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Автор Любовь Степушова

Эксперт: Зеленский ведет себя как мальчик, которому могут уши надрать

Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский лично слаб для того, чтобы противостоять националистам, поэтому при нем мира в Донбассе не будет, сказал в эфире программы "Точка зрения" доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии РГГУ Геннадий Козырев.

Зеленский боится националистов

Президент Украины, по его мнению, упустил момент, когда можно было выполнить пожелания 73% избирателей и заняться миром в Донбассе. Для этого надо было сразу же арестовать и посадить Петра Порошенко, начать расследовать убийства на Майдане, прижать уличных националистов. Ничего этого сделано не было, отметил Геннадий Козырев.

Мало того, Зеленский "показал слабину" в Донбассе, когда сказал, что "я не лох", все это снизило народную поддержку, он теряет легитимность по причине того, что банально боится за собственную жизнь.

"Если он только попытается дать свободу Донбассу, если начнет расследование о том, кто убивал "небесную сотню", то ему нацики тут же скажут: А за что же мы воевали? За что погибла "небесная сотня"? Тут недалеко и до пули в лоб", — сказал Геннадий Козырев.

Сейчас даже в его партии раскол, добавил он.

"Даже если Зеленский внесет в Раду законопроект об особом статусе Донбасса, об амнистии, он будет провален. Зато не будет провален закон о продаже земли, потому что националистам плевать на свою Родину, но им не плевать на собственные жизни и доходы", — сказал эксперт.

Зеленский пытается замаскировать беспомощность

Геннадий Козырев отметил, что Зеленский пытается замаскировать свою беспомощность ревизией Минских соглашений, предлагает до их реализации установить контроль над границей между ЛДНР и Россией, однако Москва никогда на это не пойдет, отметил эксперт.

"Мы помним, как зашли в Косово и Метохию миротворцы и началась резня сербов албанцами, а миротворцы на это смотрели сквозь пальцы", — сказал Геннадий Козырев.

По его словам, Донбасс тоже на это не пойдет, "там восстанут все как один", потому что они понимают, что начнутся чистки.

В таком положении Зеленский ведет себя как мальчик, которому взрослые дяди могут уши надрать.

По словам Геннадия Козырева, один из таких "дядей" — Дональд Трамп, у которого Зеленский — пасынок.

"Если бы можно было, Трамп заставил бы Зеленского выполнять Минские соглашения, но внешнюю политику в США по-прежнему контролируют демократы, которые грезят о глобальном господстве, и через поддерживание конфликта на Украине они будут добиваться сдерживания России", — отметил эксперт.

План 12 шагов для Донбасса и Украины — чей это проект?

Геннадий Козырев рассказал, что появление на Мюнхенской конференции по безопасности плана из 12 шагов по нормализации ситуации на Украине было "дымовой завесой" для Зеленского. Но этот план ему не дали озвучить националисты, для которых нет проблемы идентичности Украины, отверг план и Донбасс — потому что в нем нет главного — предоставления ему суверенитета, отвергли и США, так как в плане зафиксирован пункт о частичном снятии санкций с России.

В этом плане есть здравые мысли, но они не решают главную проблему — проблему принятия Радой закона о статусе Донбасса, что позволило бы прекратить войну, отметил Геннадий Козырев.

Может ли Европа наложить санкции на Украину или начать снимать санкции с России по причине невыполнения Киевом Минских соглашений, можно ли Москве нажать в этом смысле на Берлин, не очень торопясь со строительством "Северного потока-2", вы узнаете, посмотрев программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой.

Справка:

Учредителями плана 12 шагов для нормализации ситуации на Украине являются:

  1. Десмонд Браун (вице-председатель фонда "Инициатива по снижению ядерной угрозы" (NTI), председатель попечительского совета и совета директоров Сети европейских лидеров, министр обороны Великобритании (2006-2008));
  2. Вольфганг Ишингер (профессор, чрезвычайный и полномочный посол Германии, председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности);
  3. Игорь Иванов (президент РСМД, министр иностранных дел России (1998-2004));
  4. Эрнест Дж. Мониз (сопредседатель и генеральный директор фонда NTI, министр энергетики США (2013-2017));
  5. Сэм Нанн (сопредседатель фонда NTI, американский сенатор (1972-1996)).
  • Шаг 1: Восстановить Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
  • Шаг 2: Установить диалог "нормандской четверки" по кризисному урегулированию на военном уровне.
  • Шаг 3: Улучшить беспрепятственный доступ и свободу передвижения в зоне конфликта.
  • Шаг 4: Найти пропавших без вести.
  • Шаг 5: Разработать и реализовать гуманитарные инициативы по разминированию.
  • Шаг 6: Ускорить экономическое восстановление Донбасса.
  • Шаг 7: Изучить возможность создания зон свободной торговли.
  • Шаг 8: Разработать "дорожную карту" по санкциям.
  • Шаг 9: Устранить радиологическую угрозу.
  • Шаг 10: Запустить диалог между странами Евроатлантического региона о построении системы взаимной безопасности.
  • Шаг 11: Оказать поддержку и определить круг вопросов избирательного взаимодействия между ЕС и Россией.
  • Шаг 12: Запустить новый национальный диалог по проблемам идентичности.

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