками как "грубое, дикое и неправильное толкование Конституции".
"Разве губернаторы штатов с Вами согласны? Хоть один губернатор согласился с тем, что у Вас есть полномочия решать за него?" - спросила корреспондент CNN в Белом доме Кайтлан Коллинз.
"Я еще никого не спрашивал. И знаешь,почему? Потому что я не должен", - отрезал Трамп.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.