Лавров: Новый саммит в "нормандском формате" проводить рано

Пока не будут выполнены предыдущие договоренности, новый саммит в "нормандском формате" проводить рано. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Прежде чем созывать новый саммит, необходимо не только выполнить то, о чём раньше договорились, но и понять, с каким набором решений мы выходим на новую встречу в верхах", — подчеркнул Лавров.

Напомним, что предыдущий саммит в "нормандском формате" прошел в Париже. С того момента до сих пор не решены на постоянной основе все аспекты правового статуса Донбасса. Украина не исполнила взятые на себя обязательства.

Ранее "Правда.Ру" писала, что очередной саммит в "нормандском формате" запланирован на апрель.