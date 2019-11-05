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Автор Редакция рубрики "Мир"

Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"

Мир » Бывший СССР » Украина print

Украинский политик Владимир Олейник рассказал, почему 68% его соотечественников считают Россию "агрессором".

Согласно данным опроса группы "Рейтинг" от 2 ноября, 68% жителей Украины считают Россию "страной-агрессором", 23% не разделяют данную точку зрения. 34% опрошенных высказались за остановку военных действий и заморозку конфликта в Донбассе. 23% опрошенных хотят продолжения войны. Около 60% опрошенных не смогли оценить так называемую "формулу Штайнмайера", 23% высказались против нее, а 18% поддержали.

Как сказал "Правде.Ру" украинский политик, экс-депутат Рады Владимир Олейник, украинцам постоянно внушают, что Россия — это "страна-агрессор", все местные советы, хотя это и не их компетенция, приняли решение, что Россия — "агрессор". И они вот об этом "долбают, долбают по телевидению", что, конечно, дает результат, добавил политик.

По его словам, это так называемый "стокгольмский синдром", когда группа вооруженных людей захватывает заложников и большинство сразу же подчиняется, сочувствует, сопереживает меньшинству. На Украине это большинство не сформировалось как гражданское общество, люди на кухне выступают, а на улицу выйти не могут, не хотят.

Владимир Олейник на месте Зеленского призвал бы сторонников из тех 73%, что за него голосовали, выйти в Киеве на митинг. "Собрал бы 200-300 тысяч, обратился бы к ним с программой, рассказал, как он установит мир, поддержку бы получил, и никакое воинствующее меньшинство бы не собиралось".

Меньшинство политик охарактеризовал как "военно-экономическое лобби", куда входят в том числе командиры батальонов Вооруженных сил Украины, которые зарабатывают на этой войне. "Хотя войны нет. Есть окопное противостояние и обстрелы, контрабанда через границу углем, водкой, сигаретами. Для кого-то война, а для кого-то — мать родная. Заинтересованы ли они в мире? Нет. Если будет мир, то для националистов в целом это смерть, они на этом зарабатывают", — сказал Владимир Олейник.

По его мнению, при Авакове (министр МВД) порядка в стране не будет. "Я не знаю в Европе государства, чтобы от позиции министра внутренних дел зависело, будут выборы или нет", — сказал политик.

Безусловно, он (Аваков) сегодня пытается максимально снизить рейтинг Зеленского для того, чтобы им управлять, продолжил Владимир Олейник. Зеленский же, по его словам — случайный человек на этой должности — "просто пошутил по приколу". "Он беседует с нацистами, а он верховный главнокомандующий, за неподчинение ему они должны быть арестованы по статье Уголовного кодекса, а"Азов" с помощью американцев надо признать террористической организацией", — отметил политик.

"Зеленский усугубил ситуацию, сказав во время приезда секретаря НАТО, что мы в НАТО хотим. Это не в национальных интересах Украины, в национальных интересах Украины — наладить прямые переговоры с ДНР, ЛНР", — сделал вывод Владимир Олейник.

Как сообщала "Правда.Ру", советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо заявил, что в стране есть "воинствующее меньшинство", которое не хочет мира, поэтому протестует против разведения сил в Золотом.

Темы украина донбасс россия и украина владимир олейник стокгольмский синдром
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