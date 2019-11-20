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Автор Редакция рубрики "Мир"

Эстония заявила о замороженном конфликте с Россией

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Бывший министр обороны Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал заявления председателя рийгикогу (парламента) Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".

Цахкна отметил, что Пыллуаас выразил сходную позицию с позицией министра внутренних дел Марта Хельме, который на пресс-конференции 9 мая сказал: "Нас беспокоит Крым, и мы также обеспокоены тем, что 5,2% территории Эстонии все еще находятся под российским контролем, и Российская Федерация не хочет возвращать ее нам, не хочет платить нам за это, даже не хочет вести переговоры по ней".

"По сути, это мнение о том, что Эстония предъявляет территориальные претензии к России, и это ставит Эстонию в число государств с замороженным конфликтом и территориальными спорами с Россией", — отметил Цахкна. По его словам, такие заявления не отвечают интересам безопасности страны. Интересно, что прозревают на Западе всегда исключительно "бывшие".

Заметим, что Хельме и Пыллуаас являются членами Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), которая известна своими русофобскими заявлениями. Но, войдя во власть, эти политики должны были услышать мрачное предостережение Эммануэля Макрона о том, что "если Европа не будет искать пути сближения с Россией… она останется сценой стратегического сражения между Вашингтоном и Москвой".

Напомним, что Пыллуаас на своей странице в Facebook написал во вторник: "У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии".

Этими территориями он считает Печорский район Псковской области и нарвское Правобережье вместе с Ивангородом Ленинградской области РФ. В 1920 году они были переданы властями РСФСР Эстонской Республике по Тартускому мирному договору в обмен на отказ поддерживать армию Юденича, угрожавшую захватом Петрограда. В 1940 году Эстония вошла в состав СССР, а затем оказалась оккупирована фашистской Германией. В 1944 году, при освобождении Эстонии от гитлеровцев, границы были изменены — русские территории, в том числе Печоры и Изборск, вернулись в состав России.

В России отреагировали на замечания Пыллуааса. "Я думаю, эстонцы понимают, что их территория — это территория Российской империи, которую им просто подарил Советский Союз. Пусть спикер парламента спокойно спит, работает — никто ему ничего не собирается отдавать", — сказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич уверен, что заявление Пыллуааса вызвано эстонской внутриполитической борьбой. "Внешнеполитический фактор от этого никакой, потому что вопрос территориальных споров с Эстонией давно закрыт. Он закрыт де-факто в 1993–1994 годах, когда этот вопрос перестал как политический обсуждаться на государственных переговорах российской и эстонской делегацией. В 1997 году был подписан первый технический договор, который урегулировал непосредственно линию границы", — рассказал Межевич РИА "Новости".

По его мнению, сейчас вопрос чисто политический, однако это не мешает эстонской стороне в ожидании очередных, а может быть, и внеочередных выборов в парламент спекулировать по данному вопросу.

Партия EKRE считает, что отказ от Тартуского договора — это предательство национальных интересов. Ссылки на договор эстонцы включили в преамбулу закона о ратификации российско-эстонского соглашения о границах. Москва расценила это как возможность предъявлять ей в будущем территориальные претензии и отозвала подпись под документом.

Справка: По Ништадтскому договору 1721 года, подписанному королем Швеции о передаче в собственность России Прибалтики, Карелии с Ингерманландией и прочих земель Швеции,  Россия заплатила Швеции два миллиона талеров (ефимков), причем только полновесной серебряной монетой - цвейдриттельштирами - и точно в срок (февраль 1722 года, декабрь 1722 года, октябрь 1723 года, сентябрь 1724 года). Историки утверждают, что по сегодняшнему это составляет 350 миллиардов долларов.  Кстати, Петр I мог просто за бесплатно забрать у побежденной Швеции эти земли,но для полной законности приобретения этих земель выкупил их.

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