Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся 14 февраля. Лидеры государств обсудили предстоящую встречу лидеров "нормандской четверки".
Также была затронута тема Донбасса. Президенты сошлись во мнении, что нужно оперативно восстановить работу контактной группы в Минске, в первую очередь необходимо завершить обмен пленными.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Владимир Зеленский намерен построить в Херсонской области город для "переселенцев с оккупированного острова". Он назвал его "город-сад".
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.