Дефолт Украины предопределен целым набором исторических обстоятельств

Экономисты ждут дефолт украинской экономики в 2020 году. Давно уже предсказанный и все более очевидный и страшный. Почему после экономического краха и политического дефолта на Украине может появиться свой Путин? Что будет, если такой не появится? Почему им не может стать Зеленский? Россия может помочь Украине и самой себе, если будет действовать решительно.

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Но как это сделать, с чего начать? Как нам избавиться от западников-либералов и установить народную власть? Как правильно воспользоваться ситуацией с коронавирусом? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

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— Валерий Михайлович, в этом году дефолт Украине прогнозируют. Хотя это давно было ясно и уже не впечатляет на фоне всеобщей ситуации…

— Всеобщего дефолта.

— Да, и всеобщего катаклизма даже и не страшно. Но еще мы видим, что они вернулись лет на 30 лет назад. Тогда и у нас везде было полно американских советников, которые командовали нашей властью

— Да, совершенно верно.

Украина скачет за нами по тем же граблям с бОльшим рвением

— Там так спешили принять очередной закон, направленный им из США, что даже забыли изменить названия населенных пунктов. В украинском законе они указаны на языке происхождения документа. Вот как старались-торопились. Как вы все это оцениваете?

— Ну да, спешили, правильно. Дефолт, конечно же, закономерен. Мы, кстати, были бы в такой же ситуации. Если бы вовремя не успели начать выпутываться, у нас было бы похожее.

Мы прошли вперед Украины по всем этим граблям, и у нас был дефолт в 98-м году.

Поэтому, собственно говоря, там проходят с неким опозданием, зато с бОльшим рвением тот же путь, который мы уже прошли. Если и дальше также пойдет, то теперь после дефолта экономического и политического на Украине должен появиться свой собственный Путин, или этот же самый Путин появится там.

Зеленский случайно зашел не в ту гримерку

— А Зеленский не сможет стать украинским Путиным?

— Зеленский может быть от силы неким промежуточным звеном, предтечей. Были у нас в 90-х годах премьеры, которые приводили страну к дефолту. Может быть, они лично не так были виноваты, но и Зеленский тоже не настолько виноват.

Это же не он создал эту всю ситуацию и предпосылки к ней. Он оказался ее заложником, это ему досталось от Порошенко, тому — от Януковича, которому досталась от Ющенко, от прежней оранжевой революции 2004 года.

Зеленский как бы хотел просто пошутить, он думал, что это — КВН, сейчас он выйдет, шутку скажет, все похлопают, выберут его и дальше он пойдет считать гонорар. А оказалось несколько не то, он просто не к этому готовился явно. Поэтому Зеленского, по-моему, надо просто понять и простить. Он просто вообще случайно зашел не в ту гримерку.

Но дефолт Украины предопределен целым набором исторических обстоятельств. Во-первых, мы создали Украину в свое время, мы ее поддерживали и накачивали ее государственность, думая, что это игра такая, потом мы ее отпустили, вместе с ней отпустили Крым и русские области Юго-Востока, и бросили русское большинство на Украине.

И собственно, допустили целый ряд майданов. Мы бездарно сдали Украину американцам, наши усилия были совершенно несопоставимы с теми, которые приложили американцы для ее отрыва. Они туда вложили 5 миллиардов и колоссальные усилия, тысячи их НКО там работали.

Если бы мы в тысячу раз меньше вложили средств, не создавали бы вообще никаких НКО, а просто поддержали бы пророссийские организации и русские общины, которые там были, которые там были, то Украина осталась бы с нами. Все усилия американцев пошли бы прахом.

Мы даже этого не сделали, мы к Украине относились по остаточному принципу, отправляли туда весь неликвид. Мы туда послали Черномырдина — швырнули как старый ненужный башмак. Потом — бывшего министра (даже не помню фамилию) — лишь бы куда его сбагрить. Запустили ситуацию страшно.

Потом опять-таки мы не продолжили Крымский сценарий в 2014 году, когда это нужно было делать, и забирать весь юго-восток с русским большинством, чтобы обезопасить его от меньшинств, скачущих на Майдане. И дальше мы опять вели себя пассивно.

Вся эта нерешительность, отсутствие стратегического мышления в течение, конечно, не последних шести лет, а всего этого времени, и привели к нынешней катастрофической ситуации, в которой там страдают все нормальные люди.

Не только русское большинство и нормальные малороссы страдают, страдают, венгры, румыны, поляки, цыгане. Все многообразие народов, этносов, культур, языков, мов, говоров и прочее страдают из-за нашего бездействия. Давайте сделаем уже что-то, в конце концов.

Останется ли жизнь на Украине после экономического и политического дефолта

— Почему не сделать?

— Россия бездействовала с 90-го года, когда приезжали американские эмиссары и говорили: Украина должна быть суверенной. С 90-го года Россия бездействовала, запустив ситуацию, просто доведя ее до катастрофы — сначала у себя. Поэтому теперь только прямая пророссийская диктатура может спасти Украину от катастрофы, чтобы люди не умирали просто физически.

Украина уже обезлюдивает, и если все так будет продолжаться, то станет безлюдной в ближайшие годы.

Поэтому нам надо спасть Украину, выключив оттуда все американские сети и влияние Запада, и вернув туда российское присутствие любым образом.

Надо закатать либеральную нечисть в бетон, пользуясь коронавирусом

— Но для этого надо срочно и в самой России навести порядок.

— Конечно, надо. Так надо срочно исправлять, то что натворили в конце 80-начале 90-х годов. Горбачев по цене бутерброда отдал всю Восточную Европу, и все на Западе над ним смеялись: как мы его обманываем. А потом Ельцин, которым олигархи манипулировали и крутили им, как болванчиком, а он бегал перед ними.

Надо закрыть это окончательно, закатать всю эту либеральную нечисть в бетон, пользуясь коронавирусом.

Коронавирус — все блокируем, запрещаем. Всех либералов надо просто собрать в одну лечебницу. Ведь они постоянно ходят в западные посольства, а там чихают на них не только в переносном, но и в самом прямом смысле слова. Так надо и нам начать действовать решительно, в конце концов.

Американцы плюют на демократию, они говорят: вводим военное положение, у нас коронавирус, хотя там было всего 25 заболевших. А у нас, по их мнению, диктатура по определению, так давайте введем ее уже наконец! Нас в этом обвиняют всю нашу историю, говорят, что у нас — авторитаризм, тирания и так далее. Так давайте сделаем ее наконец-то под предлогом коронавируса, естественно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев