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Автор Инна Новикова

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Спорт » История » Российский спорт

WADA объявила, что Россия сможет выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года только в нейтральном статусе. Почему наши спортивные чиновники продолжают молчать? Как на это следовало бы реагировать? А не провести ли нам свои игры? Должна же быть гордость у великой страны!

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал член комитета Государственной Думы по контролю и регламенту от фракции КПРФ Владимир Поздняков.

Читайте начало интервью:

Российскому спорту не хватает Сталина

— Владимир Георгиевич, у нас очень успешно прошел Чемпионат мира в 2018 году. Теперь же Всемирное антидопинговое агентство объявило, что Россия может выступать на Чемпионате мира по футболу в 2022 году только в нейтральном статусе.

— Слушая такие новости, я иной раз думаю: "Иосиф Виссарионович, ну где ты?" Признавались сами лидеры антигитлеровской коалиции: когда он входил, мы невольно вставали и выпрямлялись.

— Даже Рузвельт, который сидел в инвалидном кресле.

— Даже все эти вот законченные капиталисты. А что сегодня происходит? Как это? Без национального флага великая Россия идет на чемпионат?

А что происходило в 1980 году в связи с вводом войск в Афганистан? Была в Москве тогда Олимпиада, и американцы не приехали. Да и шут с ними.

России нужно провести свои Игры

— Они вместо Олимпиады провели Игры доброй воли.

— Да, а мы провели прекрасную Олимпиаду здесь. Пожалуйста, и опять можем у себя сделать, проведем в России какие-то Всемирные игры. Или по-другому можно назвать — не в этом дело. И пусть весь мир сравнивает, у кого лучше.

Но не надо унижаться перед этим международным сообществом под американским руководством.

И теперь что? Оказывается, что опять какие-то допинги…

Этот деятель, который у нас здесь работал, получается, безобразие творил, а потом сам себя разоблачил.

Я уж не знаю, на каких условиях все это было и почему база данных, если действительно все так, туда передана.

Но почему теперь это является основанием для того, чтобы творить бесчинства и издеваться над нашими спортсменами?…

Я допускаю, что это происходило, но тогда нужно наказывать виновных.

А страну наказывать и, тем более, спортсменов, которые вообще ни при чем, — это что такое?… Это же просто полный беспредел и беззаконие.

Допинг: почему можно всем, но не России

— Владимир Георгиевич, к сожалению, и сейчас наше спортивное руководство, и не только спортивное, ведет себя недостаточно принципиально. И вообще сейчас международный спорт — это допинг. Идет борьба фармацевтов, а спортивные руководители, эксперты из той же WADA их прикрывают. Американская чемпионка мира по гимнастике — такой киборг вообще, анаболиками накачанный. А при этом она еще тяжело больна синдромом дефицита внимания и поэтому принимает препараты для концентрации внимания. А как раз в спорте самое главное — это концентрация внимания.

— Для того чтобы сделать рывок, надо прежде всего сконцентрироваться и не волноваться.

— У норвежских лыжников астма поголовно. Они принимают препараты для того, чтобы дыхание увеличивать. Разве это спорт? На их фоне паралимпийцы — часто более здоровые люди…

— Я преклоняюсь перед паралимпийцами. Это вообще очень мужественные люди. Не спились, не упали духом, не ушли в мир иной. Они используют возможности какие-то малые, может быть, ограниченные, но делают все возможное и себя достойно показывают. Слава им!

А тут здоровые внешне люди, оказывается, физически и психически больные. И им можно все, а другим ничего. Поэтому что же происходит? И я против решения этой организации.

Нельзя нам идти на поводу и выступать под нейтральным флагом. Ну нельзя этого допускать. Надо иметь силу воли великой державы, империи!

— Вообще физкультура — это здоровье. А большой, профессиональный спорт, особенно каким он стал сейчас, — это политика и деньги.

— Профессиональный спорт — это беда, конечно.

Как России нужно поступать со спортсменами, сменившими гражданство

— С точки зрения патриотизма, наверное, правильно было бы действительно свои Игры доброй воли устроить. Как раньше было Движение неприсоединения, можно найти какие-то дружественные нам страны, которые бы тоже участвовали в этом. Мы же на самом деле не в изоляции. Это неправда. Наоборот, в последнее время многие хотят развивать отношения с Россией.

— Конечно, все так и есть, и это правильно. Ваш ход мыслей абсолютно правильный.

Более того, ведь сколько наших талантливых спортсменов уходит в другие команды, в другие страны, под другие флаги. А это уже его величество доллар. Это мамона.

А где мы? Кому молимся? Богу? Мамоне? Чести? Справедливости? Или его препохабию капиталу? Вот этот момент у нас не должен присутствовать.

А когда ушел, все. И не надо этого Овечкина показывать, что сколько ему осталось голов этих забить, чтобы у него было в НХЛ 700. Да что это, да нет уже его для нас! Так же и другие уже неграждане, а граждане сегодня другой страны, другого государства. Да это же предатели уже духом своим!

Почему они берут себе паспорт или гражданство другой страны? А потому что рыльце в пушку, как бы чего не произошло.

И если произойдет, то тогда уже есть куда сбежать. Я категоричен в таком случае. Уехал — уехал. Гражданин другой страны — уезжай, а весь бизнес остается здесь.

Пусть Мишустин эту систему организует, чтобы не в офшоры средства уходили, а заработанные здесь и оставались здесь — в стране, в России. Вот над этим надо работать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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