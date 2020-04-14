Трамп объявил свою власть в Америке тотальной

Дональд Трамп в ходе традиционного ежедневного брифинга в Белом доме заявил, что его "авторитет является тотальным", когда речь заходит правилах борьбы с пандемией.

Американские СМИ уже назвали это выступление президента страны "самым странным".

"Государство - это президент. Сейчас это я"

Большую часть брифинга хозяин Белого дома посвятил спору с журналистами, которые подвергли сомнению факт того,что президент имеет право отменять приказы губернаторов штатов о введении самоизоляции для граждан, в частности:

закрывать несущественные предприятия и общественные места,

поощрять жителей оставаться дома.

Но больше всего Трампу не понравилось предположение, что его власть ограничена американским строем , который предоставляет автономию 50 штатам.

" Когда кто-то является президентом Соединенных Штатов, власть является тотальной", - сказал Трамп.

Это утверждение было расценено юридическими аналитиками как "грубое, дикое и неправильное толкование Конституции".