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Источник Правда.Ру

Украина проигнорировала белую сигнальную ракету ДНР в Петровском

Мир » Бывший СССР » Украина print

Военнослужащие самопровозглошенной ДНР в понедельник запустили белую сигнальную ракету в районе населенного пункта Петровское, чтобы уведомить украинскую сторону о готовности приступить к разведению сил. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что командование ДНР уведомило СММ ОБСЕ о готовности к разведению сил 4 октября.

Однако украинская сторона проигнорировала сигнальную ракету военнослужащих ДНР. С обеих сторон звучат заявления об обстрелах. Это уже не первый раз, когда Киев саботирует процесс разведения сил, который был утвержден на переговорах представителей "нормандской четверки" в Минске. Примечательно, что разведение сил в Золотом и Петровском - одно из главных условий для проведения саммита в "нормандском формате".

Ранее Украине и ДНР удалось реализовать разведение сил вблизи населенного пункта Золотое. Об этом сообщала "Правда.Ру".

Темы днр донбасс украина петровское разведение сил сигнальная ракета нормандский формат
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