Вадим Горшенин: основной момент в ситуации с беспорядками Грузии - реакция МИД РФ

Вечером 20 июня в Грузии начались массовые беспорядки.



События в Грузии и МИД России. Почему депутаты убегали

Поводом для них стало то, что российский депутат Сергей Гаврилов во время заседания Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия сидел в кресле председателя парламента Грузии. Нашлись недовольные и тем, что Гаврилов говорил на русском языке.

Позже собравшиеся у здания парламента протестующие потребовали отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Сегодняшним вечером протестующие вновь готовятся выйти на улицы Тбилиси.

Своим видением ситуации в Грузии поделился председатель совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин.

Итак, что мы знаем о вчерашних событиях в Тбилиси? Знаем в первую очередь то, что Саломе Левановна Зурабишвили, французская грузинка, с декабря прошлого года президент суверенной страны Грузии, заявила о том, что Россия пытается (пытается!) сменить политический строй в ее стране. И Россия, заявила Зурабишвили, конечно же, активно и нагло использует религию православия для таких целей. А еще президент Грузии заявила, что ни в коем случае не позволит, естественно, Российской Федерации всем этим делом заниматься.

Но давайте разберем, что на самом деле случилось? А случилось вот что: парламент Грузии пригласил в своих стенах провести сессию Международной академии православия. И ее председатель, президент этой Академии православия Сергей Гаврилов, член Госдумы, член фракции КПРФ, пришел туда, сел на место председателя. Где еще вести заседание, если он президент Ассамблеи, которую пригласили выступить в стенах Грузии?

После этого все и началось. Вдруг откуда-то неожиданно с плакатами, лозунгами, заранее подготовленными, из самых разных углов Тбилиси начала собираться масса оппозиционных граждан, которые стали говорить о том, что этот самый Гаврилов служил в Южной Осетии, он чуть ли не командовал войсками в Абхазии, и он вообще враг грузинской нации, и каким образом он может восседать в кресле председателя парламента.

Я очень люблю грузин — прекрасная нация, с прекрасными вокальными данными. Но в то же время самая театральная политическая нация в мире. Сколько раз на той же самой площади грузины моментально собирались, выходили, кричали, требовали и потом быстро расходились? Почему театральная?.. Когда-то театрально заявили они что-то про Южную Осетию в 2008 году, Абхазию и т. д. Мы знаем, что дальше случилось.

На самом деле здесь, в этом конфликте, основной момент для нас, для граждан России, это, конечно же, позиция нашего МИДа. Я вот не понимаю, почему до сих пор не заявлен протест, почему до сих пор не сказаны самые суровые слова в адрес республики, в которую пригласили нашего парламентария, целую делегацию выступить, и потом пришлось скрываться с командой охранников от бунтующих грузин, которых не может та же самая Саломе Левановна Зурабишвили утихомирить своим политическим авторитетом, если он у нее есть. Почему Сергей Лавров ни слова об этом не сказал? Любая другая страна (любая — подчеркиваю!) она бы об этом заявляла сегодня громко, и ее протесты были бы слышны во всем мире через средства массовой информации, через информационные агентства. Мы молчим.

Точно так же наши дипломаты ничего не делают для того, чтобы как-то облегчить существование российских граждан в тюрьмах США — Виктора Бута, Константина Ярошенко, Марии Бутиной. В общем, вопрос грузинских событий — это вопрос не грузинских событий. Это вопрос того, как государство через свое внешнеполитическое ведомство защищает своих граждан, которые не нарушают ничего. Вот об этом всем нам стоит задуматься.

Читайте также:

Бунт в Грузии: кто виноват и как ответит Россия

Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия