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Америка поставила себя против всех
Автор Инна Новикова

Николай Стариков: "Эпидемия коронавируса как соревнование социологов"

Мир

Писатель, публицист, общественный деятель Николай Стариков поделился с главным редактором "Правды. Ру" Инной Новиковой своей "Точкой зрения" на методы разжигания информационной истерии вокруг коронавируса.

Николай Стариков: эпидемия как повод сжечь лишние деньги

Китай назначили виновным

— Здравствуйте, Николай! На ваш взгляд, происходящее в России и в мире — это стихийный кризис, вызванный пандемией, или организованный процесс?

— Чем больше развивается эпидемия, тем больше взаимных упрёков наших американских и китайских партнёров в том, что кто-то специально создал эту заразу. Утверждать стопроцентно, что этот вирус создан искусственно, сложно. Во-первых, нас с вами тут же обвинят в конспирологии. Придумано такое слово, чтобы заклеивать тёмные дыры истории.

Поэтому давайте скажем то, что является фактом: эпидемия коронавируса активно используется для решения целого спектра задач. Коронавирус рекламируется, и сегодня это самый ходовой товар среди человечества.

Включаю телевизор — каналы круглосуточно рассказывают исключительно о вирусе с разных точек зрения: экономической, политической, немножко с медицинской. Мы все уже стали вирусологами, правда? Такого никогда не было.

А мы с вами живём в обществе, где реклама определяет спрос. Если нам с утра до вечера рекламируют коронавирус, значит, это кому-то нужно. Сделаем вывод. Коронавирус активно раскручивается и активно используется. А вот кем он был искусственно создан, мы сказать не можем, как и то, был ли он действительно искусственным.

— Но тем не менее китайский МИД — правда, в "Фейсбуке" — сделал заявление, что это американские разработки. Америка, а с ней Британия и Германия, в свою очередь требуют от Китая объяснений о происхождении вируса, как минимум касающихся тех, чем занималась лаборатория в городе Ухань. Может быть, конкретика всё-таки появится?

Одна из целей этой истерии — нанести имиджевый удар по Китаю. Сначала Китай предстаёт местом, где возникает зараза. Китай быстро останавливает эпидемию, показывает хорошую мобилизационную способность. Китайская медицина оказывается на высоком уровне. Тогда применяют другой подход: а Китай виноват.

Тот факт, что в Европе коронавирус совсем не тот, который диагностирован в Китае, что это совершенно иной его вид, совестливые западные СМИ не раскрывают. А вот мы с вами этот факт должны учитывать.

Статистика реальная и официальная

В мире не один COVID-19 господствует сейчас, а несколько подвидов этого самого COVIDа, что существенно меняет картину. Желание Соединённых Штатов Америки подопустить своего конкурента не надо сбрасывать со счетов. Попробуем сделать прогноз и проверим его со временем: Китай задал планку смертности по этому самому вирусу. Может ли смертность от коронавируса в Штатах быть выше, чем в Китае?

— Она уже выше.

— Нет, не количество заболевших, а количество умерших. Помните: мы разговариваем с точки зрения геополитики — не с медицинской, — ведь перед нами информационная кампания.

Представляете, США, центр демократии, цитадель, светоч всего и вся, — и вдруг смертность выше, чем в Китае. Может такое быть? Отвечаю: не может.

Это значит, что статистические данные по смертям в Соединённых Штатах Америки, да и в странах Запада, будут подгоняться под ту планку, которая есть в Китае.

Обратите внимание, как ведёт себя Китай. Он давал, давал, давал статистику и вдруг перестал. И поставил американцев в сложное положение. Зафиксировать смертность у себя выше, чем в Китае, они не могут по геополитическим соображениям, а какова реальная смертность в Китае, американцы теперь не знают. Так что в ближайшее время увидим много попыток манипуляций цифрами.

В Соединённых Штатах смертность не может быть выше не потому, что там прекрасная медицина или удалось изобрести сверхлекарство. Кстати сказать, от вируса лекарства нет. В этом главная проблема борьбы с вирусом и его отличие от бактерии, убиваемой антибиотиками. Так вот именно по геополитическим соображениям, по вопросам соперничества Соединённые Штаты подгонят свою статистику в итоге так, чтобы у них она выглядела лучше, чем в Китае. А Китай будет подгонять так, чтобы она была лучше, чем в США. Соревнование социологов двух государств будет очень интересным.

Провирусный информационный фарватер

— Скажите, Николай, истерия в СМИ разве средствами массовой информации разогрета? Ведь назначение СМИ — писать о том, о чём говорят люди. Мы откликаемся на волнующую тему.

— Действительно, почему мы с вами, Инна, говорим сейчас о коронавирусе, а не о картинах Тициана? Потому что создана ситуация, когда все интересуются коронавирусом. Прошла масштабная рекламная кампания. А про живопись эпохи Возрождения сейчас если и вспоминают, то на каких-то негромких каналах в специализированных рубриках.

Поэтому мы начинаем плыть в некоем информационном фарватере, который выкопали и наполнили информационной водой не мы. Мы даже не знаем, кто и с какими целями это сделал. Но для того чтобы быть актуальными, мы невольно начинаем говорить на обозначенные темы. Именно так и моделируется мировое информационное пространство: если ты владеешь основными средствами, определяющими повестку дня, ты можешь направлять её в ту или иную сторону.

Чьими-то недюжинными способностями вдруг началась сумасшедшая рекламная кампания коронавируса, и к ней тут же подключились российские средства массовой информации, чешские средства массовой информации, вьетнамские средства массовой информации… Но тон задали совершенно иные — мировые — средства массовой информации.

— И преувеличили всё очень сильно?

— Давайте я изложу свою точку зрения. У меня есть домашний вирусолог — жена. Она инфекционист по образованию. Большим удивлением было узнать, что слово "коронавирус" для медика ничего нового не несёт. В 60-е годы вирус обнаружили, исследовали. И когда моя супруга училась в Первом медицинском университете в Санкт-Петербурге, эти исследования тоже изучали.

Так что коронавирусы существуют со времён Очаковских и покоренья Крыма. От них, как и от вирусов гриппа, умирали.

Но вдруг появился какой-то новый подвид, который странным образом сочетает в себе какие-то другие формы и гены, что и стало поводом для разговоров об его искусственной конструкции. Нам стали рассказывать, что китайцы едят летучих мышей, они-то своим вирусом и поделились.

Но послушайте: китайцы едят всё, что движется, уже несколько тысяч лет. Это одна из древнейших цивилизаций в мире. Предположим, что и до принятия христианства на Руси что-то в Китае ели. Были там массовые эпидемии такого характера? Нет. Почему вдруг именно в 2020-м летучие мыши решили поделиться каким-то вирусом?

Нам каждый день объявляют, сколько человек заразилось коронавирусом за сутки в России и в мире. А сколько заразилось гриппом, туберкулёзом, не говорят. Поэтому нам кажется, что полторы тысячи — это сумасшедшие цифры. Тут же добавляют: умерло от коронавируса 50 человек. Вопрос: умерли от коронавируса или у них был коронавирус, а умерли они от чего-то другого? Это две разные вещи.

Сегодня жена подсказала ещё одну очень правильную для снижения психоза идею. Смотрите, нам объявляют: заразились. А у скольких после заражения началось заболевание? Понимаете разницу? У кого-то есть коронавирус, а человек и знать не знает. Информация о бессимптомном течении тоже не редкость. Это что за смертельное заболевание, о наличии которого человек даже не подозревает? Нет симптомов! Это значит, что всё зависит от конкретного человека и его иммунной системы.

Человек может быть носителем вируса, но не знать об этом. С вирусом гриппа разве так не бывает? В чём новизна? Гриппом многие болеют на ногах и при этом заражают им кого-то, кого этот грипп с ног сваливает.

Поэтому надо вводить ещё один параметр — количество инфицированных и количество заболевших. Тогда картина будет совсем по-иному выглядеть.

К публикации подготовила Юлия Вельможина.

Темы сша китай пандемия коронавирус николай стариков информационная война
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