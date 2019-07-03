Грузинский майдан пошел по украинскому сценарию

20 июня в Тбилиси должна была состояться 26-я сессия Межпарламентской ассамблеи православия, которая была приглашена в эту закавказскую республику грузинской властью. Для ее проведения даже предоставили здание парламента.



Контртуристическая операция: кто затеял беспорядки в Тбилиси? / Новости от 23.06.2019 19:48

Но все пошло наперекосяк буквально с первых минут: оппозиционеры "Единого национального движения" (партия Михаила Саакашвили) и "Европейской Грузии" покинули зал в знак протеста. Зато проникшие в здание радикалы потребовали от российских делегатов ассамблеи немедленно покинуть Грузию, а также отставки спикера Ираклия Кобахидзе (он позже подчинился требованию толпы) и главы МВД Георгия Гахария. А на проспекте Руставели в Тбилиси сразу же начался тщательно спланированный оппозицией флеш-моб. Там собрались протестующие, которым популярно объяснили, что посаженный организаторами в кресло спикера депутат Госдумы (да еще и коммунист) Сергей Гаврилов (который собирался открыть заседание) — это ужасное оскорбление для гордой грузинской нации.

Собравшиеся перед парламентом "активисты" притащили с собой не только заранее заготовленные антироссийские плакаты, но и другой подручный материал для штурма здания. Ими из Киева руководил опальный экс-президент Михаил Саакашвили, ударившийся в бега после заведенных против него 9 уголовных дел. Собственно, это и было целью его однопартийцев и почитателей: выполнить указание заокеанского госдепа по расшатыванию сложившейся в стране ситуации. Что, собственно, и подтвердилось.

Незадолго до начала этих событий в Грузии побывал представитель "вашингтонского обкома" — директор "Центра Джо Байдена" Майкл Карпентер. Причем, он не был туристом, конечно — принял участие в работе конференции "Влияние России на постсоветском пространстве". "Провел 3 дня в Грузии. Я не уверен, что правительство республики полностью понимает последствия своей политики открытых дверей с Россией. С таким количеством "туристов", с большими участками земли, скупаемой российскими бизнесменами, они могут проснуться в один прекрасный день и увидеть, что оккупированы уже не 20% территории, а 100%", — написал "смотрящий" в Twitter.

Ну а дальше все пошло по накатанному: оскорбления по поводу президента РФ перетекли на всех россиян; в кинотеатрах исчезли фильмы на русском; парочка пустующих ресторанов придумали фишку — "оккупационную добавку" 20% для русскоязычных посетителей; футболисты трех команд вышли на игры национального первенства в черных майках с надписью "Россия — оккупант" (причем, двое из этих спортсменов — граждане РФ). В некоторых магазинах Тбилиси на чеках появилась фраза "Россия — оккупант".

Но самое странное и, на мой взгляд, недопустимое, что в эту вакханалию вмешалась президент Грузии Саломе Зурабишвили. Казалось бы, ставленнице теневого хозяина страны Бидзины Иванишвили следовало проявить спокойствие и призвать "активистов" к благоразумию, но вместо этого она поддержала их, назвав Россию врагом и оккупантом, попутно обвинив соседей в организации беспорядков в Тбилиси с целью раскола страны и общества. Правда, через пару дней она попробовала включить "заднюю передачу": мол, все произошедшее — это детские шалости, и поэтому россиянам не следует отказываться от поездок в Грузию.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прокомментировал, что "протест общественности является справедливым". Но тогда непонятно, почему полиции был отдан приказ на усмирение "общественности", в результате чего пострадали 240 человек, а 300 были задержаны. Нынешние оппозиционеры страстно осуждают примененные полицией спецсредства, чтобы не допустить госпереворот. Но начисто "забыли", что такие же методы борьбы с инакомыслящими применял их "фюрер" Саакашвили. Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили считает, что произошедшее было "протокольной ошибкой, политическое значение которой, к сожалению, не учли организаторы". К тому же он позже предложил удовлетворить одно из требований протестующих — отменить мажоритарную систему на выборах.

Понятно, что реакция "активистов" была абсолютно неадекватной произошедшему и попытку захвата парламента можно классифицировать как государственный переворот. И в этом смысле можно понять и оправдать действия полицейских, которые воспрепятствовали намеченному преступлению. Хотя, конечно, жаль, что дошло до кровопролития. А дальше начался апробированный в Украине сценарий: о российском депутате сразу же забыли, но выдвинулись чисто политические лозунги: отставка спикера и главы МВД (ведь пострадали "онижедети"), досрочные парламентские выборы с исключительно пропорциональной системой (без одномандатных округов). Попутно внезапно "вспомнили", что Россия оккупировала пятую часть территории страны. О том, что Абхазия и Южная Осетия "ушли" после развязанной Михо военной авантюры, его сторонники, конечно, не вспоминают.

Но поезд, как говорится, уже ушел, буквально за несколько дней грузино-российские отношения, и так находящиеся на низком уровне после разрыва дипотношений в 2008, рухнули в пропасть. Тем более, что на сей раз реакция Кремля была молниеносной: 21 июня президент Владимир Путин запретил с 8 июля авиасообщение между странами. Грузины быстро сообразили, что через Кавказский хребет до Закавказья может добраться известный северный пушистый зверь, и начали уверять россиян в своей гостеприимности, попутно рассказывая, что готовы везти туристов из аэропортов Еревана, Баку и даже Трабзона. Но надо быть очень большим фанатом Грузии, чтобы соглашаться на такое многочасовое петляние по горным дорогам. Скорее, той же "Белавиа" придется увеличить частоту рейсов из Минска в Тбилиси.

Традиционный вопрос: кто виноват? Прежде всего, видимо, правящая партия "Грузинская мечта". Они на протяжении многих лет проводят невнятную внутреннюю и внешнюю политику. Продолжая показывать свою лояльность американской метрополии, они делали крайне робкие шаги по возможному улучшению отношений с "оккупантами", была попытка восстановления ж/д сообщения через Абхазию, но все это прекращалось после окриков националистов и/или заокеанских покровителей. Хотя уровень русофобии грузинских властей на порядок ниже, чем у украинской, но, тем не менее, детище Михо — т. н. "музей советской оккупации" — до сих пор не закрыт.

Правительство и президент должны были предусмотреть и не дать оппозиционерам повода для смуты, и уж тем более — использовать российскую тему. И еще. Несмотря на всеобще признанную вину Саакашвили в развязывании войны в августе 2008, грузины вряд ли в ближайшее время смирятся (если это вообще возможно) с тем, что потеряли тогда 20% своей территории. А русофобы постоянно напоминают, что российские танки не доехали в тот август до Тбилиси каких-то 90 км. Эта национальная рана еще очень свежа.

Но в такого рода конфликтах абсолютной вины только одной из сторон не бывает. Так и в этом случае. Подобную точку зрения высказал и Евгений Примаков. "Россия, останавливая авиасообщение с Грузией, не наказывает грузин и не наказывает российских граждан, которые едут в Грузию. Россия наказывает грузинский бюджет и отрезвляет грузинскую администрацию. За долгие десятилетия в Грузии была выкормлена, воспитана, выращена целая русофобская прослойка, состоящая, к сожалению, в значительной части из грузинской интеллигенции, к которой, живущей в плену националистических и антиисторических мифов, примкнули люди темные, необразованные. В этом есть огромный наш промах и вина. Когда европейцы и США раздавали гранты, содержали научные коллективы, издавали журналы, финансировали сайты, платили зарплату членам правительства, организовывали образовательные туры и курсы, помогали — на самом деле помогали! — в проектах по развитию медицины и образования, то что же делали мы? Кроме мотопробегов или концертов, кроме круглых столов и высокомерных, чванливых попыток выстроить отношения исключительно с элитами, которые вроде как должны сами разбираться с людьми? Ни-че-го", — констатирует Примаков.

Аналогичное отношение у Москвы в 1990-е и последующие годы было не только к Грузии и Украине, но и к другим постсоветским странам. Но в отличие от "незалежной", граждане которой имеют право посещать РФ даже по своему внутреннему паспорту, грузинам для того, чтобы навестить родственников или друзей, необходимы не только загранпаспорт, но и приглашение и виза (которую ой как непросто получить). В то время как россияне могут свободно посещать Грузию. Это неравноправное обстоятельство никак не способствовало понижению градуса русофобии.

Роспотребнадзор 24 июня усилил контроль за алкоголем из Грузии по причине "ухудшения качества продукции. За последние 5 лет количество алкоголя, не соответствующего требованиям, возросло в 2,9 раза (в 2018 — 203 000 литров). Продукция "Багратиони-1882", "Болеро энд Компани", "Кахетинское традиционное виноделие", "Бадагони", "Дом грузинского вина", "Корпорация грузинское вино", "Компания грузинских вин и алкогольных напитков" и "Батоно" запрещена к ввозу в Россию. Если в Тбилиси в ближайшее время не найдут правильную тактику по выходу из кризиса, то к резкому уменьшению числа туристов может добавиться и отказ от импорта вина, минеральных вод, фруктов.

Но пока такое развитие событий маловероятно. Власти Грузии сами себя загнали в глухой угол: любая попытка выйти из кризиса тем же агрессивным меньшинством будет крикливо воспринято как предательство национальных интересов. Опять прямая аналогия с украинскими реалиями. После введения Москвой антиукраинских санкций и нынешнем жестком оперативном реагировании на события в Тбилиси, Кремль дает понять, что от слов и уговоров переходит к делу — защите своих интересов. Так что, увы, конфронтация будет продолжаться.

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку. "Принятое решение является ответственностью перед народом", — заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе (экс-футболист и мэр Тбилиси). Бидзина Иванишвили объявил, что по требованию оппозиции на следующих выборах не будет мажоритарщиков. Но маятник продолжает раскачиваться, и в псевдопатриотическом угаре грузины продолжают накалять и так горячую ситуацию.

Певицу Нино Катамадзе за выступление на московском фестивале "Усадьба Jazz" нещадно критиковали жители Грузии. "Мое сердце, мои слова, мой голос и мой протест с вами! Я сказала на этом концерте, что это было последним моим выступлением в России!" — оправдалась Катамадзе в Facebook. Ставший в 2008 ярым русофобом Вахтанг Кикабидзе одобрил решение Катамадзе, а музыкант Сосо Павлиашвили попросил не осуждать певицу: "Нино принимает свои решения. Я бы так не сделал. Но я ее не осуждаю и вас прошу — не осуждайте, потому что она очень талантливый человек". А малоизвестная оперная певица Анита Рачвелишвили даже извинилась за выступление в России аж в 2014 году: "Я должна попросить вас простить меня за то, что однажды я посещала Россию и пела там на концерте. За то, что своим выступлением я поддержала партию, которая разрушала Грузию и продолжает это делать". Пожар в собственном доме назло соседу — это так по-украински…

Кстати, есть еще несколько версий этих событий. Например, якобы США хотят в преддверии возможной войны с Ираном привести к власти в Грузии более лояльную власть, чтобы иметь надежный плацдарм. А в украинских СМИ обратили внимание на то, что в Межпарламентской ассамблее православия участвовали и представители Украины — депутаты от блока Петра Порошенко, "Народного фронта" Арсения Яценюка и радикалы Олега Ляшко. Планировалось спровоцировать конфликт на заседании, а присланные СБУ провокаторы должны были участвовать в протестах грузинской оппозиции, о которых было известно заранее. Таким образом они намеревались дискредитировать президента Владимира Зеленского — втянуть его в международный скандал. Однако запланированный сценарий не состоялся, и среди задержанных полицией оказались и украинские "активисты", но грузинские власти не стали афишировать этот нюанс. Наверное, не захотели ссориться с "собратьями по хозяину".

Экс-глава грузинского парламента, председатель партии "Единая Грузия — демократическое движение" Нино Бурджанадзе прокомментировала произошедшие события. "Прежде всего, я хочу выразить сожаление по поводу случившегося. Этот инцидент вызвал не только глубокий политический кризис в стране, но и на несколько лет откинул назад российско-грузинские отношения. Ответственность полностью возлагаю на грузинское руководство и Бидзину Иванишвили. Организаторы должны были предвидеть, что в стране, еще не залечившей раны после августа 2008, появление российского депутата-коммуниста в кресле спикера парламента Грузии вызовет негативную эмоциональную реакцию. Что позже произошло на проспекте Руставели — это, конечно, опять же полностью ответственность власти, потому что нужно было все сделать, чтобы эта истерия не переросла в массовые столкновения, в русофобию, однако это произошло, и это очень сильно навредило и стране, и российско-грузинским отношениям", — сожалеет Бурджанадзе.

Туристическая отрасль Грузии может понести ущерб в объеме более $750 млн после прекращения авиасообщения с Россией, — об этом заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили. Он добавил, что россияне в 2019 оставили в Грузии $1,1 млрд — 33% поступлений от всех туристов. Серьезно пострадают и простые жители Грузии: 90% сдаваемого ими жилья снимали россияне (в 2018 их ежемесячно приезжало до 60 000 человек"), — заключил он.

А пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина считает, что не все туристы откажутся от поездки в Грузию, несмотря на запрет авиаперевозок: самостоятельные путешественники воспользуются транзитом через Минск или Ереван. "Если еще учесть, что 70% россиян, отдыхавших в Грузии, летели самолетами, то и сначала турпоток и рухнет на столько же. Потом он частично восстановится", — полагает Тюрина.

На продолжающихся акциях на проспекте Руставели отреагировали на отмену авиарейсов в Россию — хвастаются, что никакого ущерба для страны не будет, и вместо российских туристов к ним повалят граждане других стран, чтобы поддержать свободную Грузию, а грузинские виноделы легко найдут новые рынки сбыта. Но на всякий случай осуждают и сам указ Путина, и другие возможные будущие российские санкции. Так что жаркое во всех смыслах грузинское лето украинского разлива продолжается.

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