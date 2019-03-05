Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает

В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.



Россия упустила свою выгоду в Эстонии

Главным победителем прошедших 3 марта парламентских выборов эксперт считает крайне правую Эстонскую консервативную партию, которая заняла третье место, но почти вдвое увеличила свое представительство в парламенте. Партия несколько скорректировала свою русофобскую позицию и сейчас выступает против иммиграции галичан из Украины. Именно поэтому даже некоторая часть русских избирателей предпочла голосовать за нее. Также русских привлекает в этой партии ее евроскептицизм.

Раньше эстонские русские голосовали за центристов, которые эти выборы проиграли, потому что нынешнее руководство не сумело грамотно лавировать между русскими и эстонцами, консерваторами и либералами, как это делал ее бывший председатель Эдгар Сависаар. В этот раз многие избиратели центристов не пришли на выборы, особенно в Нарве и других районах, населенных преимущественно русскими.

Наибольшее количество голосов — 28,8 процента — набрала Партия реформ, которая намерена быстро провести ликвидацию обучения в школах на русском языке в русскоязычных районах Эстонии. Быстрее, чем это сделали бы центристы. Это праволиберальная сила, которая в историю вошла как один из инициаторов переноса Бронзового солдата из центра Таллина в 2007 году.

Правящая ранее Центристская партия заняла второе место с 23 процентами голосов. На третьем месте Консервативная народная партия Эстонии — 18 процентов. Социал-демократы и партия "Эстония 200" набрали по шесть процентов голосов. Скорее всего, именно с ними "реформаторы" сформируют правительство. Россия совершает большую ошибку, не формируя в Эстонии лояльную к ней силу, которая отстаивала бы интересы русских в этой стране, отметил Дмитрий Линтер в интервью "Правде.Ру".

— Дмитрий, Эстония — парламентская республика, поэтому эти выборы крайне важны. Наши СМИ говорят, что их выиграла оппозиция, а правящая ранее Центристская партия потерпела неудачу. Это подается как неудача русскоязычного населения, потому что больше голосов получили русофобы. Так ли это на самом деле?

— Никакого, конечно, серьезного проигрыша для русского населения нет. Несколько депутатов-русофобов зашли в парламент, а несколько оттуда вышли. От перемены мест слагаемых русофобская политика эстонского государства не изменяется. Оттого, что там придут к власти реформисты, может только измениться скорость уничтожения русского образования. Она будет более быстрой, образование будет уничтожено более жестко, действия будут более радикальными. Но если бы пришли крайне правые, то эта скорость была бы просто космической.

Центристскую партию действительно всегда отличало большое количество русскоговорящих голосов, это так. Всего на прошлых выборах они получили 27 мандатов из 101 в парламенте. На этих выборах на один мандат меньше. Хотя они рассчитывали, что они получат до 32 мандатов. Эти ожидания связаны были с такой несколько хитрой политикой, которую президент России Владимир Владимирович Путин назвал не политикой, а поведением женщин легкой социальной ответственности.

Таким образом, и вашим, и нашим, они думали пройти между Сциллой и Харибдой и получить результат, который устроит всех. Но в результате у них отобрали голоса крайне правые из EKRE — Консервативная народная партия Эстонии. Эти ребята не стеснялись национализма. Они говорят, что Эстония — для эстонцев, а русских публично называют раковой опухолью Эстонии. Они проводят по ночам факельные шествия — до десяти тысяч факелоносцев идут по центру Таллина.

— Они сильно увеличили свое представительство в парламенте. Можно сказать, что они стали победителями?

— Да, они стали победителями. Они увеличили свое представительство с семи мест до девятнадцати, то есть почти в три раза.

— Почему они смогли отобрать голоса у центристов?

— Они отобрали голоса не только у консервативной части центристов, но и у "Исамаалийта", тоже крайне правой партии "Отечество". Связано это было с тем, что они предложили более вменяемую ясную националистическую повестку дня. Центристам до недавних пор удавалось благодаря Сависаару проходить по этим тонким моментам: привлекать крайне правых эстонцев, брать либеральный электорат и русских пытаться окучивать. У них это получалось.

Но Ратас, уже можно сказать, бывший премьер, начал, как молодой горячий эстонец, делать заявления, которые не соответствуют духу времени. Они соответствовали внешней политике ястребов американского истеблишмента. Но никак не соответствуют тем нормальным уровням взаимоотношений пограничных стран. Центристы, конечно, ни в коем случае не друзья России и даже не партнеры, но все-таки лучший вариант для сотрудничества, чем-то, что теперь получается.

Центристы потеряли также и русские голоса. Всего 41 процент проголосовавших было на этих выборах в Ида-Вирумаа (северо-восток Эстонии, где 95 процентов русских проживает). То есть там центристы потеряли не только в голосах, но и в явке. На прошлых выборах Яна Тоом получила двенадцать с лишним тысяч голосов. Сейчас она получила всего шесть тысяч голосов.

Это связано с тем, что она начала метаться между желанием удержать свой пост в Европарламенте, желанием каким-то образом влиять на политику, которая происходит внутри Эстонии, и желанием слить аккуратно русских. Ее позиция была в том, что надо постепенно сдаваться в плен. Большая часть русского электората оценила это как предательство и не проголосовали за нее.

— А правильно ли бойкотировать выборы?

— Была единственная достаточно вменяемая левая партия, которая была оппонентом центристам и правым. Но в ней был инспирирован раскол натовскими спецслужбами, потому что она выступала против НАТО. Господин Поляков и близкие к нему люди являются данными пропагандистами НАТО, они более 25 лет сотрудничают с натовскими структурами, получают от них финансирование.

— Так проголосовали бы за меньшее из зол!

— Русские в Эстонии в состоянии сформулировать свою собственную политическую линию и создать политическую партию, которая была бы вменяемой, проповедовала бы консервативные патриотические ценности и имела бы возможность быть их представителем во власти. Русских граждан, которые имеют право голосовать, в Эстонии порядка 12-13 процентов.

Если бы хотели, и в этот раз проголосовали бы. Но не захотели. Потому что центристы предали, это стало очевидно. Призывать голосовать за них бессмысленно, потому что они предадут еще раз. Они сливают русское образование, русские школы, они сливают полностью Эстонию в НАТО, они стараются сделать так, чтобы натовские структуры занимали пространство все ближе к границам России.

Естественно, нарвитянам это не нравится. Проходят учения в Нарве. Идут серьезные коррупционные скандалы. И при этом ничего для защиты наших соотечественников не делается. Соответственно, результат очевиден: люди отвернулись и не пошли голосовать.

— В Эстонии могут быть национальные столкновения?

— Они уже происходили в воинских частях эстонской армии между призывниками — русскими и эстонцами. Таких столкновений было уже с десяток. Русских заставляют петь песни о том, что надо убить партизан, голосовать за крайне правые идеи и т. д. Конечно, это вызывает определенное противодействие.

Эти столкновения будут продолжаться. Мало того, если в Нарве продолжатся попытки эстоновизации, то есть насильственного ассимилирования русского населения, привоз большого количества этнических эстонцев, то там тоже очень скоро возникнут межнациональные конфликты, как было в свое время в Палдиски, когда там миротворческий батальон начал дислоцироваться.

Сейчас это будет не потому, что русские с эстонцами не могут подружиться. Сейчас это возможно из-за того, что у русских нет политического представительства, а эстонцы просто потеряли берега в своей русофобии. Но их придется каким-то образом поставить на место. Поэтому если в ближайшее время не начнется смягчение риторики и ситуации в Эстонии, то это несогласие постепенно начнет выходить на улицы.

В результате этого могут начаться уже серьезное противодействие и самоорганизация русских, которая, конечно, будет подавляться и жестко уничтожаться эстонским государством. Но я серьезно говорю, что конфликтная фаза достаточно близка. Если русофобская политика не будет смягчена, в течение года мы ее увидим.

Источник фото: ednews.net

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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