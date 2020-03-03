Как вернуть суверенитет России - контроль над ВПК и ЦБ

Российские власти не намерены отменять итоги приватизации в целом, несмотря на явные нарушения самой процедуры, многие противоречия законодательству. Почему? Как сохранить хотя бы оставшиеся в госсобственности оборонные предприятия и другие обеспечивающие нашу безопасность организации? Почему мнение народа очень редко совпадает с мнением властей? Выборы — как они проводятся на самом деле?

Об этом в передаче "Необычная неделя" главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы VI и VII созывов, член комитета Госдумы по контролю и регламенту, член фракции КПРФ Владимир Поздняков.

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Какие организации нужно "национализировать"

— Владимир Георгиевич, вы сказали, что надо отменить незаконную приватизацию, но до сих пор этот процесс и сейчас продолжается, постоянно выставляются на продажу новые объекты, но ведь "оборонку", стратегические предприятия обязательно надо оставить в государственной собственности, безопасность не может быть передана в частные руки.

— Правильно. По-хорошему все так и должно быть. И мы будем всего этого добиваться.

— Хотя "Норильский никель" — тоже стратегическое предприятие.

— А "Сбербанк" — это государственное или как?… Ведь то же самое — стратегическая и обеспечивающая безопасность страны, всех нас организация, только в другой сфере…

— Давайте и Центробанк вспомним, который управляется чуть ли не ФРС.

— Правильно. А сейчас вот идет обсуждение о внесении изменений в Конституцию, по поправкам в Основной закон страны.

Вносить изменения в Конституцию нужно, необходимо обеспечить суверенитет, а не подчиняться внешним силам.

Поэтому нужно обязательно сделать, чтобы Центральный банк подчинялся хотя бы президенту. Я уж не говорю — правительству.

— А у президента как раз урезают функции, теперь у него будет меньше полномочий.

— Вот, но во всяком случае Центральный банк должен принадлежать государству.

Ни наш министр финансов, ни правительство России не управляют Банком России. А управляют нашим ЦБ, непонятно почему, зарубежные деятели — Международный валютный фонд.

Вот так вот. Вот в такой стране мы живем.

Как просыпается самосознание граждан

И мы тем не менее, я во всяком случае, думаем, что все-таки все больше людей начинают понимать, что происходит, и они проголосуют, отдадут свой голос за представителя нашей партии, нашей организации. Программа у нас есть. Мы стучимся везде, рассказываем. И десять шагов первоочередных четко определены, и 20 шагов, и т. д.

— Но сейчас все-таки уже выросло другое поколение, нынешняя молодежь живет в других реалиях, мало что понимает в большой политике и гораздо менее политизирована.

— Я состою на учете в нашей первичной организации здесь в Москве. Недавно на партийном собрании принимали троих молодых людей. Сознательно люди возраста 30-35 лет вступили в нашу партию.

Они говорят: "Мы больше не можем оставаться в стороне, когда видим все это, но ничего не можем сделать, поэтому мы пошли в КПРФ".

Это, к сожалению, пока действительно не массовое явление, но молодежная организация у нас тоже будет.

Госдума: многопартийность на бумаге

— А в Госдуме у вас 43 человека во фракции?

— Да. Мало.

— Всего депутатов Госдумы — 450. Сколько из них от "Единой России"?

— 336.

— Ну это вообще не парламент, а безобразие практически однопартийное получается.

— А как становятся депутатами-то… По разнарядке. Я вот по одномандатному округу шел, допустим, на своей территории. Ну избирали вроде бы, выборы как бы… А потом я разговаривал с членами избирательного комитета частным образом.

Я спросил: "А почему у меня на всех избирательных участках — девять процентов? Я что, там не работал в прошлом, я нигде не появлялся? Где-то меня лучше знают, где-то — хуже, а где-то вообще не знают, и везде люди по-разному относятся. Почему одинаковый результат везде?"

Они признались, что процесс — управляемый. Вот в чем дело.

— Ну вы помните, что и 146 процентов было?…

— Помню, конечно.

— И не только у нас, а и в других странах, и во всем мире многие выборные процессы управляются.

Мир признал: Украина Крым отдала

Кстати, вы знаете, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео? "Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать".

— Подождите. Так это они потеряли Крым?…

— Мировые игроки это понимают. Украина Крым потеряла. А Россия не из тех, у кого что-то можно забрать.

— Ну что, вот и все, что и требовалось доказать. Даже они теперь поняли. Все нормально.

А что тут такого? Крым — наш, и все нормально. Люди сделали свой выбор. И все продумано.

Теперь практически на каждом заседании, по крайней мере, очень часто на заседаниях Государственной Думы те или иные вопросы по Крыму, по Севастополю особо проходят.

Мы все голосуем за, для того чтобы поддержать, изменить законодательную базу там. Все делается в интересах крымчан, ну и всего народа нашего в целом. В этих вопросах мы, конечно, власть полностью поддерживаем. Потому что это в интересах страны и людей.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев