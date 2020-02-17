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Автор Инна Новикова

Владимир Поздняков о коронавирусе, Трампе и Японии

Мир

Кому и почему выгодна паника из-за коронавируса? Как и кому с ним бороться? Что делать обычным людям?

Провалившийся импичмент Трампа. Почему ему так верят его избиратели?

Курильские острова были переданы Россией Японии по итогам войны 1905 года, а потом возвращены СССР. Почему японцы считают их исконно японскими территориями и отмечают День северных территорий?

На эти вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответил депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по контролю и регламенту, член фракции КПРФ Владимир Поздняков.

Читайте начало интервью:

Мнение: ажиотаж страшнее коронавируса

Снова о коронавирусе

— Владимир Георгиевич, вы сказали, что не надо ажиотаж вокруг коронавируса поддерживать. А можно как-то это остановить? Да и нужно ли останавливать? Ведь в принципе это привлекает внимание к мерам безопасности и разработке лекарств…

— Ну, конечно, меры предосторожности нужны. Конечно же, пусть разрабатывают и испытывают. Пусть вырабатывают, кому это положено. Ну что? А обычным-то людям это зачем?…

— Россия уже совместно с Китаем уже вакцину разрабатывает.

— Ну и слава Богу.

— При этом аптеки уже предлагают противовирусные препараты, там иммуномодуляторы какие-нибудь, якобы эффективные именно против этого вируса.

Это как раз именно из-за ажиотажа и происходит. Может быть, цинично прозвучит, но полтора миллиарда населения в Китае, там меньше тысячи от этого погибло. В других странах вообще единичные случаи заболевания. Ну что сделаешь?… В автокатастрофах сегодня сколько на дорогах гибнет. И ведь это же постоянно происходит. Ну что же так мы об этом не говорим?… Поэтому не надо. Здесь кому-то это выгодно. А кому и почему? Ну посмотрим, время покажет.

— Вообще и раньше, когда появлялась атипичная пневмония, птичий грипп, свиной грипп, все мировые СМИ сразу же дружно кричали о пандемии. Поэтому всегда возникала такая мысль, что это выгодно ВОЗ. Потому что чем больше скандал, чем больше паники, тем больше она сама и связанные с ней производители получают средств на разработку вакцин.

— Чуть больше 500 метров от метро до моего дома на улице Верхняя Красносельская, и там четыре или пять аптек. И цены во всех кусаются. Если бы у них конкуренция между собой была, хорошо. Но ведь очень редко бывает, что где-то что-то немножко подешевле. А посмотришь на следующий день: то же лекарство уже по такой же цене, как и в других.

Сейчас, в такую неустойчивую погоду, легко и быстро может простудиться человек. Ему тяжело, в аптеке, конечно, что подороже предложат. А хотите хороший рецепт? Сварили картошку в мундире. Накрываем и дышим. Для того чтобы сварить картошку, много ума и денег не надо. А этот пар будет благодатным.

О Трампе

— Хорошо. Давайте поговорим по поводу Трампа и несостоявшегося импичмента. Долго готовились, но в итоге, он вполне ожидаемо провалился.

— Импичмента политики хотели, ладно. А как американский избиратель относится к этому человеку? Хорошо.

— Он многим дал мечту о нормальной работе. Построил никому не нужную, но очень заметную стену с Мексикой.

Так он и выполняет свои обещания.

  • Выводит сейчас войска из Сирии? Во всяком случае опять пообещал. Ну посмотрим, что сейчас будет.
  • Из Афганистана обещал вывести. И он и это выполнит.

Какие-то проблемы мешают, но то, что он обещал, он делает.

Ради Бога, пусть живет Трамп, и мы будем с ним сотрудничать на хорошем уровне.

Мешают ему некоторые его противники там — демократы и прочие деятели, а потом оказывается, начинают торговаться, кому как голосовать. Я поддерживаю Трампа.

День северных территорий в Японии

— 7 февраля Япония отмечала День северных территорий. Они считают их исконно японскими землями. Хотя раньше это были наши острова, а к ним перешли уже потом. У нас, конечно, до сих пор нет мирного договора после Второй мировой войны, но они побежденная сторона, мы просто вернули свои земли. И они сами же подписали все документы, признали новый передел мира. И все говорят о нерушимости границ 1945 года. Что они постоянно возмущаются-то?

— История эта, конечно, давняя.

Исконное, коренное население Японии — это айны. Пришедшие в Японию выходцы из Азии, Китая, Вьетнама, Кореи ассимилировались с местными.

Где-то удалось, где-то не удалось. То есть наши айны и те, которые живут на территории сегодняшней Японии, — это близкие народы. И японцы — наши постоянные соседи. Мы обязаны с ними жить дружно.

Я не буду анализировать причины японско-русской войны 1903-1905 годов. Но мы в этой войне проиграли. И мы отдали им тогда Южные Курилы и острова Курильской гряды.

А в 1945 году СССР провел искрометную 23-24-дневную войну, советские войска, Красная армия, уничтожили миллионную Квантунскую армию.

И совершенно естественным путем по договоренности с коалицией, со всеми этими странами (в том числе и Китай уже присоединился к Потсдамской конференции) мы вернули те острова и те территории.

  • Итуруп,
  • Кунашир,
  • Шикотан,
  • Хабомаи

и южную часть Сахалина вернули.

Это все наша территория. Японскими эти земли были очень короткий промежуток времени — между двумя войнами.

Что это исконные земли Японии — это совершенно не соответствует действительности.

Это возбуждают людей для того, чтобы были неблагополучные отношения между двумя соседями. Конечно, я знаю, что в 2009 году парламент Японии принял решение о таком дне. Но я сейчас являюсь членом депутатской группы по связям с парламентом Японии. Мы стараемся найти общий язык, чтобы здесь не было вот таких сложных, тяжелых отношений.

Военная база Соединенных Штатов стоит в Японии? Стоит. А две бомбы, атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки американцы сбросили? Сбросили.

— Многие японцы сейчас уже думают, что мы сбросили.

— Теперь уже да. Так сегодня новое поколение даже у нас не знает, кто победил в Великой Отечественной войне.

А кстати, почему у нас нет праздника Победы над милитаристской Японией 3 сентября. Этого праздника сегодня нет.

Хотя он был установлен в 1945 году, и до 95-го года этот праздник отмечался в нашей стране. А потом его отменили.

Кстати, я один из авторов законопроекта, который предусматривает вернуть этот день.

Мы выступаем за то, чтобы историческую справедливость восстановить, чтобы праздник Победы над Японией был.

Ведь 1 миллион 831 тысяч солдат, которые воевали с милитаристской Японией, награждены медалью "За Победу над Японией". Нам надо об этом помнить, поэтому надо отстоять эту дату.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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