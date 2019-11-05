Законный интерес: политик прокомментировал визит депутата Госдумы в ЛНР

Депутат Госдумы Алексей Журавлев посещает Республики Донбасса не впервые. Почему нынешнее посещение, совместное с членами миссии ОБСЕ, так возмутило Киев?

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии "Родина" Алексея Журавлева в Луганскую Народную Республику (ЛНР).

Об этом сообщается на сайте украинского МИДа. Алексей Журавлев вместе с другими членами партии посетил город Золотое, где произошло разведение сил. Глава партии также пообщался с депутатами Народного совета республики. Он заявил, что российские паспорта дали уверенность жителям Донбасса в завтрашнем дне. Парламентарий выразил уверенность, что поддержка республик Донбасса со стороны России должна быть усилена.

Как сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, вместе с Журавлевым в зоне разведения присутствовали наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ). На сайте организации представлены соответствующие фотоматериалы.

МИД Украины посчитал эту поездку "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". В результате министерство бессрочно запретило российскому депутату въезжать "на украинскую территорию". Дипведомство обратилось к российской стороне с требованием подтвердить факт поездки депутата в ЛНР и дать разъяснения о ее цели. Объяснение Киев намерен запросить и у миссии ОБСЕ.

Как сказал "Правде.Ру" украинский политик, депутат Верховной рады 5-6 созывов Алексей Журавко, депутат пользуется международными законами, которые говорят о том, что парламентарий любой страны может посетить другую, если это связано с гуманитарными целями.

"Сегодня Российская Федерация не дает гуманитарной катастрофе в Донбассе развиться, посылает туда помощь, поэтому депутаты от "России" приехали посмотреть ситуацию в Донецке, в Луганске", — сказал политик. По мнению Алексея Журавко, парламентские связи очень важны, депутаты должны друг другу помогать, а "какие-то выродки, пришедшие на крови и госперевороте, еще что-то там комментируют".

Экс-депутат Рады отметил, что Владимиром Зеленским на Украине продолжается националистическая политика Петра Порошенко, примирения не наблюдается. "Насколько я знаю, настроение в Луганске и в Донецке, после событий в Одессе, где снесли памятную плиту маршалу Жукову, остается прежним — Донецк и Луганск не собираются возвращаться на Украину. Люди пытаются восстанавливать свои дома, люди пытаются что-то делать, как-то выживать", — сказал депутат.

Заметим, что в марте 2018 года депутат Журавлев побывал в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что хотел убедиться в соблюдении очередного перемирия. "Мы приехали на позиции батальона "Пятнашка" и попали под обстрел минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать", — сказал депутат. Тогда эта поездка осталась без внимания Киева. Сегодня поднята волна возмущения. Вероятно, ситуация меняется для Киева в худшую сторону, поэтому там нервничают.

Как сообщала "Правда.Ру" военнослужащие ДНР в понедельник запустили белую сигнальную ракету в районе населенного пункта Петровское, чтобы уведомить украинскую сторону о готовности приступить к разведению сил, однако ответа с украинской стороны не последовало.

Ранее политолог Олег Соскин рассказал "Правде.Ру" о плане Арсена Авакова, поддержанном в США, о "точечной войне", которую Украина будет вести в Донбассе с вариантом захвата Брянска.