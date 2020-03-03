Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Как вернуть суверенитет России - контроль над ВПК и ЦБ

Политика » Партии » Коммунисты

Российские власти не намерены отменять итоги приватизации в целом, несмотря на явные нарушения самой процедуры, многие противоречия законодательству. Почему? Как сохранить хотя бы оставшиеся в госсобственности оборонные предприятия и другие обеспечивающие нашу безопасность организации? Почему мнение народа очень редко совпадает с мнением властей? Выборы — как они проводятся на самом деле?

Об этом в передаче "Необычная неделя" главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы VI и VII созывов, член комитета Госдумы по контролю и регламенту, член фракции КПРФ Владимир Поздняков.

Читайте начало интервью:

Какие организации нужно "национализировать"

— Владимир Георгиевич, вы сказали, что надо отменить незаконную приватизацию, но до сих пор этот процесс и сейчас продолжается, постоянно выставляются на продажу новые объекты, но ведь "оборонку", стратегические предприятия обязательно надо оставить в государственной собственности, безопасность не может быть передана в частные руки.

— Правильно. По-хорошему все так и должно быть. И мы будем всего этого добиваться.

— Хотя "Норильский никель" — тоже стратегическое предприятие.

— А "Сбербанк" — это государственное или как?… Ведь то же самое — стратегическая и обеспечивающая безопасность страны, всех нас организация, только в другой сфере…

— Давайте и Центробанк вспомним, который управляется чуть ли не ФРС.

— Правильно. А сейчас вот идет обсуждение о внесении изменений в Конституцию, по поправкам в Основной закон страны.

Вносить изменения в Конституцию нужно, необходимо обеспечить суверенитет, а не подчиняться внешним силам.

Поэтому нужно обязательно сделать, чтобы Центральный банк подчинялся хотя бы президенту. Я уж не говорю — правительству.

— А у президента как раз урезают функции, теперь у него будет меньше полномочий.

— Вот, но во всяком случае Центральный банк должен принадлежать государству.

Ни наш министр финансов, ни правительство России не управляют Банком России. А управляют нашим ЦБ, непонятно почему, зарубежные деятели — Международный валютный фонд.

Вот так вот. Вот в такой стране мы живем.

Как просыпается самосознание граждан

И мы тем не менее, я во всяком случае, думаем, что все-таки все больше людей начинают понимать, что происходит, и они проголосуют, отдадут свой голос за представителя нашей партии, нашей организации. Программа у нас есть. Мы стучимся везде, рассказываем. И десять шагов первоочередных четко определены, и 20 шагов, и т. д.

— Но сейчас все-таки уже выросло другое поколение, нынешняя молодежь живет в других реалиях, мало что понимает в большой политике и гораздо менее политизирована.

— Я состою на учете в нашей первичной организации здесь в Москве. Недавно на партийном собрании принимали троих молодых людей. Сознательно люди возраста 30-35 лет вступили в нашу партию.

Они говорят: "Мы больше не можем оставаться в стороне, когда видим все это, но ничего не можем сделать, поэтому мы пошли в КПРФ".

Это, к сожалению, пока действительно не массовое явление, но молодежная организация у нас тоже будет.

Госдума: многопартийность на бумаге

— А в Госдуме у вас 43 человека во фракции?

— Да. Мало.

— Всего депутатов Госдумы — 450. Сколько из них от "Единой России"?

— 336.

— Ну это вообще не парламент, а безобразие практически однопартийное получается.

— А как становятся депутатами-то… По разнарядке. Я вот по одномандатному округу шел, допустим, на своей территории. Ну избирали вроде бы, выборы как бы… А потом я разговаривал с членами избирательного комитета частным образом.

Я спросил: "А почему у меня на всех избирательных участках — девять процентов? Я что, там не работал в прошлом, я нигде не появлялся? Где-то меня лучше знают, где-то — хуже, а где-то вообще не знают, и везде люди по-разному относятся. Почему одинаковый результат везде?"

Они признались, что процесс — управляемый. Вот в чем дело.

— Ну вы помните, что и 146 процентов было?…

— Помню, конечно.

— И не только у нас, а и в других странах, и во всем мире многие выборные процессы управляются.

Мир признал: Украина Крым отдала

Кстати, вы знаете, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео? "Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать".

— Подождите. Так это они потеряли Крым?…

— Мировые игроки это понимают. Украина Крым потеряла. А Россия не из тех, у кого что-то можно забрать.

— Ну что, вот и все, что и требовалось доказать. Даже они теперь поняли. Все нормально.

А что тут такого? Крым — наш, и все нормально. Люди сделали свой выбор. И все продумано.

Теперь практически на каждом заседании, по крайней мере, очень часто на заседаниях Государственной Думы те или иные вопросы по Крыму, по Севастополю особо проходят.

Мы все голосуем за, для того чтобы поддержать, изменить законодательную базу там. Все делается в интересах крымчан, ну и всего народа нашего в целом. В этих вопросах мы, конечно, власть полностью поддерживаем. Потому что это в интересах страны и людей.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы впк кпрф крым выборы украина госдума центробанк инна новикова национализация необычная неделя госсобственность экспертное мнение владимир поздняков
Новости Все >
Россия снимет санкции с "Талибана"*, если это сделает СБ ООН
Белоруссия объяснила причину нежелания отказа от нефти РФ
Адвокат Панич: МОК признал, что Родченков не подписывал документы
Всех больных пневмонией в РФ будут тестировать на коронавирус
Ожирение приводит к раннему старению организма
В Чехии подсчитали ущерб от проведения КМ по биатлону без зрителей
Садальский высказался о Евровидении-2020
Мафиози Таро на суде объяснил роль Сталина в ликвидации воров в законе
Врач: польза чеснока в борьбе с простудой не доказана
На Кубани задержали банду полицейских, "крышевавших" провоз алкоголя
Последние материалы
В ДНР призвали жителей Донбасса к обсуждению поправок в Конституцию РФ
Не только русские: почему критикуют поправку о государствообразующем народе
60-летняя Лариса Долина в ярком образе посетила шоу Ивана Урганта
Сервис "Яндекс.Такси" заблокирован в Латвии
Андрей Малахов публично поцеловал грудь Блёданс
Елизавета Боярская удивила фанатов новым имиджем
Лариса Гузеева поделилась секретами похудения к лету
Подписи Родченкова в CAS были заявлены как реальные
У 23 депутатов иранского парламента обнаружили коронавирус
Спецы ФСБ поймали террориста из Дагестана у схрона с тротилом
Популярное
Мир. Новости мира
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"

Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.

Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Новости Украины
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Общество
"Я - безработный": бывший глава Чувашии засветился на публике. ВИДЕО
Биатлон
Опубликовано расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону
Соломон Соловьев Мечты и сны, воплощенные в реальность - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Доказано: Трамп в Боливии провел "цветную революцию" Любовь Степушова Петр Фадеев Коронавирус угрожает российскому бюджету Петр Фадеев
Комментарии
Изгнанный Соловьевым бандеровец: я посеял в россиянах мыслевирусы
Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ
Горбачев призывает "делать революцию"
Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ
Горбачев призывает "делать революцию"
Жилищная кооперация в России: перспективы развития
Французы на Красной площади: зачем это нужно России
Чем плоха внешняя политика России
Северная Корея "пальнула" двумя ракетами в сторону Приморья
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
В Китае заявили о замене российских двигателей АЛ-31Ф своими аналогами
В Китае заявили о замене российских двигателей АЛ-31Ф своими аналогами
Скроет ли власть реальное число заболевших COVID-2019
Горбачев призывает "делать революцию"
Изгнанный Соловьевым бандеровец: я посеял в россиянах мыслевирусы
Юрист оценил шансы на выдачу карателя Мельничука России
Иран нуждается в российской гуманитарной помощи из-за коронавируса
Заворотнюк могла покинуть Россию
Лукашенко хочет взять кредит у США на строительство трубопровода
Лукашенко хочет взять кредит у США на строительство трубопровода
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ