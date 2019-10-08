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Автор Руслан Веснянко

Чем маленькая Эстония может помочь большой Украине

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Украинское правительство готово использовать эстонский опыт в проведении экономических и государственных реформ. Об этом заявил премьер Алексей Гончарук на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Киев хочет использовать политику Таллина по либерализации энергетики и созданию электронного государства. Но насколько опыт небольшой Эстонии подходит для самой большой страны Европы?

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд заявил: "У нас очень хорошая динамика политического диалога с Эстонией. С мая этого года мы встретились с госпожой президентом во второй раз. А в ноябре я планирую посетить Таллин с официальным визитом. Украина сможет перенять опыт Эстонии в модернизации управления, дигитализации и кибербезопасности".

А сама Керсти Кальюлайд заявила киевскому изданию, что в Европе устали от Украины, так как не видят разрешения экономических проблем и ситуации с коррупцией. "Мы много лет даём одни и те же советы, но не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и т. д. В Эстонии осознают, что даже если Украина сможет продвинуться в борьбе с коррупцией, часть стран ЕС всё равно поступится интересами Киева ради экономических отношений с Москвой".

Более того, в сентябре министр внутренних дел Эстонии Март Хельме объявил о том, что хотел бы отменить безвизовый режим для украинцев, так как он обеспокоен наплывом трудовых мигрантов из Украины, которые "отбирают работу у эстонцев, снижая расценки на труд". При этом министр отдаёт себе отчёт, что отменить полностью шенген для украинцев не получится, но тем не менее Эстония должна иметь возможность сама решать, кого, на какой срок и на каких условиях впускать в страну. По словам Хельме, лидеры националистической Консервативной народной партии (EKRE) предсказывали, что после получения Украиной безвизового режима с ЕС она станет "троянским конём": "Те, кто приезжает сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться".

Правда, Керсти Кальюлайд заверила, что вопреки намерениям лидера EKRE Марта Хельме безвизовый режим для украинцев останется прежним. По данным МВД Эстонии, около 80% иностранцев, получивших разрешение на краткосрочную работу в республике в 2019 — это украинцы. Кроме того, около 64% из 10 000 нелегалов в Эстонии также являются гражданами Украины. "Надо признать: многие украинцы приезжают в Эстонию с временными разрешениями на работу, и нам надо думать и о том, как гарантировать права и возможности для таких украинцев, которые, подчеркну, живут у нас временно. Поскольку право на постоянное проживание в Эстонии получить очень непросто", — подчеркнула Кальюлайд.

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв напоминает, что недавно была опубликована программа украинского правительства на 5 лет, в которой говорится о том, что "государство — это сервис". "Такая трактовка полностью укладывается в рамки идеологии либертарианства, которую декларирует украинская власть, а также концепции "государства в смартфоне", которой в упомянутой программе отведён целый раздел. Вероятно, когда речь идёт об использовании эстонского опыта, имеется в виду именно вопрос запуска процесса оказания административных услуг в режиме онлайн. Само по себе это неплохо. Однако следует понимать, что государство — это не только и не столько аппарат предоставления административных услуг, сколько механизм обеспечения безопасного, стабильного и социально благополучного общества. А с этим у Украины наблюдаются явные проблемы. В разделе программы правительства о социальном обеспечении вопросам пенсий уделено катастрофически мало внимания. Пенсионерам посвящён лишь один подпункт, в котором написано, что их материальное обеспечение не должно быть ниже прожиточного минимума. При этом о повышении нищенских пенсий украинских стариков не сказано ни слова. Похожая ситуация наблюдается и в разделах программы, посвящённых образованию (отказ от бесплатного высшего образования и переход к системе "поощрений" отдельных вузов) и медицине (продолжение пресловутой "реформы" Супрун). Всё вышеописанное свидетельствует о том, что правительству следовало бы уделять приоритетное внимание не тому, как запустить "электронное государство" (с использованием эстонского опыта, или без), а тому, как вытащить из нищеты и социальной деградации большинство жителей государства реального", — резюмирует Богатырёв.

Эстонский журналист Владимир Барсегян утверждает, что для цифровизации государства его размер значения не имеет. "В Эстонии действительно давно и очень успешно развивается дигитализация практически всех сфер жизни. Уже давно не нужно лично бывать в государственных и муниципальных учреждениях, любые ходатайства, пособия, жалобы и т. п. оформляются через интернет. Школы по Сети общаются с родителями, сообщая об успеваемости детей и их присутствии в данный момент на уроке. Документооборот между учреждениями также переведён в электронный вид. Так что в данной области у нас столько опыта, что Украине есть чему поучиться. А по поводу усталости от Украины могу сказать, что да, действительно устали. Сейчас и у нас множество своих политико-экономических проблем, плюс возникают новые, плюс Брекзит. Это своё, и оно ближе. Кроме того, все у нас считают, что свои проблемы каждый должен решать самостоятельно", — заключает Барсегян.

Среди республик Прибалтики Эстония действительно выглядит наиболее привлекательно с точки зрения проведённых в стране реформ, утверждает политтехнолог Василий Стоякин. "Тот же опыт электронного правительства по-эстонски в Украине обсуждается уже давно, и некоторые элементы даже использовались при оформлении сайтов органов власти. Так что само по себе обращение к эстонскому опыту выглядит вполне приемлемым. Другое дело, что несопоставимость масштабов (только в Киеве в 3 раза больше жителей, чем во всей Эстонии) действительно должна настораживать. Так что дословного копирования не получится. Главное, чтобы Украина не начала копировать опыт разведения на своей территории апатридов", — комментирует Стоякин.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко утверждает, что украинский премьер Алексей Гончарук даже не имеет никакого понятия об экономике Эстонии. "Поэтому не стоит обращать внимания на его слова. В Таллине всю систему энергообеспечения отдали шведам и датчанам, и они под кредиты Евросоюза провели модернизацию, и сейчас они там полные собственники. С трудом могу себе представить, как Гончарук забирает у Рината Ахметова "Киевэнерго" и отдаёт его шведам. А Европа действительно устала от Украины, но и мы устали от них. В Европе куча своих проблем, в том числе и с коррупцией в центральных фондах ЕС. И поэтому Евросоюз нам не нужен", — приходит к неожиданному выводу Охрименко.

Электронное государство — вещь удобная, т. к. сводит к минимуму риск бытовой коррупции, подтверждает издатель и главный редактор эстонского издания Tribuna. ee Родион Денисов. "Не нужно стоять в очереди за справками и ублажать для их получения чиновников — всё доступно в электронном виде через единый государственный портал. В этом смысле опыт Эстонии вполне мог бы подойти и для Украины. Вопрос в том, насколько сама Украина готова отказаться от коррупции? Единственное, что в эстонском опыте электронного государства, вероятно, брать не стоило бы — это система электронных выборов. Кроме Эстонии, ни одна страна мира ещё не переняла этот опыт, т. к. есть вопросы к тому, можно ли тут полностью доверять электронике и может ли кто-то влиять на результаты электронного голосования. Что касается заявлений президента Эстонии, то страны ЕС действительно не хотят вкладывать ресурсы в страну, где они из-за коррупции разворовываются. Также Эстонии, как и многим другим европейским странам, теперь приходится решать проблемы с всё увеличивающимся потоком заробитчан. И это тоже не прибавляет оптимизма", — поясняет Денисов.

Эстония — типичная маленькая страна, где почти каждый знает каждого, комментирует аналитик Сергей Саливон. "По масштабам с Украиной её сравнивать глупо. Определённых успехов эта балтийская страна, безусловно, достигла. Особенно в сравнении с двумя её более южными соседками. Но тому есть и объяснение. Меньшее проявление русофобства позволило избежать обвального сокращения российского транзита. Прямая поддержка Финляндии тоже дала свой плюс, а также скромная плотность населения и т. д. Но как это связано с Украиной?… Можно, конечно, и Керсти назвать "великой учительницей", но вряд ли это как-то поможет Украине", — резюмирует Саливон.

Украина, конечно, может использовать опыт Эстонии в чём угодно, подчёркивает экономист Александр Дудчак. "Но всё же есть существенная разница не только в масштабах производства и потребления, но и в источнике электроэнергии, если речь идёт о ней. Эстония производит электричество в основном из сланцевого газа, а Украина примерно 53% за счёт атомной энергетики, что обуславливает иные методы взаимодействия с энергосистемами соседних стран. И углеводороды в Эстонии в основном сланцевые. Но чем бы дитя ни тешилось, лишь бы самокатом не злоупотребляло. Кстати, Гончарук загорелся также идеей перенять опыт в ликвидации советского наследия. Здесь много общего: обе страны выезжают во многом именно за счет этого наследия. И в этом плане они друг с другом могли бы поделиться опытом: как лучше пилить сук, на котором сидишь", — иронизирует Дудчак.

 

Темы украина эстония керсти кальюлайд владимир зеленский электронное государство
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