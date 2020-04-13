Почему такая паника вокруг коронавируса

Пандемия коронавируса: мир впервые столкнулся с применением биологического оружия? Почему это происходит? Что не рассчитали организаторы? Что нужно делать России? Каковы будут последствия? Почему глобализация отменяется? Почему мир уже не будет прежним? Каким он будет? На эти и другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Почему такая паника вокруг короновируса

*Эфир от 20.03.2020 г.

Читайте начало интервью:

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— Валерий Михайлович, предполагается, что впервые мир столкнулся с тем, что применено биологическое оружие?

— Биологическое оружие, да.

— Но почему ни одна страны не заявила о том, что мы имеем дело с биологическим оружием?

— А потому что это не доказано, нет прямых доказательств. На это требуется время. Сейчас это могли бы заявить только представители Пентагона, но на этих документах лежит гриф секретности.

— А какова роль России во всем этом процессе?

— Дело в том, что Россию не любят как раз демократы, то есть противники Трампа. Они и за пределами США постоянно взаимодействуют с такими же глобалистами, они всегда во всем обвиняют Россию. В Лондоне уже звучат голоса о том, что Россия как-то причастна к коронавирусу и виновата в том, что коронавирус распространяется.

Россия вынуждена реагировать, поэтому втягивается в коронавирусную истерию

— Какие основания для таких заявлений?

— Смотрите, в России мало заболевших, меньше всего заболевших, помимо тех стран, из которых пока вообще нет никаких данных. И Россия не паникует, не истерит, не вопит, там не активны белки-истерички, которые у нас орут на каждом углу: коронавирус, коронавирус.

Поэтому российская власть вынуждена вот так нехотя, лениво плюясь, как бы с недовольством тоже включаться в эту истерическую кампанию, потому что, уже создается мировая картина, что кто не истерит — тот виновен в коронавирусе.

"Кто не скачет — тот москаль". "Кто не истерит, тот стоит за коронавирусом". И наши тогда тоже решили, что давайте истерить.

Сколько у нас заболевших? 147 человек*? Это — повод для истерики. Давайте что-нибудь закроем, надо ввести обязательно карантин, все цивилизованные страны вводят карантин, ходят в масках и скупают туалетную бумагу, пожалуй, нам тоже надо, потому что, если не будем этого делать, нас обвинят, что это Россия стоит за коронавирусом. Поэтому давайте скупать бумагу.

— Скупали бумагу, в том числе, чтобы ей нажимать кнопки в лифтах, открывать двери и так далее. Это — не от диареи абсолютно.

— А я думал, чтобы "Help" писать на окнах из туалетной бумаги… В фильмах есть такие сюжеты.

Россия вынуждено втягивается в эту истеричную кампанию.

Мы не сильно реагируем, потому что количество заболевших у нас — очень мало, а умерший — только один, и то неизвестно, умерла она от коронавируса или общего ажиотажа.

— Оторвавшийся тромб.

— От тромба. Ну ладно, давайте запишем в коронавирус, иначе будет подозрительно, что у нас нет умерших от коронавируса. Больные должны быть, их надо где-то изолировать, держать. У Вас есть знакомые, которые больны коронавирусом?

— У меня нет.

— У меня тоже нет. Я не знаю людей, у которых есть знакомые, которые им болеют, но для проформы, для поддержания медийного ажиотажа и общей истерии, чтобы нас не обвинили, они должны быть.

Если нас обвинят американские демократы в том, что мы стоим за коронавирусом, да мы устанем потом пыль глотать.

Мы понесем гораздо большие потери, нежели мы построим какие-то больничные комплексы, они все равно пригодятся. Пусть у нас будет ажиотаж, пусть у нас скупят всю гречку в магазинах, это — ерунда, издержки копеечные, по сравнению с теми, которые мы понесем, если нас объявят виновными в распространении коронавируса.

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— Но как нас могут обвинить, если началось в Китае, а наш Президент дружит с китайским?…

— А как коронавирус оказался в Европе? Скорее всего, русские за этим стояли. Потому что, смотрите, русские не болели, в России нет коронавирусных. Они не построили комплекс коронавирусный, у них нет истерики, вся бумага на месте, продукты никто не скупает.

Этого для американцев достаточно. Они же нас обвинили в том, что мы вмешались в американские выборы на основании просто каких-то публикаций в соцсетях.

А тут чуть ли не прямые доказательства — мало больных, нет истерики, русские спокойно живут, как хотят. Это для них — улика уже неопровержимая. Американский прокурор, Мюллер или любой скажет, что этого достаточно для вынесения обвинительного приговора. Но если уж мы все-таки вынуждены втягиваться в эту кампанию, то должны использовать в своих интересах.

Выпустив этого джина из бутылки один раз, допустим, Трамп и его окружение, против Китая, а потом распространив его на Европу, это, видимо, уже происки противников Трампа, глобалистов и либералов, они спровоцировали последствия, которые не могли просчитать. Трамп хотел расправиться с Китаем, а демократы хотели расправиться с Трампом.

А что получилось? — Мир изолируется, страны закрываются. Евросоюз разделил себя. О чем это говорит? — Что конец глобалистскому проекту. Вот почему мир уже не будет прежним. Мир стоял в полушаге от глобализации, от того, чтобы заявить: все, мир един, есть единая элита, и есть такие отщепенцы, плохие парни типа Северной Кореи, Ким Чен Ына, России, Путина, Ирана и все.

После пандемии мир уже не будет глобальным

Остальные все уже слились в экстазе, в общей дружбе, любви. Эффективная экономическая модель всем этим управляет и квалифицированные элитные кадры Запада всем этим модерируют. Коронавирус на этом поставил крест.

Никакого единого мира нет, потому что он уже разделен границами, даже Европейский Союз, который должен быть единым по определению.

Дальше — экономическая система, якобы эффективная, которая стояла в центре глобализации, не работает. Каждый выживает, как может — спасайся, кто может, никакой единой экономики нет. Элиты глобальные, которые претендовали на свое глобальное управленьице, не компетентны, они не способны удержать, ситуация выходит из-под контроля, доходит до драк за консервную банку, сметается бумага…

Не квалифицирована и не компетентна эта элита, которая претендовала на управление всем миром, она не может справиться даже с Западом, это — все, конец мифа. Нам надо зафиксировать этот момент. Они будут стремиться по инерции сохранить такое представление, что сейчас немножко поболеем и все вернется. Опять будет единая экономика, Европейский Союз, единая западная элита…

Не будет. И чем быстрее мы это зафиксируем и используем в качестве отправной точки, начнем заново выстраивать новые конструкции нового мироздания после коронавируса, тем эффективнее и безболезненнее мы войдем в этот новый мир.

Этот мир будет не глобальным под управлением Запада, а многополярным, где несколько цивилизационных полюсов будут определять судьбу человечества.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев