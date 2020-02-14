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Крымчане оценили идею Зеленского построить для них "город-сад"

Россия » Юг

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, во время встречи со своими постоянными представителями в Крыму рассказал о плане построить в Херсонской области "городок для переселенцев с оккупированного полуострова".

"Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь — "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома", — говорил президент Незалежной (цитата с сайта рresident. gov.ua).

По словам Зеленского, строительство начнется уже в этом году:

"Люди должны понимать, что государство ждет их, что Украина — действительно Европа и свобода".

Что думают по этому поводу крымчане

Михаил Шеремет, депутат Госдумы от республики Крым:

"Я сильно сомневаюсь, что найдутся желающие поехать в так называемый "город-сад". Крымчан на Украину теперь никакими коврижками не заманишь. Тем более, что сейчас у них дома такое строительство идет, что в бытность в составе Незалежной им даже и не снилось".

Роман Чегринец, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма:

"Смешно — честное слово — слышать о таких прожектах. Это же ничто иное, как очередная серия "стены Яценюка" или сонма фейковых госструктур, типа прокуратуры Автономной республики Крым. Суть у них у всех — в том числе и у "города-сада" одна — разворовывание бюджета страны".

Руслан Бельбек, депутат ГД от Крыма:

"Если даже они хоть что-то построят, то только с одной целью — выманить с полуострова людей, а потом выкручивать им руки в застенках СБУ. Как украинская власть заботится о людях, крымчане уже не раз видели: водная, энергетическая, продуктовая блокады еще свежи в памяти"

Темы крым город-сад роман чегринец михаил шеремет руслан бельбек владимир зеленский
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