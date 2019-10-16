Мнение: Трампу не выгодна война с Ираном

Почему испортились отношения США с Ираном? Будет ли война против Ирана? Кому она выгодна? Кто кого натравливает на Иран и подталкивает к нападению? И почему? И почему Трамп только угрожает, но совершенно не хочет такого конфликта?



Иран - один против всех. Почему он побеждает

Обо всем этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал военный аналитик, востоковед-иранист, политический обозреватель РИА "Иран-Ньюс" Владимир Онищенко.

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— Владимир Федорович, что было после исламской революции? Как портились отношения между США и Ираном?

— С самого начала этой революции бывший рахбар аятолла Хаменеи четко расставил все на свои места. Он назвал два зла в мире, которые могут противостоять и вредят исламской нации. Это так называемый большой Сатана в лице американского империализма. Малым Сатаной он назвал коммунизм, который возглавлял тогда Горбачев. Израиль — это тоже малый Сатана. С Израилем у Ирана вообще особые отношения.

Конечно, американцы начали искать опору в других странах, соседях по Ближнему Востоку. Очень многие страны также не приняли американскую демократию, хоть США и организовывали там всякие цветные революции. Тем не менее, пользуясь межрелигиозной рознью между суннитами и шиитами в странах этого региона, США уговорили и убедили Саудовскую Аравию и почти все другие суннитские страны, что главный враг для них — это шиизм и его оплот Иран.

Они обвинили Тегеран в попытках сделать свою какую-то шиитскую гегемонию. Понятно, что иранцы считают свою религию ортодоксальной, целиком и полностью соответствующей той, которую создавал пророк Мухаммед, а другие отошли от основ. Ведь сунниты поклоняются еще и сунне. Это добавление к Корану, вроде того, как и у нас есть добавления к Евангелию, "Жития святых", например.

Не совсем все вероисповедования и у нас в христианстве признают такие ответвления, что выразилось во всяких расколах, сектах и т. д. Шиизм же стоит на своем — признает только Коран. Это очень крепкая религия. За сорок лет существования исламской революции, назло всем санкциям, которые были применены начиная еще с 1979 года, иранцы не только выстояли, но и развивались.

Это мы начали чуть ли не плакать, испытывать всяческие неудобства — прямо беда и горе, что на нас наложили санкции якобы в связи с Украиной, Донбассом, Крымом. Наши либералы начали говорить, зачем нам вообще весь этот Восток. Мы можем жить без санкций. Мы должны дружить с Америкой и Великобританией.

А Великобритания нам подсовывает Скрипалей — псевдоотравления. Им просто нужно было спасать режим Терезы Мэй. Мы знаем, откуда все это идет. А американцы — вы видите, в каком положении сейчас оказался Трамп. Ну такая уж система в Америке. Выбрали хоть Трампа, хоть Клинтон, дедушку или бабушку, такой закон американский, что выборщики выбрали Трампа.

Надо смотреть не в призму американской пропаганды, а на истинное положение вещей. Трамп — бизнесмен. Он категорически отвергает военные действия. Его кредо, с которым не согласны даже очень многие республиканцы, он считает, что Америка навоевалась. Она уже потерпела очень много поражений. Они завязли в Афганистане. До этого они потерпели поражение в Корее, во Вьетнаме…

Трамп считает, что воевать Америке хватит. И Америке хватит кормить своих союзников по НАТО. Более того, в отличие от предыдущих президентов он считает, что не нужны все эти блоки. Он говорит: если европейцы боятся российской агрессии, называют Россию агрессором, то пусть они и кормят сами свои армии. Почему Америка должна отстегивать миллионы, а то и миллиарды долларов на армии НАТО в европейских странах?

— Но Трамп с такими установками все же пошел на отмену соглашения с Ираном по ядерной программе. Почему?

— Он бизнесмен. Он понял, что эта сделка, во-первых, не позволяет контролировать Иран так, как хотелось бы Америке. Ведь американцы до сих пор спят и видят это. Поэтому сейчас американцы задействуют три рычага для достижения этой задачи. Первая — это санкции, валютно-экономический шантаж, всякое ограничение Ирана от международных сделок в долларовой валюте.

Второе — это военный шантаж. США угрожают, что будут нанесены удары, будет установлена полная блокада. Но это все словеса. Надо помнить еще такую вещь. В старых англосаксонских традициях, еще Сталин об этом говорил, загребать каштаны из огня чужими руками. Американцы не хотят сами обжечься, особенно Трамп.

Он не хочет сейчас воевать еще и потому, что у него на носу выборы. Какая ему война? Ему сейчас каждый труп, каждый гроб американского солдата будет в пику, будет поставлен обвинением. Это уже не жалкие попытки импичмента за разговор с Зеленским. Это гораздо глубже и серьезнее.

Трамп, кстати, знает Россию. Он с Россией хочет хороших отношений. И он надеется еще на то, что помирит и сблизит Саудовскую Аравию и Израиль. Ведь Израиль через свое лобби и саудовцы через арабское лобби могут ему помочь. В Америке очень сильны два лобби: нефтяное — Саудовской Аравии и других монархий Персидского залива — и израильское сионистское лобби, которое насаждено в конгрессе.

Ведь даже зять Трампа — первый представитель, который давит на своего тестя, вынуждая его разговаривать с Израилем. И обе эти страны натравливают друг друга на Иран. И оба этих лобби всячески давят и сильно подталкивают США на Иран. У Трампа же нет установки нападать на Иран.

Хотя в Пентагоне только за последние несколько лет разработано более двух десятков сценариев войны с Ираном. Но ни один из этих сценариев не признан Пентагоном всецело и единогласно эффективным. Дело в том, что Иран так удачно расположен. Во-первых, это горная и полугорная страна. Там можно все скрыть. Там никакие воздушные удары эффективны не будут, а уж по земле-то американцы туда точно не сунутся.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев