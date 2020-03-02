КПРФ: как улучшить уровень жизни и начать развитие России

Как власть могла бы одним комплексом действий — одной программой — повысить уровень жизни людей, прекратить вымирание и стимулировать развитие, начать развитие экономики и освоение безлюдных территорий? Почему вместо этого дают пустынные отдаленные земли, а деньги мертвым грузом лежат в бюджете или работают на наших заклятых партнеров?…

Российские власти намерены ужесточить наказание для нарушителей ПДД — почему повышают штрафы?

Все эти вопросы в передаче "Необычная неделя" обсудили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по контролю и регламенту, член фракции КПРФ Владимир Поздняков.

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Как нам поднимать Дальний Восток

— Владимир Георгиевич, совершенно верно, что для создания чего-то, в том числе освоения дальневосточных гектаров, надо создавать условия, а не бросать людей в пустыню.

— Да, а без возможности что-то сделать, никакого смысла нет. Без ничего на пустом месте разве можно что-то сделать? Да еще в одиночку? Обязательно нужно условия создавать, а от этого власть устраняется. Ведь у нас была такая система освоения пустынных земель, ударные стройки…

— Например, БАМ?

— Да на БАМ люди массово ехали. Там было ударное строительство, комсомольская стройка.

— На севера уезжали.

— Да. Завербовался на какой-то срок. Уезжали с удовольствием, потому что были вспомоществования хорошие. И денежки давались. А сегодня дают землю и ничего больше.

— Когда люди уезжали на Север, во-первых, квартира у них оставалась на материке. А во-вторых, там были хорошие зарплаты и северные — процент надбавки.

— Именно так.

Денег нет, есть неизрасходованный бюджет

— Но все это уже давно отменили. Денег нет в бюджете, как они говорят.

— А на днях вот Кудрин, председатель Счетной палаты, объявлял-озвучивал Путину неизрасходованные бюджетные суммы по итогам 2019 года. Что-то там триллионы не израсходованы. Ну отдайте же людям! Отдайте.

— Ни на нацпроекты, ни на социальные проекты ничего не пошло…

— Вот дайте зарплату человеку, чтоб у него был не прожиточный минимум, а чтобы это соответствовало труду и потребностям. Мы говорим, чтобы минимальная заработная плата была не меньше 25-30 тысяч.

И тогда у людей будут потребности и возможности расти, а значит, торговля будет развиваться — будет спрос, будет развитие. Эта поддержка нужна, конечно.

Слушайте, мы с вами говорим на одном языке. Вы случайно не в КПРФ?

— Нет, я не в КПРФ.

— Потому что это же наша программа — то, о чем вы говорите.

— Просто я говорю про то, что я вижу.

— Это нормально.

Почему государство повышает штрафы и налоги

— Владимир Георгиевич, власти намерены ужесточить наказания для нарушителей ПДД. В список санкций теперь входит балльная система, конфискация автомобиля и штрафной залог.

Наверное, практически все за то, чтобы соблюдали правила дорожного движения, но сколько же можно ужесточать и только вводить новые драконовские меры?

Ввели платную парковку, увеличилась стоимость парковки. В центре 380 рублей в час стоимость парковки. Уменьшилось время бесплатной парковки.

Любые меры вообще направлены не на безопасность, а только на то, чтобы наполнить бюджет за счет штрафов, повышения налогов, пеней и т. д. А в итоге в бюджете — огромные неизрасходованные средства зависли. И что?

— Вы правильно говорите. Не должно быть так. Я против этих дополнительных налогов.

Я боюсь, что бывший глава Налоговой службы, который сегодня является главой правительства, не дай Бог, если в эту сторону будет направление своего мозга устраивать.

Нельзя этого делать. Люди и так живут очень плохо, тяжело и бедно. А власть всех только больше и больше прессует. Все это идет через повышение налогов и ухудшение жизни граждан. Нельзя так. Это просто не по-человечески.

Кому выгодно развалить ВПК России

— И ведь на эти средства ничего не делается. Заводы не строятся, а наоборот, продолжают закрываться. Так скоро вообще не с чего и не с кого будет налоги и штрафы брать…

— Завод тяжелого машиностроения имени Куйбышева в Иркутске был когда-то, хорошо работал. Я — иркутянин по воспитанию, жил там многие годы, с детства до настоящего времени практически. Драги на этом заводе делали. А потом на этом месте вначале появилось типа Черкизовского рынка в Иркутске, а дальше эту территорию олигарх местный прибрал к рукам. А драги уже давно не делают. Зато теперь покупают эти драги где-то за большие деньги…

— Я — из Омска. В Омске было порядка 20 оборонных заводов, очень крупных, которые еще во время войны туда были эвакуированы, они там остались и развивались. Это был оборонный город. Там до 90-х годов делали С-200 и другую серьезную продукцию. А потом стали выпускать пластмассовые яйценоски и т. п. А большую часть заводов позакрывали. Сейчас там слезы остались. Ну и, как следствие, Омск на втором месте по миграции населения в сторону Европы.

— Вчера на заседании Думы рассматривался законопроект об огосударствлении, по-простому, по национализации. Не приняли. Вначале, мол, закон… Мы говорим, был закон о приватизации, все поголовно за копейки раздали, бюджет страны получил гроши. А сейчас мы говорим: давайте примем закон, чтобы можно было вернуть обратно государству...

Нет, говорят, нужно отдельно по каждому случаю, по каждому производству. Если хотите такую вот фабрику вернуть государству, нужно все изучить, отправить материалы туда, договориться, юридически оформить, решить, и прочее, и прочее, а потом по суду будет принято решение. А их несколько десятков тысяч — таких предприятий.

Более того, и сегодня все это продолжается. Вот уже еще более тысячи уже подготовили. Еще один этап разгосударствления, и в том числе ВПК.

Я вот хочу, чтобы силовики узнали и очень жестко подействовали. Потому что хотя бы "оборонку", оставшийся военно-промышленный комплекс, надо сохранить за государством. Нельзя в частные руки это отдавать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев