Президенты России и Украины поговорили по телефону

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся 14 февраля. Лидеры государств обсудили предстоящую встречу лидеров "нормандской четверки".

Также была затронута тема Донбасса. Президенты сошлись во мнении, что нужно оперативно восстановить работу контактной группы в Минске, в первую очередь необходимо завершить обмен пленными.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Владимир Зеленский намерен построить в Херсонской области город для "переселенцев с оккупированного острова". Он назвал его "город-сад".