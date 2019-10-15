Иран: как Аллах наказывает американцев

Удар по НПЗ Saudi Aramco был нанесен высокоточным оружием. Есть ли такое оружие у Ирана, который обвиняют в атаке? Если это сделал не Иран, то кто? И ведь хуситы взяли на себя ответственность за удар, а Иран им покровительствует.

Будет ли война на Ближнем Востоке с участием Ирана? Кому она выгодна? Союзник ли Иран России? Прогноз по развитию ситуации в регионе для "Правды.Ру" сделал военный аналитик, востоковед-иранист, политический обозреватель РИА "Иран-Ньюс" Владимир Онищенко.

— Владимир Федорович, прошедшие события показали, что вокруг Ирана, во всем районе Персидского залива и вообще на Ближнем Востоке в целом происходит что-то такое очень запутанное и непонятное для многих. И во что это выльется, тем более не понятно, хотя все хотят это понять.

Атаки дронами и ракетами на крупнейшие саудовские НПЗ, в результате которых добыча нефти в Саудовской Аравии снизилась наполовину, и это послужило началом масштабного кризиса. Американцы долго думали, начинать ли им какую-то ответную операцию. Ограничились санкциями. Но напряжение сохраняется.

Первый вопрос такой: кто нанес удар?

— Давайте вытащим главную деталь. Во-первых, в этом ударе, который был нанесен по Саудовской Аравии, по ее нефтедобывающим и промышленным объектам, обвиняют в первую очередь Иран. Кто обвиняет? В первую очередь Соединенные Штаты обвинили Иран. Это было сделано прямо сразу и сходу. Кто-то там захватил танкер. Еще до этого там было что-то, кто-то подрывался на минах в Персидском заливе. Опять во все этом был виноват якобы Иран.

Поэтому, как бы отмотав и схватив главное звено, давайте мы немножко покажем, при чем тут Иран и почему он так мозолит глаза Соединенным Штатам Америки.

Во-первых, Ближний Восток всегда был горячей точкой, а со времен возникновения палестинской проблемы и возникновения Израиля — особенно.

После войны ООН решила дать еврейскому народу, евреям, пострадавшим во Второй мировой войне, свое государство Израиль. В то же время было определено, что жившие там испокон веков рядом с ними арабы, в основном палестинцы, тоже должны были получить свою землю. То есть два народа получали право на две земли, на два государства.

Этого не случилось. Силами, будем так говорить, как мы раньше говорили, империализма, неоколониализма и т. д. все, что касалось прав арабского народа, было сорвано. И в конце концов кончилось дело тем, что Израиль, который вел как бы праведную сначала борьбу за освобождение своей земли против этих самых арабских террористов, вел ее и дальше.

Израиль обрел государство, а палестинцы не получили ничего. Они живут фактически на оккупированной территории. Большей частью это Западный берег реки Иордан. Они живут под иорданской, будем говорить, такой псевдооккупацией. В Секторе Газа не понятно, кто господствует, но понятно, что в основном там все контролирует Израиль. Ну и Голанские высоты, которые принадлежат Сирии. Это совершенно суверенная земля Сирии, которая тоже находится под оккупацией Израиля.

А Иран устраивал очень хорошо весь англосаксонский мир тогда, когда существовал Советский Союз. Тогда Иран при шахском режиме Пехлеви был членом агрессивного блока СЕНТО. Помимо НАТО, в то время еще были СЕНТО, СЕАТО. Они окружали кольцом территорию СССР, и туда вовлекались все сателлиты.

Поэтому шаха очень уважали. Американцы давали ему новые технологии. Американцы спали и видели, как дальше использовать такое очень важное геополитическое положение, которое занимает Иран. Это, во-первых, контроль Ормузского и Персидского заливов, а еще и Каспий, советское подбрюшье, сейчас — российское в виде Кавказа.

Когда случилась знаменитая исламская революция 1979 года, шах был изгнан и иранцы начали строить свое новое мусульманское общество с очень крепкой идеологией. Это совершенно не устраивает соседей Ирана по Ближнему Востоку, а именно — монархические режимы Персидского залива. И это не устраивает, конечно, англосаксонский мир во главе с Соединенными Штатами Америки.

Еще надо добавить, что территория Ирана — очень привлекательный рынок. Это большой рынок углеводородов, Иран — нефтегазовый гигант на Ближнем Востоке. Он за нами идет по мировым запасам и по добыче газа. Так вот когда случилась эта революция, то американцы, конечно, очень много потеряли в геостратегическом плане в лице Ирана.

Американцы действуют всегда одинаково, как действовали все президенты, и Трамп тоже не хуже. Они размахивают дубиной, они угрожают. И с чего здесь усиление пошло? С 1979 года, после провала американской операции по освобождению в посольстве Соединенных Штатов заложников, которая с треском провалилась.

Получилась просто позорная операция спецназа, к которой американцы были не готовы. Тем не менее они бросили туда большие силы спасать американцев. Эти вертолеты разбились. Иранцы сказали, что вот, воля Аллаха. Иранцы действительно считают, что правда, их — иранская, за ними. Потому что Аллах все видит и наказал так этот американский империализм.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев