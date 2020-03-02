Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО

В начале марта в Белоруссии организованы совместные учения Winter Partisan при участии белорусского и британского спецназа. Взвод британских военных уже прибыл в Белоруссию и, по разным данным, составляет от 30 до 42-х человек.

Учения эти номинально посвящены "контртеррористическому взаимодействию". Но, естественно, в этом решении Белоруссии о максимально тесной интеграции по военной линии со страной-участницей НАТО, а именно Великобританией, не обошлось без большой политики.

Дело в том, что еще в начале февраля заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко выступил на панельной дискуссии на Атлантическом совете в Вашингтоне. По сути, Атлантический совет — это экспертная и консультативная площадка для НАТО. Одна из ведущих таких площадок. И тех, что вырабатывают варианты расширения Альянса на Восток, а также возможные пути "сдерживания" России.

На закрытой части дискуссии Кравченко выступил перед экспертами НАТО с заявлением о том, что "нужно провести в Белоруссии учения с участием европейских членов НАТО. Раз Белоруссия — мост между Западом и Востоком, то там не может быть только российских учений, нужны и американские".

А также в рамках "многовекторной политики Белоруссии" заместитель главы белорусского МИД просил у НАТО "разместить в Белоруссии 50-100 спецов по тому, что американцы называют SOCMINT, OSINT и прочими "интами". В общем, информационные войска, включая анализ соцсетей, открытых источников, ну и классическая разведка тоже".

И вот до учений всё же дело дошло. И нет никаких оснований не верить, что и "информационные войска" Альянса в Белоруссии скоро появятся.

К слову, о многовекторной политике. Одним из её авторов и фактически "отцов" является Владимир Макей, нынешний министр иностранных дел Белоруссии. Сама по себе эта политика предполагает сотрудничество и интеграцию как с Россией, так и с Западной Европой, то есть и с ЕС, и с НАТО, и, естественно, с США.

Правда вот Украину подобного рода многовекторность привела к Майдану, "революции достоинства" и прочим неожиданным вещам, которые фактически разорвали страну, где уже несколько лет продолжается гражданская война. Ждёт ли Белоруссию украинский сценарий — пока не очень понятно.

Однако некоторые сетевые опросы в самых популярных белорусских телеграм-каналах свидетельствуют о том, что граждане этой страны встревожены, более того, отвечая на вопрос, как может произойти смена власти в Белоруссии, склоняются к силовым вариантам ответа. От "дворцового переворота" до революции и открытого свержения власти Александра Лукашенко.

И в контексте привлечения западных специалистов не лишним будет напомнить, насколько эти самые специалисты и эксперты из разного рода неправительственных европейских и американских организаций любят устраивать "цветные революции". А в данном случае режим Лукашенко не просто намекает, а уже фактически открыто приглашает их на свою территорию.

Зачем это Лукашенко? Ну, судя по всему, он хотел бы получить дополнительные рычаги влияния на Россию. Если Россия не будет сговорчивей по вопросам цен на нефть или будет слишком напирать на интеграцию по линии Договора о союзном государстве, то всегда можно вспомнить про "многовекторность" и про "западных союзников".

А если "западные партнеры" развернут слишком бурную деятельность, то, напротив, можно будет намекнуть России, что она сейчас потеряет союзника на западном направлении, да и, вообще, "мы же братушки". Вопрос только в том, нужны ли нам такие "братушки", к которым уже прилетел британский спецназ.

К слову, есть планы, что эти иностранные военные еще примут участие в белорусском Параде Победы. Что с исторической точки зрения, конечно, логично. Британцы были нашими союзниками в годы Второй мировой. Но вот с точки зрения актуальной политической конъюнктуры снова звучит как определенного рода политический вызов.

Нет, понятно, что России очень не хотелось бы, чтобы на территории Белоруссии размещались базы НАТО, а уж тем более ракеты Альянса и США. И во многом поэтому до сих пор у Москвы такое трепетное отношение к Минску.

Но совместные учения — это первый шаг к тому, чтобы базы всё же появились. И в чем тогда, как говорится, разница? Тут что многовекторность, что откровенная русофобия, что Лукашенко у власти, что некто совершенно другой — различия в этом случае, думается, сотрутся.

В свое время Путину достаточно было слегка пнуть экономику Украины по торговым пошлинам и налогам после разговора Януковича об "евроинтеграции". Белоруссия в этом плане также крайне зависима от российской экономики. От тех же нефти, газа, да и просто от российского рынка. И закрытие этих возможностей для Лукашенко может оказаться слишком болезненным.

Впрочем, на этом фоне Москва начала выделять новые кредиты на поддержку режима Лукашенко, цены на нефть и газ для Белоруссии остались как для союзного государства. В связи с чем стоит, конечно, задать вопрос: а существует ли в России вменяемая политика в отношении как Белоруссии, так и остальных приграничных стран, входивших когда-то в единое с нами государство?