Беспрецедентная глупость США: Америка поставила себя против всех

Что происходит и будет дальше с ценой на нефть? Американские сенаторы считают, что нужно ввести санкции против РФ за обрушение нефтерынка. Какие последствия возможны для России и мира? Связано ли падение цен на нефть с кризисом и объявлением пандемии коронавируса? Почему власти нам постоянно врут? Как Запад управляет Россией при помощи наших руководящих либералов? Что делать?… На эти и другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

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Почему такая паника вокруг коронавируса

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— Валерий Михайлович, с низкими ценами на нефть ситуация действительно катастрофическая, это никого не устраивает, но что удивительно — все остальное дорожает. США решили объявить санкции против Саудовской Аравии и России, потому что, на их взгляд, это мы виноваты.

— Их сланцевая нефть при таких ценах — нерентабельна. Из-за этого они водят санкции. Это — нерыночное, как минимум, поведение.

Американцы всем роют яму…

— Это — совпадение с коронавирусом или взаимосвязанные процессы?

— Американцы — довольно прагматичные люди, они всегда используют любую ситуацию в своих интересах, они всегда что-то придумывают и выходят из любого кризиса, опять-таки выигрывая, в первую очередь, финансово, оставляя своих конкурентов проигравшими. Поэтому здесь, если бы не было задумано так, чтобы это совпало, то оно было потом подверстано, подогнано и дальше будет использоваться.

Любой кризис, будь то коронавирус или падение цен на нефть — в американских интересах.

Совесть — это не про американцев, честь — не про американцев, прагматизм — вот это про американцев, подлость — про американцев, вранье, да — это про них. Просто нужно учитывать все эти параметры, когда мы имеем дело с Соединенными Штатами Америки. И дальше ничто не мешает нам действовать по отношению к ним совершенно так же.

Когда они слабеют, падают, можно подтолкнуть их, теряют равновесие — подставить подножку. Конечно, это не по-русски совершенно, мы так не действуем. Но с таким врагом по другому просто нельзя. И тем более другим не надо мешать, если кто-то ставит подножку американцам.

— Кто сейчас может поставить подножку американцам?

— Все сейчас могут поставить подножку американцам, потому что Америка поставила себя против всех. Причем сделала это демонстративно и неоднократно.

Миф о благой Америке давно уже не существует.

Существует инерция мифа о великой, благой, могущественной такой вот Америке, которая там надо всеми стоит. Этого мифа давно уже нет, инерция есть. Постепенно, особенно после коронавируса, мы с этой инерцией попрощаемся, и после этого нефтяного кризиса.

Но из этого сделать нужно положительные заключения. Если наша экономика настолько зависит от цен на нефть, значит, нужно снизить эту зависимость, перестроить нашу экономику так, чтобы она минимальным образом зависела от цены на нефть. Как мы это сделали после того, как против нас ввели санкции. Мы ввели тоже контрсанкции.

— А ничего, что мы теперь отменили в одностороннем порядке контрсанкции? Европа санкции против России не отменяла. Зачем мы это сделали?

— Из великодушия, из величия, из могущества реального, а не мнимого. Но это не говорит о том, что мы не должны избавляться от нефтяной и сырьевой зависимости вообще. Сырьевой фактор нашей экономики должен быть минимализирован.

А Саудовская Аравия просто выстрелила себе в ногу. Экономика Саудовской Аравии на 60 процентов зависит от нефти. А наша — на 15, по крайней мере, так официальная статистика утверждает.

Запад с помощью наших либералов установил в России оккупационный режим

— Валерий Михайлович, один из комментаторов, говорит, что американцы врут другим, а россияне постоянно слушают одно вранье от своих властей.

— Да, мы слышим вранье от властей. 30 лет назад в России были насаждены либеральные элиты, глобалистские, которые только и делали, что сдавали наши интересы Западу.

Ельцин и его окружение, олигархи, либералы, министры, Гайдар, его либеральное правительство при содействии Запада, в том числе США, революционным образом, расстреляв танками Верховный Совет и навязав там либеральную Конституцию, установили оккупационный режим над Россией, который действительно врал, эксплуатировал и вел Россию к катастрофе.

И вы хотите, чтобы после этого одномоментно вдруг все стало хорошо и прекрасно?

Мы не можем вычистить либералов из ткани нашей власти 20 лет — они везде засели и лезут.

Они в медиа, в правительстве и исполнительной власти засели, они занимают ключевые посты, комментируют и интерпретируют события, навязывая нам либеральную точку зрения.

Они всегда выступают проти строительства храмов. Они борются даже с Богом, которого другие хотят хотя бы "сбоку припека" упомянуть в Конституции. Они считают, что упоминание Бога в либеральной Конституции недопустимо и страшно, поэтому рубятся с этим не на жизнь, а насмерть.

Они остервенело сопротивлялись упоминанию о государствообразующим русском народе. Да — это их либеральная Конституция, она вся либеральная — от и до, на 100 процентов западными, американскими советниками написанная.

Мы до сих пор находимся под властью либеральных элит. Это они нам постоянно врут. А кого мы обвиняем тогда? Если вы против вранья, давайте тогда потребуем вычистить либералов отовсюду.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев