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Автор Редакция рубрики "Мир"

Как "русский олигарх" Иванишвили поиздевался над оппозицией

Мир » Бывший СССР » Грузия

"Русский олигарх" Бидзина Иванишвили полностью устраивает Вашингтон в кресле хозяина Грузии, поэтому он может всласть издеваться над оппозицией.

Отголоски "ночи Гаврилова"

В Тбилиси полиция разогнала в понедельник митинг протестующих, которые требовали удалить из страны "русского олигарха Иванишвили". Протест возник после того, как 14 ноября парламент Грузии не принял конституционные изменения в избирательный кодекс — те самые, которые власти пообещали после "ночи Гаврилова". Напомним, что полгода назад во время заседания Международной ассамблеи православия ее председатель Гаврилов по традиции занял кресло спикера парламента. Это привело грузинских националистов в ярость и вылилось в антироссийские протесты, закончившиеся запретом Москвы на авиасообщения с Грузией.

Протестующие тогда потребовали отставки министра внутренних дел, ответственного за жестокое обращение с ними. Глава правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили согласился, но оригинально — министр был повышен до премьер-министра. А спикер парламента, допустивший скандал, был снят с должности, но его сразу же назначили секретарем "Грузинской мечты". Оставалось последнее требование — поправка к закону о выборах, которая была отклонена в четверг. И тоже в издевательской манере.

А вы, друзья, как ни садитесь…

Выборы в Грузии проходят по смешанной системе, 77 из 150 депутатов парламента Грузии избираются по пропорциональной системе (по партийным спискам), а 73 избираются большинством (мажоритарно). Оппозиция полагает, что мажоритарщики, прошедшие в парламент от "Грузинской мечты", выполняют роль слуг у правительства — всегда голосуя за его инициативы. Но на этот раз, хотя поправки внесла правящая партия "Грузинская мечта", им не хватило поддержки именно ее депутатов-мажоритарщиков. Они якобы послушали своих избирателей.

Это значит, что на следующих выборах в октябре 2020 года будет та же использоваться смешанная система, что, по мнению оппозиции, опять обеспечит победу "Грузинской мечте". В текущем составе парламента у крупнейшей партии Грузии 115 мест из 150.

Показательно, что представительство ЕС и посольство США в воскресенье вечером выпустили совместное заявление, в котором поддержали требования протестующих и призвали власть и оппозицию к диалогу. Но если бы Иванишвили был "русским", то был бы не призыв к диалогу. Очевидно, что Грузия при Иванишвили полностью послушна Западу с мечтой быть принятой в НАТО и "большую европейскую семью народов". Зачем же нервничать?

Две проблемы у оппозиции в Грузии

Как сказал "Правде.Ру", ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев, бред о том, что Иванишвили ставленник русских повторяется с 2012 года, это лозунг представителей бывшей правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвилии и отколовшейся от нее партии "Европейская Грузия".

Эксперт считает протесты "оправданными", так как не выполнено обещание, но он видит две проблемы у протестующих.

Первая состоит в том, что вопрос, хотя и важный для грузинской политики, "тусовочный". "Широкую публику этим не увлечешь. Политизированные 7-10 тысяч человек выйдут на мирный митинг. Несколько десятков человек попробуют заблокировать парламент. Их разгонит полиция, на этом все дело закончится, скорее всего", — сказал Николай Силаев.

Вторая проблема, по его словам, заключается в том, что люди, которые действуют сейчас наиболее активно, это люди из бывшей правящей партии Михаила Саакашвили. "На них у широкой публики есть аллергия, ее вряд ли убедишь, что нужно встать под одни знамена с каким-нибудь Гиги Угулавой (один из лидеров "Европейской Грузии" — ред.), который к тому же призывает заблокировать парламент, а ведь именно там проходит демократическая, политическая борьба", — сказал Николай Силаев.

Эксперт пояснил, что, помимо ярых противников России, у здания парламента протестовали и "умеренные" оппозиционеры, которые не замечены в хамстве по отношению к Москве, например, "Альянс патриотов", партия Нино Бурджанадзе. Недовольны все.

Понятно, почему недовольны. Пропорциональная система должна была обеспечить гарантированное присутствие оппозиционеров в грузинском парламенте с проходным барьером 3,5 % (сейчас 5%). Понятно также, что на американских финансовых потоках хотят сидеть все. Но оппозиции придется терпеть оскорбления от Иванишвили, пока он не сделает опрометчивый шаг, и тогда из США будет подана команда на смену власти.

Фото: Бидзина Иванишвили, Facebook

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