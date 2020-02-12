Идея о создании антироссийского "фермерского пояса" получила развитие

Украинский экономист Олег Соскин поддержал идею продать земли восточных областей Украины американским фермерам — потомкам украинцев, чтобы они защитили Украину от России.

Рынок земли в Украине – это покруче, чем два Майдана – Пальчевский | "Украинский формат" 13.11.19

"Линия Маннергейма" с помощью американских фермеров

Президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда, комментируя законопроект о создании свободного рынка земли на Украине, заявил в интервью "Обозревателю", что Киеву следует продать американским компаниям землю вдоль границы с Россией для того, чтобы обезопасить эту территорию от посягательств Кремля.

В частности, он считает выгодным делом "максимально продать" приграничные территории Сумской и Харьковской областей.

Он уверен, что тогда придут американские войска, чтобы защитить американскую частную собственность. Свереда отметил, что Украина должна строить свою "линию Маннергейма" с помощью партнеров.

"Казаки всегда искали турок, татар или еще кого-то. Ты должен иметь партнеров, чтобы победить", — сказал он.

Украинский экономист Олег Соскин поддержал идею коллеги. Он сказал "Правде.Ру", что сам выдвигал похожее предложение в 90-е годы о том, что можно земли в Луганской и Донецкой областях "предоставить для белых африканеров из ЮАР", чтобы создать там фермерский пояс.

"Там (в Луганской и Донецкой областях) сейчас есть целые полосы земель, которые являются неиспользованными на высоком уровне. И инвестиции туда так просто уже не придут", — отметил экономист.

Патриотически настроенные "полумилитарные" хутора

Олег Соскин полагает, что "многие согласятся запустить пилотный проект по реализации сельхозземель именно в Луганской и Донецкой областях для создания там "полумилитарных кооперативных хозяйств с ориентацией на национально-патриотическую модель формирования данных хуторов".

"Модель тотальной продажи сельхозземель не пройдет, но такой вариант пилотного проекта для продажи сельхозземель в небольших объемах, именно с точки зрения привлечения представителей белого этноса, который имеется на юге Африки в виде африканеров, в Канаде, Австралии, Соединенных Штатах Америки, такая модель может быть использована", — сказал экономист.

По его словам, проект можно усилить за счет этнических потомков украинцев, которые живут в этих странах и ненавидят Россию.

"И если будет им разрешено создавать такие поселения, туда могут прийти очень большие инвестиции. Там могут быть созданы народно-национальные отряды по защите этих кооперативных фермерских хозяйств, плюс там будет Украинская православная церковь под Вселенским патриархатом, тогда России и ее всем людям мало не покажется", — сказал Олег Соскин. "А если будут еще платить за поимку диверсантов со стороны двух анклавов — луганского и донецкого, так это вообще будет очень серьезное противодействие" — добавил он.

Украинство как оно есть

Конечно, в подобном предложении вся суть "украинства" — продаться кому-нибудь подороже, чтобы самим не воевать за свои земли. Кстати, казаки, в конце концов, продались русскому царю, а не полякам и туркам.

Можно даже развить предложенную идею: почему бы не объявить войну американцам и сразу сдаться со всеми территориями? Американцы свой народ не бросят и даже с коррупцией поборются. Но вот есть сомнения:

Проукраинские фермеры могут не согласиться стать живым буфером между уже не Незалежной и "кровожадной Москвой".

Может быть и другой вариант, а что будет, если Россия у американцев эти земли "вдруг" перекупит-обменяет на условиях "Большой сделки"?

Также стоит напомнить уважаемым экономистам, что уже был мировой опыт по продаже земель американцам — индейцами. И где теперь их потомки?

Осенью прошлого года Верховная рада в первом чтении одобрила закон об открытии в стране рынка земли с октября 2020 года. Таким образом, был отменен действующий с 2001 года мораторий на продажу земель сельхозназначения.

Согласно проекту закона, до 1 января 2024 года украинские физические и юридические лица смогут приобретать права собственности на такую землю. Также в порядке исключения этими правами будут наделены иностранные граждане или компании, которые по меньшей мере три года пользуются украинскими землями (например, арендуют).

Сейчас проект снят с рассмотрения, так как ряд фракций выступил против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам. А "слугам народа" не удалось подкупить ряд депутатов в "патриотической" партии "Оппозиционная платформа" для принятия данного закона.

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