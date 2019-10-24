"Англичанка гадит". США превзошли своих учителей

Кто будет главным выгодополучателем в случае военного столкновения Ирана с Саудовской Аравией или еще более масштабной войны на Ближнем Востоке? Почему, на какой конфликт или провокацию не взгляни, везде торчат американские или другие, но тоже англосаксонские уши?



Иран - один против всех. Почему он побеждает

Об этом "Правде.Ру" рассказал военный аналитик, востоковед-иранист, политический обозреватель РИА "Иран-Ньюс" Владимир Онищенко.﻿

Читайте начало интервью:

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Мнение: Трампу не выгодна война с Ираном

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Кому выгодна масштабная провокация против Саудовской Аравии

— Владимир Федорович, что будет в случае начала войны между Саудовской Аравией и Ираном? Нефть сразу взлетит далеко за 100 долларов — станет 150, а то и больше? Разве США это выгодно? Хотя, возможно, да, ведь у них сланцевый газ, который они хотят впихнуть всем…

— Нет, с нефтью и газом им не очень выгодно. Потому что даже сланцевый газ, который они хотят, как говорится, втюхать всему миру, начиная с Европы, надо еще сжижать и привозить в другие страны. Эта овчинка выделки не стоит. В этом у них совсем другие интересы.

Здесь же — ворота через Персидский залив. А представляете, что такое Персидский залив? Там есть такие горловины, всего четыре-пять километров, которые закрываются, например, морским флотом Ирана. Конечно, флот Ирана ни в какое сравнение не идет с американским флотом, даже с одним пятым флотом, с авианосцами и со всеми остальными делами.

Но у Ирана есть более страшное минное оружие. Он может в течение суток так заминировать Персидский залив, что там вообще ни один корабль (а тем более, крупнотоннажный танкер) не пройдет. Все будет парализовано.

— Кто же будет выгодополучателем от столкновения Ирана с Саудовской Аравией? Израиль тоже не заинтересован, ведь иранская армия может деоккупировать Голанские высоты. Есть интерес США? В чем он заключается?

— С точки зрения американского бизнеса, представителем которого является и сам господин Трамп, война совершенно невыгодна. Им главное — куда-то что-то продавать. Но, конечно, ВПК всегда жиреет на том, что где-то погибают солдаты, стреляет оружие, летят ракеты, расходуются боеприпасы… Поэтому всегда нужны какие-то заварушки, локальные конфликты.

— Только не их руками...

— Да, только не своими руками, лучше там пусть местные друг с другом воюют. США же будут исподволь где-то там потихонечку "помогать"… Провоцировать кого-то на что-то... Америка будет при деле, но в тени. Она всегда позволяет бряцать оружием своим сателлитам.

Недаром же Трамп миллиардную оружейную сделку заключил с Саудовской Аравией. Тут же сделали и продали. Но все знают, как воюют арабы и на что они способны. В общем-то, это солдаты довольно трусливого порядка и, будем так говорить, не очень обученные и не желающие обучаться. А Иран из своих 80 миллионов населения может миллионы здоровых и обученных мужиков сразу поставить под ружье, это несметная и боеспособная армия. Американцы это прекрасно знают. Поэтому ни с каких точек зрения сами они не сунутся.

— То есть им надо довести до какой-то точки кипения, нажиться на оружейных поставках, а потом как-то разрулить?…

— Да. Может быть, потом выступить самим миротворцами.

— Какой-то выход можно найти? Вот сейчас все-таки все затихло. Будет дальше какая-то эскалация или деэскалация ситуации?

— Вот сейчас интересно сместились акценты. Если до Трампа, где-то во времена Обамы и еще раньше, при этих всех Бушах, когда кипел Ближний Восток, это всегда была арабо-израильская война. События в Сирии развивались уже по другим раскладам. Там были разные участники. Там даже сталкивались интересы американские и других стран НАТО.

Это не только Турция. Ведь Великобритания потеряла большие колонии на Ближнем Востоке. В Сирии они присутствовали. Французы и немцы… Поэтому они и устраивали многочисленные провокации против Асада и т. д. Мы знаем всю эту историю. Так вот, там фигурировали очень многие игроки. Обухом топора англосаксонской нации всегда был Израиль...

А кто теперь главный враг для Трампа в мире? Китай. Иран для США не угроза, и в этом плане им совершенно не интересен. Трамп отказался участвовать в этой пресловутой сделке как раз потому, что не видел в ней выгоды. Трамп ясно сказал: "А что я с этого буду иметь?" Он рассуждает как нормальный еврей в лавке: "Если я ничего не буду иметь, зачем мне там участвовать? Зачем я, вообще, буду за этим столом сидеть, да еще какие-то взносы давать. Зачем мне надо помогать Ирану?" Ему нужно, чтобы Иран подчинялся ему. Он спит и видит сны, что хорошо бы там мои базы были. Вот такая задача теперь стоит у США.

А мы свою задачу видим в другом. У нас уже есть дружба с Китаем, успешно развивается стратегическое партнерство. В отличие от Америки, которая ведет торговую войну с Китаем. Они друг другу готовы из-за этих юаней и долларов горло перегрызть.

Американцы же раньше сдуру все свои предприятия, особенно по машинам, по радиоэлектронике продали в Китай и залезли в огромные долги перед Китаем. И Трамп сейчас держится за голову. Он не знает, как выбраться из этого. Воевать с Китаем нельзя. Это супердержава. Он обладает мощнейшим ядерным оружием. Кстати, числа боеголовок у Китая не знает никто в мире. Вот такая страна: огромная, большая, открытая, но никто ничего не знает.

Поэтому Трампу сейчас все-таки лучше быть поосмотрительнее и не лезть самому на рожон, ему не нужна заваруха, которая может ему все испортить перед выборами. А если он придет к власти опять, то он должен будет думать, как ему разруливать все. Поэтому сейчас даже Украина ему не нужна. Сами американцы воевать не хотят, но стравить кого-то — это вообще давняя добрая англосаксонская традиция.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев