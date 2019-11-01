Украинский политолог Олег Соскин рассказал о плане Арсена Авакова, поддержанном в США, о "точечной войне", которую Украина будет вести в Донбассе с вариантом захвата Брянска.
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо заявил, что в стране есть "воинствующее меньшинство", которое не хочет мира, поэтому протестует против разведения сил в Золотом.
Он полагает, что необходимо научиться прощать и понимать людей, которые живут в Донбассе. Также он посоветовал не испытывать терпение президента Украины Владимира Зеленского, поскольку он старается настроить всех украинцев на одну волну, а не поставить на место "сильной рукой".
Как сказал "Правде.Ру" украинский политический деятель, экономист, политолог Олег Соскин, "анекдотчик" Сивохо не понимает, что реальная проблема Украины сегодня - это проблема вовлечения миллионов в войну на востоке. Только погибших, по подсчетам эксперта, около 15 тысяч человек, плюс как минимум 60 тысяч раненых, около 400 тысяч — это участники боевых действий, у всех есть семьи. Кроме того, до 2 миллионов человек — это переселенцы, подсчитал Олег Соскин.
"Поэтому Зеленский при реализации своих планов разведения сил наталкивается сразу на огромный пласт социального общества, который является реально пострадавшим в результате конфликта. Эти миллионы людей говорят: "Подожди-подожди, а что с нами будет, а мы кто, а мы зачем там воевали, умирали и так далее?" И у Зеленского на эти вопросы отсутствуют ответы, отметил политолог.
Эти пострадавшие в войне люди становятся на национальные патриотические позиции, потому что иначе они себя защитить не могут, они защищают свои биографии, и получается раскол среди населения, объяснил эксперт.
По мнению Олега Соскина, есть три варианта решения проблемы Донбасса. Наиболее вероятный - это заморозить конфликт, отгородиться валом от "анклава" и предложить всем, кто хочет, покинуть его территорию, а другие пусть там живут. "И России передается полный протекторат над этой территорией. Вы ее хотите контролировать, ну и содержите ее", - уточнил политолог.
Второй вариант, по мнению Олега Соскина, "мудрый" — это отдать контроль над российско-украинской границей в рамках "анклава" международным силам и посадить там управление в виде международных комиссаров.
Третий вариант озвучил в Америке Арсен Аваков (министр МВД), и часть руководства в НАТО, и в США готовы к "точечному" освобождению, отметил Олег Соскин. "Приходит мощное национально ориентированное правительство, поднимается зарплата, формируются так называемые "ударные бригады", которые начинают забирать у анклава отдельные города: Макеевку, Донецк и так далее, размещая там представителей НАТО", — сказал он.
Политолог уверен, что при "точечной" модели войны Россия ничего не сможет сделать. "Москве тогда перед наступлением надо наносить ракетные удары. А в этих случаях будут нанесены ответные удары по российским приграничным городам и будут захвачены Брянск и так далее", — сказал Олег Соскин.
Как сообщала "Правда.Ру", Украина торопится вступить в НАТО, потому что скоро это сделать будет просто невозможно, причем не только из-за мнения России, считает эксперт Андрей Кошкин.
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