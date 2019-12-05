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Автор Любовь Степушова

Марионетка США Гуайдо разочаровал венесуэльцев

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо теряет поддержку населения, оказалось, что депутаты его партии тайно поддерживают Николаса Мадуро.

Согласно недавнему опросу Datanálisis, поддержка Гуайдо среди населения упала с 60 в октябре до 42 процентов в ноябре. Ее еще снизит разоблачение о скрытной работе нескольких оппозиционных депутатов на президента Николаса Мадуро, в том числе от партии Гуайдо. Ничто не может нанести больше вреда венесуэльской оппозиции, чем новость о том, что в ее рядах есть сообщники чавизма, который они обвиняют в разграблении Венесуэлы.

Расследование в отношении девяти депутатов контролируемого оппозицией Национального собрания (парламента) было опубликовано в воскресенье на портале Armando.info. Согласно журналистскому расследованию, эти оппозиционные депутаты лоббировали снятие санкций в прокуратуре Колумбии и Минфине США с двух колумбийских бизнесменов, которые обвиняются ими в создании коррупционной схемы по программе Местного комитета снабжения и производства (Consejo Local de Abastecimiento y Producción — CLAP).

Скандал вокруг "коробок (продуктовых наборов - ред.) CLAP" разразился в мае 2018 года, когда выяснилось, что Алекс Сааб и Альваро Варгас якобы с помощью подкупа выиграли тендер на контракты на миллионы долларов с правительством Мадуро.

Согласно опубликованной информации, фирмы, связанные с бизнес-сетями Saab и Pulido, закупали дешевые некачественные продукты, а в отчетности указывали более высокие цены. Разницу клали себе в карман. В июле прошлого года Министерство финансов США наложило санкции на Saab за "участие вместе в создании крупномасштабной коррупционной сети, которую они безжалостно использовали для эксплуатации голодного венесуэльского населения".

По словам венесуэльцев, опрошенных агентством Reuters в различных частях страны, этот скандал является еще одним ударом по репутации Гуайдо и по его надеждам заставить уйти из власти правительство Мадуро, которое оппозиция считает ответственным за экономический кризис в богатой нефтью стране.

"Конец эпохи гармонии и единства наступил", — прокомментировал агентству местный аналитик Димитрис Пантулас текущую ситуацию в венесуэльской оппозиции.

Гуайдо также теряет поддержку на улицах, где он больше не может заставить людей выходить на протесты. 21 ноября мобилизация студентов составила едва ли несколько сотен человек, в то время как Мадуро на контрмарш вывел тысячи молодых сторонников. Так, студентка Юриди Идриаго сказала агентству EFE, что поддерживает Николаса Мадуро, потому что его правительство "гарантирует бесплатное и качественное образование".

Директор Datanalisis Хосе Йепес сказал во вторник в телевизионном интервью, что повторное избрание Хуана Гуайдо в качестве спикера Национального собрания будет осложнено. Голосование состоится 5 января 2020 года.

Напоминаем, что в Венесуэле существуют параллельные структуры власти после того, как Гуайдо объявил себя президентом страны. Его легитимность признали 58 государств, однако столько же не признали, среди них Россия, Китай, Мексика, Уругвай. На правительство Мадуро США наложили жесткие санкции и организовали региональное давление, нефть страны запрещено покупать всем странам под угрозой санкций. Золотой запас Венесуэлы и другие активы в западных банках арестованы.

Россия сотрудничает с Венесуэлой. По данным властей южноамериканской республики, всего между странами в настоящее время подписано 264 соглашения.

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Темы венесуэла хуан гуайдо николас мадуро
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Марионетка США Гуайдо разочаровал венесуэльцев
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