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Автор Инна Новикова

Коронавирус высветил глобальную ложь

Мир

Мир не вернётся в прежнее состояние после коронавируса. Маленький вирус показал большое: все разговоры о глобальном мире оказались глобальной ложью.

Почему такая паника вокруг короновируса

Что будет происходить дальше? Каковы будут последствия? Почему Черногория стала шантажировать Россию заложниками? Что и как надо делать России, чтобы с пользой использовать ситуацию со всемирной истерией и выйти из нее сильной, независимой и успешной? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.ru Инне Новиковой рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

* Интервью от 20 марта 2020г.

Читайте начало интервью:

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Почему такая паника вокруг коронавируса

— Валерий Михайлович, почему мир уже не вернется в прежнее состояние после коронавируса?

Единый мир раскололся из-за медийного мифа о страшном вирусе

— А как оно вернется, как Европа может снова стать единой, если они так быстро и глухо закрылись друг от друга.

Если даже два главных столпа Евросоюза — Германия и Франция между собой границу перекрыли, знак поставили и максимально сократили все общение и сообщение.

— Но они же не бомбили друг друга. Это — вынужденная мера медицинского характера, не политического.

А где же тот дивный братский мир, который должен был сплотиться перед общей угрозой? Вот смотрите, глобалистский мир, единый мир, о котором трезвонили глобалисты всех мастей два десятилетия, должен был сплотиться, встать как один. Гражданское общество всего глобального Запада должно было встать, и все вместе плечом к плечу должны были бы бороться с этой эпидемией.

А мы что видим? Каждый сам по себе, только за себя. — Спасайся, кто может! И на основании чего это происходит? На основании только медийного мифа о том, что коронавирус — страшный вирус.

А где там сотни тысяч, миллионы умерших? Их же нет. Около 10 тысяч умерших* за два-три месяца во всем мире. Да посмотрите хотя бы на эпидемии гриппа, сравните!

Но люди перестают общаться с родственниками, страны выстраивают между собой границы. Никакого единого мира. Вот так и надо продолжать, потому что этот вирус мутирует, будет новая версия скоро — COVID-20.

Украина прекрасно встроилась в европейский хор белок-истеричек. Их власти вместе с американскими демократами не пускают своих граждан, прекрасная единая нация украинская, своих граждан не пускает на свою территорию. А из России они своих граждан не пускали еще до коронавируса. Для них это — вообще предатели, продавшиеся москалям.

России нужна внутренняя мобилизация

— А что нам делать в такой ситуации?

России нужно готовиться к тому, что мир будет многополярным и совсем другим.

Россия должна использовать это как повод для внутренней мобилизации, введения действительно мобилизационных мер, для отмены, освобождения от либералов, которые (по крайней мере американские) виновны в распространении коронавируса, для введения комиссарской диктатуры и других жестких мер, для возвращения сильного государства, сильного позиционирования на мировой арене.

Нужно будет свернуть — отменить или ограничить — ряд свобод, которые только вредят нам. Потому что без мобилизации мы не сможем стать сильнейшим государством на планете и выйти из коронавируса. Не мы придумали эту пандемию, но мы вынуждены включаться в эту большую игру, а выйти из этой ситуации нужно лидером евразийской цивилизации — одного из главных полюсов грядущего многополярного мира.

Вот это будет действительно позитивный, правильный, конструктивный выход из той истерики, которую создали не мы, но последствия за которую хотят повесить на нас. Пусть вешают, но мы станем государством номер один, по крайней мере, создав евразийский блок цивилизационный грядущего многополярно мира. И плевать мы хотели после этого на все эти обвинения.

Коронавирус — момент истины

— В связи с этой истерией, когда мы прислали самолет в Черногорию, пытаясь вывезти своих граждан, власти этой страны долго не давали разрешения на их вывоз, фактически держали их в заложниках, они требовали, чтобы мы вывезли за свой счет граждан Черногории из России.

— Дайте мне лупу, я хочу найти Черногорию на карте. Это — хороший повод не ездить, мягко говоря, в Черногорию.

— Но значительная часть россиян имеет недвижимость в Черногории, там вообще хорошо отдыхать.

— Это все было до коронавируса. А коронавирус все показал и поставил на свои места. Стал моментом истины. Дело в том, что люди, имея любую недвижимость в Черногории, всегда будут заложниками.

Если вдруг снова возникает у Черногории какая-то проблема, все повториться и может быть даже хуже.

Если кому нравится быть заложниками и расходным материалом, пусть там живут и дальше покупают недвижимость и не только там, но и в более западных странах. Но ведь и продать же своё имущество, кстати, тоже можно. Никто и ничего не мешает. А потом можно прикупить недвижимость в другом месте — в своей стране, на Дальнем Востоке, например.

— А европейские страны всегда будут смотреть, где им выгоднее, тем они и будут "друзьями".

— Это просто конченые люди — так ведут себя последние мрази.

— Так вообще устроен наш мир.

Так устроен мир негодяев, людей с низкой моральной ответственностью, низким моральным уровнем, которые готовы стелиться под любого сильного хозяина и предавать своего союзника, спасавшего его неоднократно. Поэтому и нам к ним тогда надо относиться соответственно. Зато мы — сильное государство и великий народ, и надо относиться с достоинством ко всему происходящему и адекватно все это оценивать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы коронавирус глобальный мир мировой кризис валерий коровин
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