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Источник Правда.Ру

Президент Эстонии: у нас нет территориальных претензий к России

Мир

В ходе празднования 102-ой годовщины независимости Эстонии, обращаясь к народу страны, президент Керсти Кальюлайд заявила, что "никаких территориальных претензий к России" у прибалтийской республики нет.

И признала, что "и быть не может".

"Эстония стала членом НАТО после того, как обязалась отказаться от территориальных претензий к соседям и сохранить границы, сформировавшиеся после Второй мировой войны. И теперь мы должны идти вперед в границах, отличных от тех, что существовали до Второй мировой войны", — напомнила госпожа Кальюлайд.

По ее словам, без таких обязательств "Эстонии никогда бы не открылась дверь в НАТО".

Это заявление - точка в споре?

Напомним, что некоторые члены эстонского парламента ранее заявляли об аннексии Россией эстонских земель, ссылаясь на Тартуский мирный договор от 1920 года. Москва же, в свою очередь, отмечает, что этот документ давно прекратил действие.

В результате спора между Россией и Эстонией не подписан пограничный договор. Действие предыдущего документа было прекращено после его односторонней ратификацией эстонцами в 2017 году.

Вот, что писала тогда об этом "Правда.Ру".

Мечта националистов сбывается: Эстония разрывает договор о границе с Россией

Разорвать пограничный договор с Россией решили с эстонском парламенте: представители Консервативной народной партии внесли законопроект, предусматривающий отказ от его ратификации.

Это стало продолжением развернувшейся в Эстонии откровенно русофобской кампании, все больше набирающей обороты: сегодня в стране едва ли можно найти какую-нибудь политическую силу, не отметившуюся с резкими заявлениями в адрес России, а заодно сделать еще более сложной жизнь русскоязычного населения.

Тезис о том, что Россия является главным врагом Эстонии уже даже не прикрывают фиговым листком разговоров о декоммунизации или десоветизации. Законопроект об отказе от пограничного договора с Россией и отзыве подписи представителя Эстонии под ним — еще одно тому подтверждение.

По мнению члена парламентской фракции EKRE Яака Мадисона, сейчас наиболее подходящее время для денонсации договора. Тем более, напомнил он, что Россия также в 2005 году отозвала свою подпись под пограничным договором.

Напомним, переговоры о пограничном договоре между Россией и Эстонией начались еще а 90-е годы прошлого века. Несколько раз под ним ставились подписи: в 2005 году это произошло в первый раз.

Однако после этого соглашение было внесено на ратификацию в эстонский парламент. Тогда депутаты-националист и добавили к нему преамбулу, в которой содержалась отсылка к Тартускому мирному договору 1920 года., что могло вырасти в территориальные претензий Эстонии к России. Поэтому в 2005 году Россия отказалась от своей подписи под договором.

К переговорам вернулись в 2012 году по инициативе Эстонии. 18 февраля 2014 в Москве состоялось подписание пограничного договора между Эстонской Республикой и Российской Федерацией.

Дело- за ратификацией договора парламентами двух стран. В парламент России этот договор представлен был в марте 2015 года. Так что процесс установления границ между Эстонией и Россией находится в стадии завершения. Однако все осложняется непростыми отношениями соседей.

Сейчас стало понятно, что эстонские националисты снова готовы сорвать принятие договора. А это сделает еще хуже отношения между Россией и Эстонией, которые и так сегодня "хуже некуда".

Как сообщала "Правда.Ру", в конце мая стало известно о высылке двух российских дипломатов из Эстонии. Как сообщил пресс-атташе посольства России в Таллине Денис Мосюков, один из них, консул в Нарве Андрей Сургаев, уже покинул территорию государства. Это произошло 30 мая.

Темы эстония керсти кальюлайд пограничный договор территориальные претензии к россии
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