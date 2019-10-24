"Англичанка гадит". США превзошли своих учителей

Кто будет главным выгодополучателем в случае военного столкновения Ирана с Саудовской Аравией или еще более масштабной войны на Ближнем Востоке? Почему, на какой конфликт или провокацию не взгляни, везде торчат американские или другие, но тоже англосаксонские уши?
Об этом "Правде.Ру" рассказал военный аналитик, востоковед-иранист, политический обозреватель РИА "Иран-Ньюс" Владимир Онищенко.
Читайте начало интервью:
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Мнение: Трампу не выгодна война с Ираном
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Кому выгодна масштабная провокация против Саудовской Аравии
— Владимир Федорович, что будет в случае начала войны между Саудовской Аравией и Ираном? Нефть сразу взлетит далеко за 100 долларов — станет 150, а то и больше? Разве США это выгодно? Хотя, возможно, да, ведь у них сланцевый газ, который они хотят впихнуть всем…
— Нет, с нефтью и газом им не очень выгодно. Потому что даже сланцевый газ, который они хотят, как говорится, втюхать всему миру, начиная с Европы, надо еще сжижать и привозить в другие страны. Эта овчинка выделки не стоит. В этом у них совсем другие интересы.
Здесь же — ворота через Персидский залив. А представляете, что такое Персидский залив? Там есть такие горловины, всего четыре-пять километров, которые закрываются, например, морским флотом Ирана. Конечно, флот Ирана ни в какое сравнение не идет с американским флотом, даже с одним пятым флотом, с авианосцами и со всеми остальными делами.
Но у Ирана есть более страшное минное оружие. Он может в течение суток так заминировать Персидский залив, что там вообще ни один корабль (а тем более, крупнотоннажный танкер) не пройдет. Все будет парализовано.
— Кто же будет выгодополучателем от столкновения Ирана с Саудовской Аравией? Израиль тоже не заинтересован, ведь иранская армия может деоккупировать Голанские высоты. Есть интерес США? В чем он заключается?
— С точки зрения американского бизнеса, представителем которого является и сам господин Трамп, война совершенно невыгодна. Им главное — куда-то что-то продавать. Но, конечно, ВПК всегда жиреет на том, что где-то погибают солдаты, стреляет оружие, летят ракеты, расходуются боеприпасы… Поэтому всегда нужны какие-то заварушки, локальные конфликты.
— Только не их руками...
— Да, только не своими руками, лучше там пусть местные друг с другом воюют. США же будут исподволь где-то там потихонечку "помогать"… Провоцировать кого-то на что-то... Америка будет при деле, но в тени. Она всегда позволяет бряцать оружием своим сателлитам.
Недаром же Трамп миллиардную оружейную сделку заключил с Саудовской Аравией. Тут же сделали и продали. Но все знают, как воюют арабы и на что они способны. В общем-то, это солдаты довольно трусливого порядка и, будем так говорить, не очень обученные и не желающие обучаться. А Иран из своих 80 миллионов населения может миллионы здоровых и обученных мужиков сразу поставить под ружье, это несметная и боеспособная армия. Американцы это прекрасно знают. Поэтому ни с каких точек зрения сами они не сунутся.
— То есть им надо довести до какой-то точки кипения, нажиться на оружейных поставках, а потом как-то разрулить?…
— Да. Может быть, потом выступить самим миротворцами.
— Какой-то выход можно найти? Вот сейчас все-таки все затихло. Будет дальше какая-то эскалация или деэскалация ситуации?
— Вот сейчас интересно сместились акценты. Если до Трампа, где-то во времена Обамы и еще раньше, при этих всех Бушах, когда кипел Ближний Восток, это всегда была арабо-израильская война. События в Сирии развивались уже по другим раскладам. Там были разные участники. Там даже сталкивались интересы американские и других стран НАТО.
Это не только Турция. Ведь Великобритания потеряла большие колонии на Ближнем Востоке. В Сирии они присутствовали. Французы и немцы… Поэтому они и устраивали многочисленные провокации против Асада и т. д. Мы знаем всю эту историю. Так вот, там фигурировали очень многие игроки. Обухом топора англосаксонской нации всегда был Израиль...
А кто теперь главный враг для Трампа в мире? Китай. Иран для США не угроза, и в этом плане им совершенно не интересен. Трамп отказался участвовать в этой пресловутой сделке как раз потому, что не видел в ней выгоды. Трамп ясно сказал: "А что я с этого буду иметь?" Он рассуждает как нормальный еврей в лавке: "Если я ничего не буду иметь, зачем мне там участвовать? Зачем я, вообще, буду за этим столом сидеть, да еще какие-то взносы давать. Зачем мне надо помогать Ирану?" Ему нужно, чтобы Иран подчинялся ему. Он спит и видит сны, что хорошо бы там мои базы были. Вот такая задача теперь стоит у США.
А мы свою задачу видим в другом. У нас уже есть дружба с Китаем, успешно развивается стратегическое партнерство. В отличие от Америки, которая ведет торговую войну с Китаем. Они друг другу готовы из-за этих юаней и долларов горло перегрызть.
Американцы же раньше сдуру все свои предприятия, особенно по машинам, по радиоэлектронике продали в Китай и залезли в огромные долги перед Китаем. И Трамп сейчас держится за голову. Он не знает, как выбраться из этого. Воевать с Китаем нельзя. Это супердержава. Он обладает мощнейшим ядерным оружием. Кстати, числа боеголовок у Китая не знает никто в мире. Вот такая страна: огромная, большая, открытая, но никто ничего не знает.
Поэтому Трампу сейчас все-таки лучше быть поосмотрительнее и не лезть самому на рожон, ему не нужна заваруха, которая может ему все испортить перед выборами. А если он придет к власти опять, то он должен будет думать, как ему разруливать все. Поэтому сейчас даже Украина ему не нужна. Сами американцы воевать не хотят, но стравить кого-то — это вообще давняя добрая англосаксонская традиция.
Беседовала Любовь Степушова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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